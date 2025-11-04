Bác sĩ Tô Lan Phương báo cáo tại hội nghị CME về incobotulinum toxin A tinh khiết

CME (Continuing Medical Education) là chương trình đào tạo y khoa liên tục có uy tín, được tổ chức thường xuyên nhằm cập nhật kiến thức và chia sẻ kinh nghiệm thực hành lâm sàng giữa các bác sĩ trong ngành.

Tại hội nghị, BS.CKI. Tô Lan Phương - Phòng khám Lux Beauty Center đã có phần báo cáo chuyên sâu với chủ đề "Nâng cơ với incobotulinum toxin A", giới thiệu kỹ thuật nâng cơ không xâm lấn với botulinum toxin, giúp cải thiện độ săn chắc gương mặt, đáp ứng nhu cầu trẻ hóa an toàn và không cần thời gian nghỉ dưỡng.

Bác sĩ Tô Lan Phương tham gia báo cáo tại hội thảo khoa học CME

Theo bác sĩ Tô Lan Phương: "Incobotulinum toxin A là một dạng botulinum toxin type A tinh khiết 150 kilodalton, không chứa protein phức hợp đi kèm. Chính cấu trúc đơn phân tử này giúp giảm nguy cơ hình thành kháng thể, nhờ đó duy trì hiệu quả ổn định và an toàn khi điều trị lâu dài.

Khác với quan niệm "chỉ làm giãn cơ", incobotulinum toxin A còn mang lại hiệu ứng nâng cơ gián tiếp thông qua việc giảm hoạt động của nhóm cơ kéo mặt xuống (gồm cơ hạ khóe miệng - depressor anguli oris, cơ hạ môi dưới - depressor labii inferioris, cơ cằm - mentalis, và cơ cổ - platysma). Khi các nhóm cơ này được thư giãn có chọn lọc, nhóm cơ nâng như frontalis hay zygomaticus sẽ hoạt động hiệu quả hơn, giúp khuôn mặt nâng nhẹ tự nhiên, hài hòa và không mất biểu cảm".

Incobotulinum toxin A đang mở ra một hướng tiếp cận mới trong thẩm mỹ nội khoa, với ưu thế về độ tinh khiết, tính an toàn và hiệu quả lâm sàng. Việc ứng dụng incobotulinum toxin A không chỉ đòi hỏi bác sĩ nắm vững cơ chế tác động, đồng thời cập nhật những cải tiến mới nhất về kỹ thuật và dữ liệu lâm sàng để tối ưu hóa kết quả điều trị và sự hài lòng của bệnh nhân.

Phần trình bày của bác sĩ Tô Lan Phương nhận được sự quan tâm lớn từ các đồng nghiệp tham dự, đặc biệt ở góc nhìn kết hợp giữa khoa học cơ bản và ứng dụng thực tế trong lâm sàng thẩm mỹ.

Hội nghị kết thúc trong không khí sôi nổi, với nhiều trao đổi học thuật xoay quanh xu hướng trẻ hóa khuôn mặt không xâm lấn. Sự kiện không chỉ góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ bác sĩ mà còn khẳng định vai trò của Bệnh viện Da liễu TP.HCM trong việc dẫn dắt và cập nhật những tiến bộ y học thẩm mỹ tại Việt Nam.