Bạch Lộc 'chơi lớn', tặng iPhone 18 Pro Max cho toàn bộ ê kíp

Theo truyền thông xứ Trung, những chiếc điện thoại Bạch Lộc dành tặng nhân viên đều là iPhone 18 Pro Max mới ra mắt, có dung lượng lưu trữ 1TB và giá khoảng 2.250 USD mỗi chiếc. Nữ diễn viên lựa chọn phiên bản màu xanh băng thanh, được cho là gam màu cô đặc biệt yêu thích.

Bạch Lộc mạnh tay chi tiền chiều lòng ê kíp

Bạch Lộc đã chuẩn bị hai thùng lớn chứa đầy điện thoại và cho vận chuyển tới một sự kiện. Tại đây, cô trực tiếp mở các thùng quà rồi trao điện thoại cho hơn chục thành viên thuộc ê kíp thân cận, bao gồm vệ sĩ, tài xế, trợ lý, nhiếp ảnh gia và diễn viên đóng thế. Một trong những khoảnh khắc gây chú ý nhất là khi những vệ sĩ vốn kín tiếng, thường xuất hiện với vẻ ngoài nghiêm nghị, cũng không giấu được nụ cười sau khi nhận món quà giá trị từ nữ diễn viên.

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, cách Bạch Lộc đối xử với ê kíp cũng nhiều lần trở thành chủ đề được người hâm mộ quan tâm Ảnh: Chụp màn hình show Keep Running

Một nhân viên đã làm việc cùng Bạch Lộc suốt 6 năm đăng tải hình ảnh món quà lên mạng xã hội, kèm theo bài viết dài dành nhiều lời khen cho nữ diễn viên. Theo người này, "ai cũng có một chiếc". Bạch Lộc cũng được mô tả là người luôn tràn đầy năng lượng tích cực và đối xử tốt với những người xung quanh. "Cô ấy không chỉ thường xuyên mời cả đoàn ăn uống, uống trà sữa, mà vào dịp Tết Nguyên đán, cô ấy còn chu đáo chuẩn bị lì xì giá trị cho mọi người. Bất kỳ ai từng tiếp xúc với Bạch Lộc đều rất khó để không có thiện cảm với cô ấy. Tôi chỉ mong mọi người có thể dành cho cô ấy thêm một chút tử tế và bớt lan truyền những tin đồn ác ý", nhân viên này chia sẻ.

Thông tin "mỹ nhân cổ trang" mạnh tay tặng quà đắt tiền cho ê kíp nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ, thậm chí hài hước hỏi nữ diễn viên: "Bạch Lộc còn tuyển nhân viên không?".

Theo AppleDaily, Bạch Lộc hiện là một trong những nghệ sĩ Trung Quốc được nhiều nhãn hàng săn đón cho các chiến dịch quảng cáo.

Truyền thông nhận định nữ diễn viên sở hữu giá trị thương mại đại chúng đáng chú ý, phần lớn nhờ mức độ nhận diện rộng rãi mà cô xây dựng thông qua các bộ phim truyền hình và chương trình giải trí. Bạch Lộc cũng được cho là nằm trong nhóm những nữ diễn viên sinh sau năm 1990 nổi bật về số lượng hợp đồng quảng cáo. Đặc biệt, cô được nhiều thương hiệu trong các lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh, thực phẩm và mỹ phẩm lựa chọn nhờ hình ảnh phù hợp với quảng cáo cũng như tỷ lệ gia hạn hợp đồng cao.

Đầu năm 2026, Bạch Lộc bước sang một giai đoạn mới trong sự nghiệp khi kết thúc hợp đồng với công ty quản lý cũ và thành lập phòng làm việc riêng, đánh dấu mức độ độc lập lớn hơn trong các hoạt động nghệ thuật. Nữ diễn viên cũng tham gia dự án phim mới After the Bloom, đồng thời tiếp tục là thành viên thường xuyên của chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng Keep Running.