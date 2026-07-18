Bạch Lộc, Triệu Lệ Dĩnh... rời công ty, chuyện gì đang xảy ra với sao Hoa ngữ?

Thông tin Bạch Lộc chính thức kết thúc hợp đồng với Hoan Ngu Ảnh Thị (Huanyu Entertainment) hôm 16.7 nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận trên Weibo. Sau gần một thập niên gắn bó với công ty của nhà sản xuất Vu Chính, nữ diễn viên quyết định bước sang chặng đường mới với mô hình hoạt động độc lập thông qua studio mang tên mình.

Điều khiến nhiều người chú ý không chỉ là việc chia tay một trong những công ty quản lý nổi tiếng Trung Quốc, mà còn là cách Bạch Lộc khép lại mối quan hệ kéo dài 10 năm bằng một bức tâm thư.

Trên Weibo, nữ diễn viên viết: "Mười năm đồng hành, hôm nay chúng tôi khép lại chặng đường này một cách trọn vẹn. Cảm ơn thầy Vu Chính đã trao cho cô gái trẻ khi ấy một chiếc chìa khóa để mở ra cánh cửa của số phận".

Vai nữ chính Lộ Chiêu Diêu trong phim Chiêu diêu đưa tên tuổi của Bạch Lộc đến gần hơn với khán giả Ảnh: Cắt từ phim Chiêu diêu

Gia nhập Hoan Ngu từ năm 2016, Bạch Lộc từng được Vu Chính trực tiếp nâng đỡ và trở thành một trong những gương mặt chủ lực của công ty. Từ các tác phẩm như Chiêu diêu, Châu sinh như cố, Trường nguyệt tẫn minh, Bắc thượng đến Lâm giang tiên, nữ diễn viên dần khẳng định vị trí trong nhóm sao truyền hình được săn đón nhất hiện nay.

Tuy nhiên, theo nhiều tờ báo Trung Quốc như Sina, Sohu, QQ News, quyết định của Bạch Lộc không phải trường hợp cá biệt mà là một phần của làn sóng nghệ sĩ hạng A chuyển sang mô hình studio độc lập.

Vì sao ngày càng nhiều sao Hoa ngữ chọn hoạt động độc lập?

Trước Bạch Lộc, Dương Mịch đã rời Gia Hành Truyền Thông vào năm 2023 sau nhiều năm gắn bó và tập trung vận hành studio riêng. Triệu Lệ Dĩnh cũng lựa chọn xây dựng ê kíp quản lý độc lập sau khi kết thúc hợp tác với công ty cũ. Địch Lệ Nhiệt Ba nhiều năm qua được cho là chủ yếu điều phối công việc thông qua studio cá nhân, trong khi Triệu Lộ Tư cũng từng gây chú ý khi điều chỉnh mô hình quản lý sự nghiệp.

Theo phân tích của Sina Entertainment, khi nghệ sĩ đã sở hữu lượng người hâm mộ lớn, giá trị thương mại cao và mạng lưới đối tác ổn định, vai trò của công ty quản lý truyền thống không còn giống trước. Thay vì phụ thuộc vào doanh nghiệp trong việc tìm kiếm dự án hay đàm phán hợp đồng, nhiều ngôi sao có thể trực tiếp làm việc với nền tảng phát hành, nhà sản xuất hoặc các thương hiệu.

Triệu Lộ Tư (trái) và Bạch Lộc là hai gương mặt nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ, nhiều lần được đặt lên bàn cân so sánh Ảnh: Cắt từ phim Rèm ngọc châu sa (trái) và Trường nguyệt tẫn minh

Sohu nhận định mô hình studio giúp nghệ sĩ có nhiều quyền tự quyết hơn, từ việc lựa chọn kịch bản, định hướng hình ảnh, lịch trình đến các hợp đồng quảng cáo. Trong bối cảnh mạng xã hội phát triển mạnh, việc tự xây dựng thương hiệu cá nhân cũng trở nên thuận lợi hơn, giảm bớt sự phụ thuộc vào hệ thống quản lý truyền thống.

Trong khi đó, QQ News cho rằng hoạt động độc lập không đồng nghĩa "tách hẳn" khỏi công ty cũ. Không ít nghệ sĩ vẫn duy trì quan hệ hợp tác theo từng dự án hoặc từng lĩnh vực chuyên môn. Điều thay đổi là họ nắm quyền quyết định nhiều hơn thay vì chịu sự quản lý toàn diện như trước.

Một số chuyên gia trong ngành được truyền thông Trung Quốc dẫn lời cũng cho rằng mô hình này chỉ thực sự phù hợp với những ngôi sao đã có vị thế vững chắc. Ngược lại, với lớp diễn viên trẻ, các công ty quản lý vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc đào tạo, kết nối nguồn phim, quảng bá hình ảnh và định hướng phát triển.

Việc Bạch Lộc lựa chọn rời Hoan Ngu sau 10 năm vì thế không chỉ đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp của nữ diễn viên, mà còn là minh chứng mới cho sự chuyển dịch của ngành giải trí Hoa ngữ. Từ Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh đến Bạch Lộc, ngày càng nhiều nghệ sĩ tên tuổi đang chọn cách tự nắm quyền điều hành sự nghiệp, phản ánh một mô hình phát triển linh hoạt hơn trong bối cảnh thị trường giải trí Trung Quốc liên tục thay đổi.