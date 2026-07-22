Bác sĩ tiết lộ 4 hiểu lầm phổ biến về ung thư, liệu bạn có mắc phải?

Từ đó, bác sĩ phẫu thuật ung thư nổi tiếng người Ấn Độ Jayesh Sharma đã giải thích và bác bỏ 4 lầm tưởng thường gặp dưới đây, giúp người bệnh có cái nhìn đúng hơn về ung thư, theo Hindustan Times (Ấn Độ).

Ung thư là tình trạng các tế bào trong cơ thể phát triển và phân chia mất kiểm soát ẢNH MINH HỌA: N.QUYÊN TẠO TỪ GEMINI

Người mắc ung thư phải hoàn toàn kiêng đường

Theo bác sĩ Sharma, quan niệm người bệnh ung thư cần cắt hoàn toàn đường ra khỏi chế độ ăn là một hiểu lầm tương đối mới, xuất hiện nhiều trên mạng xã hội. Bác sĩ cũng nhấn mạnh việc kiêng khem quá mức có thể khiến người bệnh chịu thêm áp lực không cần thiết.

“Người bệnh có thể tiêu thụ đường ở mức phù hợp với tình trạng sức khỏe giống như những người khác. Việc ngừng ăn đường không khiến tế bào ung thư bị bỏ đói, và hiện chưa có bằng chứng cho thấy tiêu thụ đường ở mức hợp lý trực tiếp làm ung thư phát triển nhanh hơn”, ông cho biết.

Tuy nhiên, người bệnh vẫn nên kiểm soát lượng đường tiêu thụ ở mức vừa phải để duy trì cân nặng và sức khỏe chuyển hóa.

Một chế độ ăn cân đối và đầy đủ dưỡng chất theo từng cá nhân vẫn tốt hơn là kiêng khem quá mức ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ GEMINI

Ung thư giai đoạn 4 không cần điều trị

Nhiều người cho rằng ung thư giai đoạn 4 đồng nghĩa với giai đoạn cuối và không cần điều trị. Theo bác sĩ Sharma, điều này không hoàn toàn đúng trong bối cảnh y học hiện nay. Quan trọng hơn hết, người bệnh vẫn cần được đánh giá và điều trị hoặc chăm sóc phù hợp, bất kể họ có thể sống thêm bao lâu, để kiểm soát bệnh, giảm triệu chứng và cải thiện chất lượng sống.

Ung thư có khả năng lây nhiễm

Một hiểu lầm phổ biến khác là cho rằng ung thư có thể lây từ người này sang người khác. Bác sĩ Sharma cho biết, điều này khiến một số người bệnh bị xa lánh, phải dùng riêng đồ dùng ăn uống hoặc bị hạn chế tiếp xúc với trẻ nhỏ, gây tổn thương về tinh thần.

“Ung thư là tình trạng các tế bào trong chính cơ thể chúng ta phát triển và phân chia mất kiểm soát, không lây lan qua tiếp xúc. Nếu bệnh có thể lây, có lẽ tôi đã mắc nhiều loại ung thư vì thực hiện phẫu thuật và tiếp xúc với bệnh nhân ung thư trong suốt 25 năm qua”, bác sĩ Sharma chia sẻ.

Sinh thiết làm ung thư lan rộng

Bác sĩ Sharma cho biết nguy cơ gieo rắc tế bào ung thư do sinh thiết là rất thấp, trong khi lợi ích của phương pháp này trong việc xác định chính xác loại ung thư và lựa chọn hướng điều trị phù hợp.

Theo ông, sở dĩ nhiều người nghĩ “sinh thiết khiến ung thư lây lan” có thể xuất phát từ việc họ trì hoãn thực hiện thủ thuật này, làm cho bệnh tiếp tục tiến triển trong thời gian chờ chẩn đoán. Do đó, người bệnh nên thực hiện sinh thiết khi có chỉ định để xác định chính xác chẩn đoán và có hướng điều trị phù hợp.