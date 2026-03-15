Bạch Ngọc Lan 2026: Cuộc so kè gay cấn giữa Tôn Lệ, Dương Mịch và Dương Tử

Nguyễn Quang Hải
15/03/2026 16:14 GMT+7

Khi mùa giải Bạch Ngọc Lan 2026 còn chưa chính thức khởi tranh, cuộc cạnh tranh cho danh hiệu Thị hậu đã sớm nóng lên với sự góp mặt của nhiều tên tuổi đình đám như Tôn Lệ, Dương Mịch và Dương Tử, Sohu đưa tin ngày 14.3.

Các diễn viên thực lực cùng những tác phẩm được đánh giá cao khiến đường đua Bạch Ngọc Lan năm nay được ví như màn "so tài của các cao thủ", khiến khán giả nhận định ban giám khảo sẽ phải đối mặt với những lựa chọn không hề dễ dàng.

Tôn Lệ tiếp tục khẳng định vị thế

Trong bộ phim Cuộc sống tươi đẹp, Tôn Lệ vào vai nữ môi giới bảo hiểm Hồ Mạn Lệ, tiếp tục thể hiện khả năng diễn xuất giàu cảm xúc vốn giúp cô được mệnh danh là "nữ hoàng rating". Tác phẩm này không chỉ đứng đầu về tỷ suất người xem của kênh truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV-8 trong năm 2025, mà còn giúp nữ diễn viên giành chiến thắng tại hai giải thưởng quan trọng là Phim truyền hình Trung Quốc CMG và Phim truyền hình chất lượng SMG.

Từ Chân Hoàn truyện, Mỵ Nguyệt truyện đến An gia thiên hạ, Tôn Lệ luôn được xem là bảo chứng chất lượng cho các dự án truyền hình lớn

Nếu tiếp tục chiến thắng tại Bạch Ngọc Lan 2026, Tôn Lệ sẽ lập kỷ lục trở thành nữ diễn viên đầu tiên 3 lần giành danh hiệu Thị hậu. Tuy nhiên, trong giới làm nghề cũng xuất hiện ý kiến cho rằng giải thưởng này có xu hướng duy trì "sự khan hiếm danh hiệu", điều có thể trở thành rào cản nhất định trên con đường chinh phục thêm một chiến thắng của bà xã Đặng Siêu.

Dương Tử bứt phá với vai diễn chuyển mình

Thuộc thế hệ diễn viên sinh sau năm 1990, Dương Tử gây chú ý với tác phẩm mang tính chuyển mình mạnh mẽ mang tên Cây sinh mệnh. Trong phim, cô xuất hiện với gương mặt mộc, giảm cân để hóa thân thành nữ cảnh sát tuần tra và bảo vệ môi trường tự nhiên ở cao nguyên Thanh Hải, đồng thời khắc họa cuộc đời kéo dài 20 năm của nhân vật.

Với màn lột xác trong Cây sinh mệnh, Dương Tử được xem là ứng viên nổi bật của thế hệ diễn viên 9X

Bộ phim đạt điểm số 8,9 trên Douban và nhận được lời khen từ Cục Quản lý Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Trung Quốc, cho thấy bước tiến rõ rệt trong diễn xuất của nữ diễn viên. Nếu giành chiến thắng, Dương Tử sẽ trở thành nữ diễn viên sinh sau năm 1990 đầu tiên giành danh hiệu Thị hậu Bạch Ngọc Lan, qua đó tạo nên bước ngoặt về thế hệ mới trong lịch sử giải thưởng.

Dương Mịch nỗ lực bứt phá hình tượng

Trong bộ phim Sinh vạn vật, Dương Mịch rũ bỏ hình ảnh quen thuộc từ các tác phẩm cổ trang lãng mạn để hóa thân thành cô thôn nữ Ninh Tú Tú - người đã vận dụng tri thức để giúp đỡ hàng xóm, dẫn dắt phụ nữ trong làng vượt qua ràng buộc phong kiến.

Nữ diễn viên Dương Mịch tiếp tục khẳng định bản thân qua các vai diễn mang màu sắc hiện thực

Cùng với Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch hiện là một trong những nữ diễn viên thuộc thế hệ "tiểu hoa 85" chỉ còn thiếu giải Bạch Ngọc Lan để hoàn tất "bộ ba danh giá" gồm giải Phi Thiên, Kim Ưng và Bạch Ngọc Lan. Vì vậy, cuộc cạnh tranh lần này được xem là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của cô.

Bạch Ngọc Lan 2026: Nhiều ẩn số thú vị và bất ngờ đang chờ đợi

Ngoài 3 cái tên nổi bật, đường đua Thị hậu Bạch Ngọc Lan 2026 còn chứng kiến sự góp mặt của nhiều ứng viên đáng chú ý. Triệu Lệ Dĩnh, dù được đón nhận qua Chuyện lớn nơi thị trấn nhỏ - bộ phim thuộc thể loại chính kịch, cải cách xã hội, nhưng vẫn có thể gặp bất lợi do những tranh cãi xung quanh lời thoại của cô.

Trong khi đó, Nhậm Tố Tịch gây ấn tượng mạnh với một cảnh thẩm vấn kéo dài 7 phút trong bộ phim Kết thúc bất tận. Phân cảnh này được nhiều khán giả đánh giá là màn trình diễn xuất sắc, đồng thời đề tài pháp luật của tác phẩm cũng phù hợp với xu hướng nội dung chính thống, khiến cô được xem là "ngựa ô" tiềm năng.

Ở chiều ngược lại, nữ diễn viên 7X Ngô Việt từng ghi dấu ấn với tác phẩm Silent Glory và có thêm lợi thế khi giành giải Bạch Ngọc Lan 2023. Tuy nhiên, việc đã được vinh danh ở một số giải thưởng lớn trong thời gian gần đây có thể khiến yếu tố mới mẻ của cô phần nào giảm bớt trong cuộc đua năm nay. Trong khi đó, bộ phim Hãy để tôi tỏa sáng do Triệu Lộ Tư đóng chính dù đạt rating cao nhất trên tất cả các nền tảng vào năm 2025, song thể loại phim lãng mạn đô thị thường không có nhiều lợi thế trong cuộc đua giải thưởng.

Cuộc cạnh tranh mang ý nghĩa vượt ra ngoài danh hiệu

Cuộc so tài năm nay không chỉ xoay quanh việc ai sẽ giành chiếc cúp Thị hậu. Nếu Tôn Lệ chiến thắng lần thứ 3, cô sẽ lập nên cột mốc mới trong lịch sử giải thưởng. Trong khi đó, nếu Dương Tử nâng cúp, điều này sẽ được xem như dấu hiệu cho thấy thế hệ diễn viên sinh sau năm 1990 đang dần nắm giữ vị trí trung tâm trong các giải thưởng chính thống.

Việc ban giám khảo lựa chọn giữa kinh nghiệm dày dạn và tinh thần bứt phá sáng tạo cũng trở thành điểm đáng chú ý của mùa giải. Từ trước đến nay, giải Bạch Ngọc Lan thường ưu ái các tác phẩm mang màu sắc hiện thực, điều mà các dự án của Tôn Lệ và Dương Mịch đang sở hữu. Tuy nhiên, sức hút lớn của những bộ phim cổ trang ăn khách như Tàng Hải truyện cũng đang đặt ra thách thức đối với những định kiến lâu nay về thể loại trong quá trình chấm giải.

Nhìn chung, cuộc cạnh tranh Thị hậu tại Bạch Ngọc Lan 2026 không chỉ là câu chuyện về một danh hiệu, mà còn phản ánh sự chuyển giao thế hệ trong ngành diễn xuất, định hướng giá trị của các giải thưởng truyền hình và sự thay đổi trong thị hiếu của khán giả. Với dàn ứng viên mạnh, mùa giải năm nay được dự báo sẽ mang đến nhiều bất ngờ và những màn cạnh tranh hấp dẫn.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
