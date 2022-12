Bạch Công Khanh lên tiếng khi bị nói sở khanh, đi triệt đường sống của Nam Em

Những ngày qua, thông tin mối quan hệ giữa Bạch Công Khanh và Nam Em rạn nứt được bàn tán xôn xao trên mạng xã hội cũng như nhận được sự quan tâm của khán giả. Cùng với đó, nhiều tin đồn sai sự thật được lan truyền làm ảnh hưởng đến Bạch Công Khanh và Nam Em. Mới đây, diễn viên phim Duyên kiếp chính thức lên tiếng làm rõ về những ồn ào vừa qua.

Bạch Công Khanh nói: "Kể từ khi những ồn ào này xảy ra, đây là lần đầu tiên tôi gặp báo chí. Trước hết tôi muốn gửi lời xin lỗi vì câu chuyện này đã gây nên phiền phức cho mọi người, từ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và quý vị khán giả. Ngay từ đầu, tôi đã chọn cách im lặng để câu chuyện kết thúc càng sớm càng tốt, nhưng khi tôi chọn im lặng mọi người quay sang tấn công Nam Em".

Theo anh, Nam Em là một người sống rất cảm xúc, khi bị người khác tác động cô ấy sẽ phản kháng lại bằng những hành động bản năng, điều đó không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Có người thương, đồng cảm nhưng cũng có người không thích và cảm thấy khó chịu. "Mọi người quay ngược lại kêu tôi lên tiếng để đính chính và bảo vệ Nam Em. Tôi sẽ lên tiếng bảo vệ khi biết vấn đề đó là gì, đúng hay sai. Mỗi ngày, trên mạng có biết bao nhiêu câu chuyện được sáng tác, thêu dệt, thổi phồng lên và lan truyền, trong khi nó không có thật. Nếu tôi đính chính, đôi co với từng câu chuyện thì đến bao giờ sự việc này mới kết thúc", nam diễn viên Duyên kiếp bộc bạch.

Giọng ca Nếu mai đây mình kết thúc chia sẻ anh và Nam Em đều biết rõ nguyên nhân chính dẫn đến bất đồng công việc giữa hai người là gì, vốn chỉ là chuyện rất nhỏ, họ đã nói chuyện với nhau và giải quyết vấn đề. "Mọi người quy chụp, sáng tác ra mọi nguyên nhân từ gia đình, giới tính, công ty… toàn là những chuyện không có thật. Khi thấy những lý do này không đủ sức nặng để níu kéo câu chuyện, mọi người kéo sang nhiều lý do khác, vậy bây giờ tôi đôi co với ai? Tôi khẳng định mọi người có tin không, là người của công chúng, mình không nên nói nhiều về những vấn đề rất nhạy cảm. Tôi như thế nào, những người biết tôi họ đều hiểu", Bạch Công Khanh thẳng thắn.

Anh nói thêm: "Đỉnh điểm nhất là mọi người quay sang phỉ báng, vu khống công ty và tôi có hành động triệt đường sống của Nam Em, đánh sập các trang FC của Nam Em, thâu tóm báo chí để hạ bệ cô ấy. Có nhà báo nào nhận tiền của chúng tôi để làm hành động xấu đó hay không? Hoặc có cá nhân nào chứng minh được chúng tôi làm chuyện đó với FC Nam Em không. Mọi người cứ lên tiếng đi, tôi sẽ đối chất. Giống như Nam Em đã chất vấn tôi về chuyện này, giữa đêm khuya tôi phải lật tung cả công ty để giải đáp những thắc mắc của Nam Em về việc trang FC bị đánh sập, vấn đề là vì nội bộ của cô ấy. Nói thật đến ngày hôm nay tôi chưa nhận được một câu xin lỗi chính thức nào từ Nam Em cả. Nhưng tôi biết Nam Em là người luôn luôn không giữ bình tĩnh trong mọi việc, chuyện đó tôi có thể bỏ qua".





Về vấn đề bất đồng trong công việc, Bạch Công Khanh giải thích cả hai đã hát chung hơn một năm, bây giờ không phải thời điểm dành cho nhau những lời khen, mỹ từ sáo rỗng, mà phải nhận thấy khuyết điểm của đối phương để góp ý, cho cả hai hợp tác cùng phát triển và tốt hơn. "Khi góp ý như vậy sẽ có bất đồng, tự ái, nếu giải quyết được thì mình mới có thể đi xa, đi lâu với nhau. Còn nếu không giải quyết được thì không hợp tác với nhau, đó là chuyện rất bình thường, trong công việc phải có bất đồng quan điểm", ngôi sao phim Tiếng sét trong mưa bày tỏ.

Bạch Công Khanh khẳng định: "Bất đồng giữa chúng tôi nhỏ như con nít, nếu mọi người biết được chắc sẽ rất buồn cười, nhưng nó lại đẩy mọi chuyện đi quá xa. Mỗi lần trả lời báo chí, tôi không muốn nói nhiều, khi mình cố gắng trở thành một nghệ sĩ có hình ảnh đẹp trước công chúng, mình trả lời một cách tế nhị và khéo léo nhất để không ảnh hưởng đến ai, thì một số khán giả quay ngược lại nói tôi là người rất lươn lẹo và giả dối".

Đồng thời, anh cũng cho biết nếu cả hai thật sự có vấn đề thì đã không hát với nhau đến ngày hôm nay. "Mọi người quay sang nói tôi sở khanh, phụ bạc, mọi người có hiểu từ đó dành cho trường hợp nào là đúng nhất không, tại sao mọi người lại vu cho tôi cái từ thiếu suy nghĩ như vậy", Bạch Công Khanh tâm sự.

Khi được hỏi về mối quan hệ thật sự của cả hai, Bạch Công Khanh đáp: "Mối quan hệ giữa chúng tôi như thế nào thì cả tôi và Nam Em đều khẳng định rất nhiều lần trên báo rồi. Tôi không muốn “nhai đi nhai lại” chuyện này mà tôi muốn mọi người tập trung vào âm nhạc, xem chúng tôi hát gì, song ca bài gì, đó là chuyên môn mà tôi cần mọi người quan tâm đến mình. Tất nhiên chuyện tương lai mình không thể nói trước được". Anh cũng muốn những lùm xùm này sẽ kết thúc càng sớm càng tốt, mong mọi người bỏ qua vì chuyện rất nhỏ, đừng tấn công cả hai.

Mặt khác, Bạch Công Khanh cũng khẳng định mình không quan tâm đến chuyện đời tư của Nam Em, chọn cô hợp tác dù trước đây đã có nhiều ồn ào xoay quanh người đẹp. Anh nói: "Ngay từ đầu, khi hợp tác với một người tôi chỉ quan tâm đến sản phẩm nghệ thuật mà mình và người đó cùng thực hiện. Nam Em là một cô gái có thể vừa hát vừa đóng phim được, tôi chỉ quan tâm đến sản phẩm âm nhạc và bộ phim mà chúng tôi có cơ hội được song hành cùng nhau. Chuyện đời tư của Nam Em nói thật tôi không quan tâm nhiều. Cô ấy như thế nào với người khác không phải là vấn đề của tôi, cái tôi quan tâm là Nam Em hát với tôi thế nào, đóng phim với tôi có nhập vai không, để tạo nên một bài hát, tác phẩm phim ảnh tốt nhất có thể, đơn giản vậy thôi".

Về việc cả hai có còn hợp tác chung trong tương lai không, Bạch Công Khanh trả lời: "Khi giải đáp được những khúc mắc, bất đồng quan điểm trong công việc, mình có thể đi được với nhau lâu và xa hơn nữa. Còn khi chưa giải quyết được bất đồng, thì việc không hợp tác với nhau là chuyện bình thường".