Bạch Khổng Tước lộ diện tại 'Ca sĩ mặt nạ', là á quân chương trình vũ đạo nổi tiếng

Sau những màn trình diễn đầy màu sắc của tập 4 Ca sĩ mặt nạ - The masked singer Vietnam mùa 2, phần bình chọn của hội đồng cố vấn và khán giả tại trường quay cho nhân vật mascot tiếp tục đi với chương trình vừa phát tối 30.8 trên HTV2.

Hoàng Mỹ An sinh năm 1996, là kiện tướng dancesport năm 15 tuổi, á quân Thử thách cùng bước nhảy năm 17 tuổi V.C

Ong Bây Bi nhảy múa khi nhận về bình chọn cao nhất: 26,21%. Kế đến, đồng giải số lượt bình chọn là HippoHappy và Cú Tây Bắc với số bình chọn 24,27%. Kỳ Lân Lãng Tử vượt mặt Bạch Khổng Tước với số bình chọn là 13,6%. Bạch Khổng Tước với 11,6% bình chọn, phải cởi mặt nạ và lộ diện tại tập 4.

Khoảnh khắc cởi chiếc mặt nạ, Bạch Khổng Tước lộ diện là Hoàng Mỹ An khiến hội đồng cố vấn bày tỏ sự tiếc nuối không ít, dù trước đó đã có đáp án về nhân vật này. Lý do hội đồng cố vấn suy đoán về Bạch Khổng Tước chính là những màn vũ đạo tại chương trình rất chuyên nghiệp, cộng với việc sở hữu vóc dáng đáng mơ ước – những đặc điểm quan trọng để hội đồng cố vấn có thể "chốt" mascot này chính là Hoàng Mỹ An.

Hoàng Mỹ An được thử sức với sàn catwalk khi mới 10 tuổi, sau này cô còn được biết đến với giải á quân của một chương trình về vũ đạo nổi tiếng - Thử thách cùng bước nhảy. Theo tiết lộ của MC Ngô Kiến Huy, Hoàng Mỹ An nhận được học bổng của 3 trường đại học có tiếng tại Mỹ và vừa tốt nghiệp đại học, chuyên ngành công nghiệp âm nhạc, với điểm số gần như tuyệt đối.

Thời gian học tập ở Mỹ, Hoàng Mỹ An là học trò của ca sĩ Đình Bảo - cựu thành viên nhóm nhạc AC&M V.C

Khi Bạch Khổng Tước lộ diện, Hà Nhi chia sẻ vui rằng "đã từng diễn cùng An ở sân khấu tại Mỹ và rất mê body của cô ấy"; đồng thời cho biết hai người rất thân thiết, Hoàng Mỹ An vẫn luôn tìm Hà Nhi để tâm sự mỗi khi thất tình.

Hoàng Mỹ An chọn ca khúc Bức thư cuối gửi anh để trình diễn chia tay Ca sĩ mặt nạ V.C

Về lý do tham gia chương trình, Hoàng Mỹ An cho biết: "Nhận được lời mời của chương trình em cũng rất bất ngờ, năm ngoái khi vừa tốt nghiệp đại học ở Mỹ, em cũng rất muốn trở lại Việt Nam vì đây là thị trường sôi động. Em muốn thử sức bản thân mình nhiều hơn nữa". Cô cho rằng việc có cơ hội tham gia chương trình và đứng trên sân khấu trình diễn cũng là một bước đệm để sắp tới sẽ về Việt Nam hoạt động.

Ong Bây Bi, Cú Tây Bắc, HippoHappy và Kỳ Lân Lãng Tử đi tiếp cùng Ca sĩ mặt nạ

Tập 4 The masked singer Vietnam – Ca sĩ mặt nạ mùa 2 kết thúc với 4 mascot tiếp tục bước vào vòng trong là Ong Bây Bi, HippoHappy, Cú Tây Bắc và Kỳ Lân Lãng Tử. Tập 5 với sự góp mặt của ca sĩ Bảo Anh ở vị trí cố vấn khách mời sẽ lên sóng lúc 21 giờ ngày 1.9.