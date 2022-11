'Bà trùm phản diện' Như Mây: Lên hương nhờ dự án Hollywood 'Da 5 blood'

Diễn viên Như Mây vừa đón tuổi mới cùng những nghệ sĩ thân thiết như ca sĩ Quách Tuấn Du, Khánh Ngọc, Á vương Hoàng Phi Kha, ca sĩ Ivy Trần, Lâm Triệu Minh, Nguyễn Hoàng Quân (bé Ben)… Đây cũng là dịp sinh nhật đáng nhớ của người đẹp sinh năm 1991 sau 10 năm hoạt động ở làng giải trí Việt.

Tại buổi tiệc, diễn viên Như Mây diện váy trắng xẻ tà cao khoe vẻ gợi cảm. Cô gửi lời cảm ơn đến Quách Tuấn Du khi đã tự tay trang trí không gian tiệc, chuẩn bị quà, bánh kem… Như Mây cũng được các đồng nghiệp thân thiết gửi lời chúc mừng khi nhận được giải Người đẹp điện ảnh, cũng như những góp ý, động viên trong chặng đường nghệ thuật sắp tới.

Như Mây kể năm 2010 cô từ Khánh Hòa vào TP.HCM lập nghiệp, làm nhân viên cho nhà hàng Nhật. Tiền lương kiếm được, cô hỗ trợ bố mẹ và anh em ở quê trang trải cuộc sống, học tập… Khi kinh tế gia đình tạm ổn, người đẹp mới theo đuổi niềm đam mê diễn xuất. Ban đầu cô tham gia các vai quần chúng với tiền lương đủ xăng xe, ăn uống. Dần về sau, cô trau dồi kỹ năng diễn xuất qua các lớp đào tạo ngắn hạn rồi đăng ký casting phim điện ảnh, truyền hình. Nhờ gương mặt sáng, lối diễn xuất tự nhiên, cô may mắn lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn. Các bộ phim nổi bật Như Mây từng tham gia có thể kể đến như 30 chưa phải Tết, Dâu bể đường trần, Đặc vụ ở Ma Cao, Thề không gục ngã, Sài Gòn trong cơn mưa… và gần nhất là phim Duyên kiếp.





Đặc biệt, Như Mây còn vượt qua nhiều ứng viên để được chọn đóng vai nhỏ trong dự án Hollywood Da 5 blood của đạo diễn Spike Lee, quay tại Thái Lan, chiếu trực tuyến vào năm 2020. Nói về trải nghiệm tham gia phim Hollywood, Như Mây chia sẻ: “Trong phim tôi đóng vai một cô gái Việt Nam vào quán bar uống rượu, một người nước ngoài đến tán tỉnh và được nhân vật của anh Johnny Trí Nguyễn can ngăn. Đây là một vai nhỏ thôi nhưng ê-kíp nước ngoài rất kỹ lưỡng. Nhân vật của tôi phải cast đến 3-4 lần. Đầu tiên là cast tại công ty, sau đó đạo diễn nước ngoài về Việt Nam, tôi phải cast trực tiếp với ê-kíp của họ. Lần đầu tôi rất run, nhưng lúc đó tôi nghĩ mình đam mê nghề nên cứ hết mình thôi, còn lại là tùy vào may rủi. May mắn là tôi đã được chọn. Sau dự án này, tôi nhận được rất nhiều show quảng cáo, phim điện ảnh, kinh tế ổn hơn trước rất nhiều”.

Bên cạnh đó, Như Mây cũng tiết lộ cô từng nhận được nhiều lời mời đổi tình lấy vai diễn. Cô tâm sự: “Tôi có nguyên tắc riêng. Có nhiều người mời tôi đi chơi, bàn kịch bản… nhưng tôi nhất quyết không đi vào ban đêm. Tôi nghĩ mình cứ cố gắng trau dồi cho bản thân rồi đến ngày mình sẽ gặt hái được thành công”.

Dùng 3 từ để chia sẻ về hành trình hơn một thập niên vào Sài thành lập nghiệp, diễn viên 9X bộc bạch: "Đam mê, tự lập, cố gắng. Điều khiến tôi thật sự vươn lên từ vai diễn quần chúng đó là sự yêu nghề, hết mình với nghệ thuật. Nếu không yêu nghề, bản thân tôi chắc chắn không thể theo nghề được, vì mức lương thời gian đầu đi quay không được bao nhiêu tiền, trong khi vai diễn nữ muốn đẹp tốn rất nhiều kinh phí".

Ngoài dự án Hollywood Da 5 blood, cô tiết lộ vai diễn Phương Vy trong phim 30 chưa phải tết của đạo diễn Quang Huy cũng giúp mình nổi tiếng hơn, đó cũng là vai diễn điện ảnh đầu tay của cô. "Tôi không buồn khi đóng vai phụ vì trong phim phải có vai phụ và vai chính, đôi khi nhờ có vai phụ, vai chính mới được nổi bật. Và những vai phụ đôi khi đất diễn rất hay, không xuất hiện nhiều nhưng xuất hiện liền trở thành điểm nhấn", người đẹp chia sẻ.