Các dấu hiệu cảnh báo ung thư tuyến tụy không nên bỏ qua

Mới đây, bác sĩ Saurabh Sethi, chuyên gia tiêu hóa được đào tạo tại Đại học Harvard, Đại học Stanford (Mỹ) và Viện Khoa học Y khoa Toàn Ấn Độ (AIIMS), đã chỉ ra các dấu hiệu âm thầm của ung thư tuyến tụy mà mọi người không nên xem nhẹ, theo Times of India (Ấn Độ).

Ngứa kéo dài

Ngứa toàn thân kéo dài không rõ nguyên nhân đôi khi là dấu hiệu cảnh báo các vấn đề ở gan hoặc tuyến tụy. Trong một số trường hợp, khối u chèn ép ống mật khiến dịch mật không thể lưu thông bình thường. Sự tích tụ bilirubin và các thành phần của dịch mật trong máu có thể gây ngứa kéo dài.

Ung thư tuyến tụy thường được phát hiện khi bệnh đã ở giai đoạn muộn, bởi các triệu chứng ban đầu khá mơ hồ ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHAT GPT

Điều khiến triệu chứng này dễ bị bỏ qua là da vẫn trông bình thường, không phát ban, nhưng cảm giác ngứa ngày càng khó chịu.

Không còn ăn được những món từng yêu thích

Tuyến tụy có nhiệm vụ tiết các enzyme giúp tiêu hóa thức ăn. Khi cơ quan này bị khối u ảnh hưởng, quá trình tiêu hóa có thể thay đổi một cách âm thầm.

Một số người thường xuyên buồn nôn sau khi ăn, số khác lại mất hẳn cảm giác thèm ăn hoặc nhanh no dù chỉ ăn một lượng rất ít. Nếu tình trạng này kéo dài, không nên chỉ cho rằng đó là do “dạ dày yếu” hay căng thẳng.

Vàng da, vàng mắt

Vàng da là một trong những dấu hiệu điển hình của ung thư tuyến tụy, xảy ra khi khối u làm tắc ống mật, khiến dịch mật không thoát ra được. Bilirubin tích tụ trong cơ thể sẽ khiến da và lòng trắng mắt chuyển sang màu vàng.

Vàng da thường xuất hiện sớm hơn nếu khối u nằm ở đầu tuyến tụy. Trong khi đó, các khối u ở những vị trí khác của tuyến tụy có thể phát triển lâu hơn trước khi gây ra triệu chứng này.

Không phải cứ xuất hiện các triệu chứng như đau lưng, vàng da là mắc ung thư tuyến tụy. Tuy nhiên, nếu kéo dài hoặc không có nguyên nhân rõ ràng, nên đi khám sớm ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ GEMINI

Đau âm ỉ vùng giữa lưng

Đau lưng do ung thư tuyến tụy thường có đặc điểm: Cơn đau âm ỉ vùng giữa lưng, thường kéo dài dai dẳng và có thể không cải thiện hoàn toàn khi nghỉ ngơi. Do tuyến tụy nằm sâu trong ổ bụng và gần nhiều dây thần kinh, khi khối u phát triển, cơn đau có thể lan ra phía sau lưng.

Triệu chứng này rất dễ bị nhầm với đau cơ, sai tư thế hoặc lão hóa. Nếu đau lưng kéo dài kèm theo sụt cân, rối loạn tiêu hóa hoặc vàng da, người bệnh nên đi khám sớm.

Phân nhạt màu, nhiều dầu mỡ hoặc nổi trên mặt nước

Tuyến tụy giúp tiêu hóa chất béo. Khi cơ quan này không sản xuất đủ enzyme tiêu hóa, chất béo sẽ không được hấp thu hết và theo phân ra ngoài. Khi đó, phân có thể:

Nhạt màu.

Bóng dầu hoặc nhiều mỡ.

Nổi trên mặt nước.

Khó xả trôi.

Mới mắc tiểu đường sau tuổi 50

Tuyến tụy là cơ quan sản xuất insulin - hormone giúp điều hòa đường huyết. Khi có khối u, quá trình này có thể bị ảnh hưởng, dẫn đến tiểu đường trước khi xuất hiện các triệu chứng khác. Do đó nếu mới được chẩn đoán tiểu đường sau tuổi 50, đặc biệt khi kèm sụt cân hoặc các triệu chứng kể trên, nên trao đổi với bác sĩ để được đánh giá phù hợp.