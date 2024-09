Bác thông tin cầu Hàm Rồng bị nứt

Ngày 12.9, Công an P.Hàm Rồng (TP.Thanh Hóa) đã đưa ra cảnh báo, yêu cầu người dân không chia sẻ, lan truyền thông tin không đúng sự thật về việc cầu Hàm Rồng bị nứt. Công an P.Hàm Rồng khẳng định, cầu Hàm Rồng không bị nứt như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.



Công nhân vặn lại ốc vít cố định 1 tấm lan can trên cầu Hàm Rồng ẢNH: MINH HẢI

Sáng 12.9, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, một số công nhân Công ty CP đường sắt Thanh Hóa (đơn vị quản lý, vận hành cầu Hàm Rồng) đang gia cố ốc vít ở chân lan can cầu bị lỏng. Đây là nguyên nhân khiến một đoạn lan can cầu phía tây bị lệch chứ không phải do cầu Hàm Rồng nứt hay bị xô lệch.



Công an P.Hàm Rồng khẳng định thông tin cầu Hàm Rồng bị nứt là không chính xác, đồng thời khuyến cáo người dân không chia sẻ, lan truyền thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận ẢNH: MINH HẢI

Riêng tấm cao su ở khe co giãn, do bị hư hỏng nên công nhân Công ty CP đường sắt Thanh Hóa đã thay thế bằng tấm thép để phương tiện giao thông qua lại thuận tiện.

Hiện, các phương tiện giao thông và người dân vẫn qua lại cầu Hàm Rồng như bình thường.

Cầu Hàm Rồng cũ do Pháp xây dựng năm 1904 là cầu vòm thép không có trụ ở giữa và bị phá hủy năm 1947 trong chiến dịch tiêu thổ kháng chiến.

Năm 1962 cầu Hàm Rồng mới được khởi công xây dựng và khánh thành vào ngày 19.5.1964. Cầu dài 150 m, gồm 2 nhịp dầm thép, ở giữa là đường sắt, 2 bên là đường ô tô và đường dành cho người đi bộ.