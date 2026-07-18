Phát hiện sớm, 3 loại ung thư này có tỷ lệ sống sau 5 năm lên đến 99%

Dưới đây là những loại ung thư có tiên lượng tốt nếu được phát hiện sớm:

Ung thư tuyến giáp

Ung thư tuyến giáp được xem là một trong những loại ung thư có tỷ lệ sống cao nhất hiện nay. Theo Hiệp hội Ung thư Mỹ, hơn 99% bệnh nhân ung thư tuyến giáp phát hiện ở giai đoạn sớm có thể sống ít nhất 5 năm sau khi được chẩn đoán. Lúc này, tế bào ung thư chỉ nằm trong tuyến giáp và chưa lan rộng, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Tỷ lệ trị khỏi ung thư tuyến giáp khi phát hiện ở giai đoạn sớm là rất cao ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ Gemini

Phần lớn trường hợp là ung thư tuyến giáp thể nhú, một dạng ung thư thường tiến triển chậm. Nhiều người không có triệu chứng rõ ràng trong thời gian dài. Bệnh thường chỉ được phát hiện khi đi khám sức khỏe hoặc siêu âm vùng cổ, giáo sư Maria Cabanillas, chuyên gia ung thư nội tiết tại Trung tâm Ung thư MD Anderson (Mỹ), cho biết.

Tin vui là nếu được phát hiện sớm, đa số bệnh nhân có thể được điều trị hiệu quả bằng phẫu thuật. Một số trường hợp có thể cần điều trị bổ sung bằng iod phóng xạ để tiêu diệt các tế bào ung thư còn sót lại. Sau điều trị, nhiều người vẫn duy trì được chất lượng sống tốt và sinh hoạt gần như bình thường.

Ung thư vú

Ung thư vú là loại ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những loại ung thư có tiên lượng rất khả quan nếu được chẩn đoán ở giai đoạn sớm. Theo số liệu của Hiệp hội Ung thư Mỹ (ACS), tỷ lệ sống sau 5 năm đối với ung thư vú khu trú, tức tế bào ung thư chưa lan ra, đạt khoảng 99%.

Trong nhiều trường hợp, ung thư vú giai đoạn đầu không gây đau hoặc không có triệu chứng rõ ràng. Vì vậy, nhiều phụ nữ chỉ phát hiện bệnh thông qua chụp nhũ ảnh định kỳ.

Phụ nữ cần lưu ý một số dấu hiệu có thể liên quan đến ung thư vú. Những dấu hiệu này là có khối cứng ở vú hoặc vùng nách, thay đổi hình dạng vú, da vú dày lên hoặc nhăn giống vỏ cam, núm vú tụt vào trong hoặc tiết dịch bất thường, đặc biệt là dịch có lẫn máu.

Các nghiên cứu cho thấy tầm soát bằng chụp nhũ ảnh sẽ góp phần giảm đáng kể tỷ lệ tử vong do ung thư vú. Ngoài ra, sự ra đời của các phương pháp điều trị hiện đại như liệu pháp nội tiết, thuốc nhắm trúng đích và liệu pháp miễn dịch cũng giúp nâng cao đáng kể hiệu quả điều trị.

Ung thư tuyến tiền liệt

Ung thư tuyến tiền liệt là một trong những loại ung thư thường gặp nhất ở nam giới lớn tuổi. Theo Viện Ung thư Quốc gia Mỹ, tỷ lệ sống sau 5 năm của bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt được phát hiện ở giai đoạn sớm hoặc mới lan ở vùng gần có thể lên đến 99%.

Một đặc điểm của bệnh là nhiều khối u phát triển tương đối chậm. Trong giai đoạn đầu, người bệnh có thể hoàn toàn không có triệu chứng. Khi bệnh tiến triển, các biểu hiện có thể xuất hiện như tiểu khó, nước tiểu yếu, đi tiểu nhiều lần vào ban đêm, có máu trong nước tiểu hoặc cảm giác đau vùng chậu.

Nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm, người bệnh có nhiều lựa chọn điều trị như theo dõi tích cực, phẫu thuật hoặc xạ trị. Nhiều bệnh nhân vẫn có thể sống thêm hàng chục năm sau đó, theo Healthline.