Bác sĩ trẻ với công nghệ sản xuất enzyme tại Việt Nam

Bác sĩ Nguyễn Duy Lịch, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn công nghệ Enzyme - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Enzyme VN, tự hào khi chia sẻ về đứa con tinh thần được thai nghén trong vòng 10 năm của mình cùng các cộng sự.

Tạo ra sản phẩm chăm sóc người dân

Là một bác sĩ, tốt nghiệp Trường ĐH Y Dược TP.HCM, sau thời gian khoác áo blouse cứu chữa bệnh nhân, anh Lịch chọn hướng đi khác, không trực tiếp khám chữa bệnh mà khởi nghiệp tạo ra những sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Anh Lịch với các sản phẩm nước uống enzyme từ công nghệ của công ty ẢNH: NVCC

Xuất phát từ chính tình trạng của bản thân cũng như nhiều người xung quanh khi bị mụn lưng tái đi tái lại, gây tốn kém trong quá trình điều trị, anh Lịch quyết tâm khởi nghiệp, tạo ra sản phẩm men vi sinh từ các loại trái cây để điều trị mụn lưng và viêm nang lông.

Sau khi thành công với các sản phẩm mỹ phẩm sinh học, người bác sĩ trẻ này chuyển sang làm nước uống enzyme. Đặc biệt, anh Lịch cùng đội ngũ cộng sự đã nghiên cứu thành công công nghệ SBO để sản xuất các loại nước uống enzyme, giúp các dưỡng chất được hấp thu và tác động rất nhanh đến cơ thể. Các loại nước uống enzym của công ty đạt chuẩn FDA, HACCP, GMP về độ an toàn, lành tính.

Hiện tại, công ty của anh đang sản xuất và kinh doanh hai dòng sản phẩm là mỹ phẩm và nước uống enzyme từ các loại trái cây, thảo mộc của VN. Sản phẩm không chỉ lưu hành trong nước mà còn được xuất đi nhiều thị trường.

Từ một bác sĩ rồi khởi nghiệp với công ty về mỹ phẩm sinh học và hiện nay là chủ Tập đoàn công nghệ Enzyme tại VN là cả quá trình nhiều thử thách và gian nan. Nhưng nhờ làm chủ được công nghệ, anh Lịch cùng công ty của mình đã vững vàng tạo ra những sản phẩm chất lượng, mang lại nhiều giá trị cho người dân.

Anh Lịch chia sẻ: "Những sản phẩm bên mình hỗ trợ điều trị và ngăn ngừa ung thư, các bệnh mãn tính không lây như tiểu đường, huyết áp, tim mạch, xương khớp… Enzyme rất quan trọng, có thể hiểu nôm na nếu cơ thể như chiếc điện thoại thì enzyme sẽ là cục sạc. Điện thoại không có pin thì sẽ không dùng được. Cũng như cơ thể không có enzyme thì không có sự sống".

Các loại nước uống enzym được bác sĩ Nguyễn Duy Lịch và cộng sự nghiên cứu thành công ẢNH: NVCC

Anh Lịch khát vọng sẽ đưa công ty trở thành doanh nghiệp tỉ USD ẢNH: NVCC

15 năm cho khát vọng doanh nghiệp tỉ USD

Điều khiến anh Lịch tâm đắc nhất là làm ra được những sản phẩm bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân, gia đình cũng như xã hội. "Bên cạnh đó, sản phẩm của mình có rất nhiều điểm ưu việt, giải quyết được bài toán nông sản cho bà con, thay vì trước đây xuất thô thì giờ đã có công nghệ để chế biến ra thành phẩm có giá trị rồi xuất khẩu", anh Lịch nói và bày tỏ thêm: "Ngoài niềm hạnh phúc còn có sự tự hào. Mình xây dựng giá trị cốt lõi cho công ty, tụi mình rất tự hào khi làm được một sản phẩm lớn phụng sự cho quốc gia - sản phẩm mang thương hiệu của người Việt".

Mục tiêu của anh Lịch trong vòng 2 năm tới sẽ mở thêm nhà máy ở Úc và phát triển thị trường sang châu Âu. Với nền tảng công nghệ hiện có, khát vọng của anh là hoàn thành mục tiêu 15 năm để trở thành doanh nghiệp tỉ USD.

Nhìn hành trình mà anh Lịch đã đi qua, nhiều người sẽ không khỏi thắc mắc vì sao từ một bác sĩ lại chuyển sang khởi nghiệp. Với anh, việc học bác sĩ và chuyển hướng sang kinh doanh là một đam mê, cũng là tiền đề và lợi thế cạnh tranh của bản thân.

Anh Lịch lý giải: "Ngành mà mình đang khởi nghiệp là chăm sóc sức khỏe chủ động cho mọi người, việc học bác sĩ là tiền đề để mình lựa chọn sản phẩm đang kinh doanh. Và việc chăm sóc sức khỏe chủ động cũng là xu hướng của hiện tại và tương lai. Nhờ học y mình mới có kiến thức để định hướng nghiên cứu cái gì, xây dựng chiến lược để làm ra những sản phẩm đáp ứng nhu cầu của thị trường…".

Việc chọn học bác sĩ từ đầu là theo định hướng của gia đình, nhưng trong quá trình học, anh Lịch nhận ra bản thân đam mê với kinh doanh hơn. Từ đó, anh chủ động học song song thêm ngành quản trị kinh doanh, cũng như các chương trình về quản lý và nuôi ước mơ khởi nghiệp.

Câu chuyện khởi nghiệp của anh Lịch khiến nhiều bạn trẻ phải trầm trồ. Dành lời khuyên cho người trẻ, anh thẳng thắn nói: "Trước khi muốn khởi nghiệp, làm chủ cũng cần có vài năm làm công ăn lương. Trong quá trình làm công thì nên tiếp cận các ông chủ để học tư duy của nhà lãnh đạo. Bởi vì bạn có thể kiếm tiền từ cái túi rỗng, nhưng bạn sẽ không thể kiếm được nhiều tiền từ cái đầu rỗng được".

Anh Lịch kể thêm: "Mình đã chứng kiến rất nhiều bạn trẻ khởi nghiệp nhưng không thành công vì đôi khi họ được hậu thuẫn từ gia đình về tài chính nhưng lại không có kinh nghiệm, trải nghiệm và kiến thức. Khởi nghiệp không phải cứ có nhiều tiền là thành công mà quan trọng bạn có hành trang về kiến thức, kinh nghiệm, có các cộng sự tâm huyết".

Bản thân anh Lịch trong quá trình học ĐH đã đi làm thuê, trợ lý cho giám đốc các phòng khám… để học tư duy làm chủ. Có những thời điểm anh chấp nhận làm không lương chỉ để lấy kinh nghiệm. Dù lịch học rất căng thẳng nhưng anh vẫn sắp xếp được. Anh chọn cuối tuần và ngoài giờ học để đi làm. Với anh trước khi khởi nghiệp phải học tư duy của người làm chủ, đây là điều rất quan trọng.

Chị Lê Thị Hồng Kết, Phó bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên VN tỉnh Long An, cho biết: "Bản thân mình cũng từng sử dụng các sản phẩm của công ty sản xuất về điều trị mụn lưng, chống rôm sảy cho các bé; enzyme Noni từ trái nhàu cũng là sản phẩm rất tốt hỗ trợ điều trị về tiêu hóa, đường ruột, và gần đây nhất gia đình mình cũng cho ba mẹ sử dụng sản phẩm VINATTO Enzyme hỗ trợ và phòng ngừa đột quỵ. Có thể nói bản thân và gia đình trực tiếp sử dụng sản phẩm nên thấy được hiệu quả rất rõ".

Chị Kết cũng cho biết anh Lịch đã 2 lần liên tiếp đoạt giải nhất cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Long An. Sau khi đoạt giải, anh đã tham gia CLB Đầu tư và khởi nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Long An nên có thêm cơ hội giới thiệu sản phẩm rộng rãi hơn nữa. Anh cũng thường xuyên hỗ trợ địa phương trong các hoạt động trao quà cho người dân hoàn cảnh khó khăn, góp phần vào công tác an sinh xã hội.