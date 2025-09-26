‘Bắc tiến’ - Hành trình ‘dám khác biệt’ của những người trẻ

Từ TP.HCM đến Hà Nội - Bước ngoặt lớn tuổi trẻ

Ở tuổi mười tám, đôi mươi, khi nhiều bạn đồng trang lứa chọn học gần nhà để được bên gia đình, thì không ít bạn trẻ miền Nam đã quyết định ‘Bắc tiến’. Thực tế, tỷ lệ sinh viên ‘Nam tiến’ (sinh sống ở miền Bắc chọn học ở miền Nam) luôn cao hơn ‘Bắc tiến’. Lý do dễ hiểu: TP.HCM và Đông Nam Bộ là trung tâm kinh tế lớn bậc nhất cả nước, tập trung nhiều bệnh viện, trung tâm y khoa quốc tế và các trường danh tiếng về y - dược. Bởi vậy, việc nhiều bạn trẻ chấp nhận rời xa TP.HCM để ra Bắc học ngành sức khỏe tại Phenikaa không chỉ táo bạo, mà còn khẳng định sức hút khác biệt của Nhà trường.

Đều đến từ TP.HCM, trong khi có thể lựa chọn các Đại học lĩnh vực khoa học sức khỏe uy tín ngay gần nhà thì Hà Vũ Sơn Nam (ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng), Nguyễn Thị Thu (ngành Răng - Hàm - Mặt), Phạm Vĩnh Quang (ngành Y khoa) và Trần Thị Yến Nhi (ngành Điều dưỡng) lại ‘Bắc tiến’, là nơi họ lựa chọn là ĐH Phenikaa. Họ cùng chung khát vọng theo đuổi giấc mơ chăm sóc sức khỏe cộng đồng, sẵn sàng xa gia đình để bước vào hành trình mới.

PhenikaaMec - Hệ thống Bệnh viện, phòng khám thuộc Hệ sinh thái Khoa học sức khỏe Phenikaa

Sức hút từ khối ngành Khoa học sức khỏe

Điều gì khiến Phenikaa trở thành lựa chọn của những người trẻ khu vực phía Nam? Trước hết là chương trình đào tạo chuẩn quốc tế, mô hình Tutor 1-1, hệ sinh thái sức khỏe khép kín gồm bệnh viện, phòng khám, trung tâm mô phỏng y khoa hiện đại. Sinh viên được học trong môi trường gắn sát chuẩn năng lực nghề nghiệp của Bộ Y tế, đồng thời tham khảo khung đào tạo các quốc gia phát triển.

Giám đốc Bệnh viện Đại học Phenikaa PGS. TS Nguyễn Thanh Hồi hướng dẫn sinh viên lâm sàng tại Bệnh viện cho sinh viên ngành Y khoa

Vĩnh Quang, tân sinh viên ngành Y khoa cho biết: ‘Điều làm em ấn tượng là Phenikaa chú trọng đào tạo thực tiễn. Ngay từ những năm đầu, chúng em đã được tiếp cận với bệnh nhân tại Hệ thống bệnh viện, phòng khám của Tập đoàn, tham gia thực tập lâm sàng dưới sự hướng dẫn của các bác sĩ giàu kinh nghiệm.’

Với ngành Răng - Hàm - Mặt, Nguyễn Thị Thu bị thuyết phục bởi cơ hội học tập với trang thiết bị nha khoa hiện đại và có cơ hội được tham dự các sự kiện cùng các Thầy Cô. Thu cho rằng: ‘Đối với nghề Y, việc được các Thầy tài giỏi, giàu kinh nghiệm trực tiếp hướng dẫn, chỉ dạy trực tiếp; là điều em ấn tượng nhất với mô hình đào tạo tại Phenikaa’

PGS.TS Lê Văn Sơn (ngoài cùng bên phải) hướng dẫn sinh viên ngành Răng - Hàm - Mặt

Trong khi đó, Yến Nhi (Điều dưỡng) lựa chọn Phenikaa vì chương trình định hướng lâm sàng sớm, mở rộng cơ hội việc làm tại các quốc gia đang thiếu hụt nhân lực điều dưỡng.

Riêng Sơn Nam, sinh viên Kỹ thuật phục hồi chức năng cho rằng xã hội ngày càng quan tâm chăm sóc sức khỏe toàn diện, đặc biệt cho người cao tuổi, người khuyết tật và phục hồi sau chấn thương. ‘Ngoài học thuật, Phenikaa còn hấp dẫn bởi môi trường sống đa dạng. Các CLB, hoạt động cộng đồng giúp sinh viên Nam - Bắc nhanh chóng hòa nhập. Em thấy mình không hề lạc lõng, thầy cô gần gũi, bạn bè từ khắp vùng miền luôn hỗ trợ nhau.’

Không dừng ở đào tạo trong nước, Phenikaa còn chú trọng kết nối quốc tế. Sinh viên khối ngành sức khỏe có cơ hội tham gia chương trình trao đổi, học bổng, thực tập tại các đối tác nước ngoài, mở cánh cửa nghề nghiệp toàn cầu.

‘Bắc tiến’ - hành trình trưởng thành và dám khác biệt

Với nhiều sinh viên miền Nam, ‘Bắc tiến’ đồng nghĩa lần đầu tiên sống xa nhà, tự lập trong ăn ở, đi lại, học tập. Chính thử thách ấy lại giúp họ trưởng thành, bản lĩnh hơn.

Vĩnh Quang chia sẻ: ‘Những ngày đầu chắc chắn có bỡ ngỡ, nhớ nhà, nhưng đây là cơ hội để em học cách tự lập. Em tin quyết định này giúp mình trưởng thành nhanh hơn, không chỉ trong chuyên môn mà cả trong cuộc sống.’

Thu, Quang và Nhi đều cho rằng ‘Bắc tiến’ là bước đi táo bạo nhưng đáng giá. Đó không chỉ là lựa chọn học tập, mà còn là lời khẳng định cho ước mơ dài hạn, trở thành nhân tố góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng, vươn ra thế giới.

Trong bối cảnh ‘Nam tiến’ vẫn là xu hướng chủ đạo nhờ lợi thế kinh tế, cơ hội nghề nghiệp và chất lượng giáo dục phía Nam, thì sự lựa chọn ‘Bắc tiến’ về Phenikaa càng đáng trân trọng. Nó cho thấy tầm vóc, sức hút và niềm tin mà nhà trường đang tạo dựng với sinh viên cả nước.

Hành trình ‘Bắc tiến’ của những bạn trẻ từ TP.HCM đến Phenikaa không chỉ là câu chuyện học tập, mà còn là câu chuyện truyền cảm hứng: dám bước ra khỏi vùng an toàn, dám theo đuổi đam mê, kiên định với lựa chọn để chinh phục tương lai hạnh phúc.