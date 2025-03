Bác sĩ: Sai lầm số 1 mà nhiều người mắc phải khi dùng vitamin

Thực tế, bỏ qua bước này là sai lầm số 1 mà nhiều người mắc phải khi dùng vitamin. Nhiều người bắt đầu sử dụng mà không tham khảo ý kiến bác sĩ, không biết về những rủi ro tiềm ẩn. Việc hỏi ý kiến bác sĩ trước có thể ngăn ngừa nhiều vấn đề tiềm ẩn trước khi chúng phát sinh.

Sau đây là lý do tại sao điều này lại quan trọng.

Vitamin hoặc thực phẩm bổ sung có thể có lợi, nhưng chúng cũng có thể gây ra rủi ro cho sức khỏe ẢNH MINH HỌA: AI

Vitamin có thể tương tác với thuốc hoặc tình trạng sức khỏe cá nhân

Mỗi người mỗi khác và tất cả chúng ta đều có tiền sử sức khỏe cá nhân. Cần phải cân bằng khi đưa bất cứ thứ gì vào cơ thể, bao gồm cả vitamin. Trang web của Trường Y Yale (Mỹ) Yale New Haven Health cảnh báo một số rủi ro của tương tác thuốc - vitamin có thể xảy ra sau khi thuốc được hấp thụ, phân phối, chuyển hóa và bài tiết - cùng với việc hấp thụ vitamin. Ví dụ, vitamin C có thể ảnh hưởng đến thuốc hóa trị và thuốc trị mỡ máu Statin, theo trang tin Best Life.

Tiến sĩ Brittany Langdon, dược sĩ tại Bệnh viện Yale New Haven (Mỹ), khuyên: Nếu bạn cảm thấy cần bổ sung một loại vitamin nào đó, cần đi khám để bác sĩ chắc chắn rằng lý do khiến bạn cảm thấy muốn uống vitamin không phải do bệnh tiềm ẩn.

Rất dễ dùng quá liều hoặc không đủ liều

Cả hai trường hợp đều có thể xảy ra: Liều thấp sẽ không mang lại kết quả, trong khi quá liều có thể dẫn đến tác hại. Mục tiêu là tối đa hóa lợi ích mà không lạm dụng, và bác sĩ có thể đưa ra hướng dẫn tốt nhất để đảm bảo lượng vitamin an toàn và hiệu quả.

Điều quan trọng nữa là phải cân nhắc mức khuyến nghị. Bác sĩ sẽ giải thích dựa trên hồ sơ sức khỏe cụ thể của bạn. Ngoài ra, họ có thể sử dụng xét nghiệm máu và các chỉ số sức khỏe quan trọng khác để theo dõi mức vitamin của bạn theo thời gian, đánh giá tác động của chúng và đưa ra các khuyến nghị chính xác hơn.

Trước hết phải "hỏi bác sĩ của bạn" ẢNH MINH HỌA: AI

Nhiều người thường dùng vitamin một cách không cần thiết

Hiệp hội Y khoa Mỹ lưu ý rằng mặc dù vitamin hoặc thực phẩm bổ sung có thể có lợi, nhưng chúng cũng có thể gây ra rủi ro cho sức khỏe. Tến sĩ Fatima Cody Stanford, bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts (Mỹ), cho hay: Đối với vitamin, hầu hết chúng ta đều có thể nhận được các chất dinh dưỡng cần thiết thông qua chế độ ăn uống. Nhiều người thường dùng vitamin một cách không cần thiết, theo Best Life.

Bác sĩ của bạn biết rõ nhất

Trang web của Trường Y Harvard (Mỹ) Harvard Health dựa trên nghiên cứu, đã khuyên trước hết phải "hỏi bác sĩ của bạn". Họ có thể xác định xem bạn có cần dùng vitamin hay không, nếu thiếu thì dùng thế nào cho đúng, theo Best Life.

Tại sao phải mạo hiểm? Chỉ cần trao đổi với bác sĩ để bạn có thể dùng vitamin một cách an toàn, tuân thủ đúng liều lượng và sống một cuộc sống lành mạnh hơn.