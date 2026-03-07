Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Phim

Dương Tử bị so sánh với Phạm Băng Băng trong phim mới

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
07/03/2026 19:20 GMT+7

Tạo hình mới của nữ diễn viên Dương Tử trong bộ phim truyền hình sắp ra mắt 'Ngọc lan nở hoa, người lại đến' đang gây nhiều tranh cãi, khi một số cư dân mạng cho rằng phong cách của cô gợi nhớ đến vai diễn nổi tiếng của đàn chị Phạm Băng Băng, Kbizoom đưa tin ngày 6.3.

Hiện tại, Dương Tử đang tham gia ghi hình cho bộ phim truyền hình mới Ngọc lan nở hoa, người lại đến, lấy bối cảnh Thượng Hải những năm 1920 thời kỳ Trung Hoa Dân quốc. Trong phim, cô vào vai Đổng Trúc Quân, một người phụ nữ xuất thân từ kỹ viện nhưng dần vươn lên trở thành nữ doanh nhân có thế lực.

- Ảnh 1.

Tạo hình của Dương Tử trong phim mới đang gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội

Ảnh: Sohu

Tuy nhiên, những hình ảnh rò rỉ từ trường quay gần đây đã làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Không ít khán giả cho rằng phần tạo hình của nữ diễn viên trong phim chưa thực sự thuyết phục.

Tạo hình của Dương Tử thua xa Phạm Băng Băng

Một số bức ảnh cho thấy Dương Tử diện trang phục mang phong cách thời Dân quốc, bao gồm cả trang phục cưới và các bộ đồ thường ngày. Nhiều khán giả nhận xét thiết kế khá đơn giản, thiếu sự tinh tế. Một số ý kiến còn cho rằng kiểu dáng trang phục không phù hợp với vóc dáng của nữ diễn viên, khiến những khuyết điểm cơ thể lộ rõ hơn và làm giảm vẻ thanh lịch vốn được kỳ vọng ở nhân vật.

- Ảnh 2.

Nữ diễn viên 9X vào vai Đổng Trúc Quân, người phụ nữ vươn lên từ thân phận kỹ nữ

Ảnh: Weibo Dương Tử

Tranh luận càng trở nên sôi nổi sau khi loạt ảnh trong các cảnh đám cưới và hẹn hò của nhân vật được chia sẻ trên mạng. Một số khán giả đặt câu hỏi liệu Dương Tử có phải là lựa chọn phù hợp để thể hiện Đổng Trúc Quân - một nhân vật có thật trong lịch sử, người sáng lập nhà hàng Cẩm Giang Thượng Hải hay không. Theo các tài liệu, Đổng Trúc Quân ngoài đời kết hôn khi mới 14 tuổi, trong khi Dương Tử hiện đã 34 tuổi. Khoảng cách tuổi tác này khiến một số người cho rằng việc thể hiện nhân vật có phần thiếu thuyết phục.

- Ảnh 3.

Một số cư dân mạng so sánh tạo hình của Dương Tử với vai diễn của Phạm Băng Băng trong phim Kim Đại Ban (2008)

Ảnh: kbizoom

Bên cạnh đó, một số cư dân mạng còn cho rằng đội ngũ phục trang của bộ phim đã "mượn ý tưởng" từ tạo hình của Phạm Băng Băng. Họ chỉ ra sự tương đồng giữa phong cách của Dương Tử trong phim mới và hình ảnh Phạm Băng Băng trong vai kỹ nữ Kim Triệu Lệ của bộ phim Kim Đại Ban phát sóng năm 2008.

Thời điểm đó, vai diễn của Phạm Băng Băng được đánh giá cao nhờ vẻ đẹp nổi bật, những bộ sườn xám sang trọng, trang phục ấn tượng cùng phong thái quyến rũ trên màn ảnh.

- Ảnh 4.

So với tạo hình "chim sa cá lặn" của Phạm Băng Băng, rõ ràng Dương Tử lép vế hơn hẳn

Ảnh: kbizoom

Khi các so sánh lan rộng trên mạng, nhiều bình luận cho rằng Dương Tử chưa thể hiện được sức hút và thần thái sang trọng như Phạm Băng Băng. Thậm chí, một số người còn chế giễu chiếc mũ trên đầu Dương Tử giống như băng cứu thương hay các món phụ kiện chưa thực sự "hợp nhãn".

- Ảnh 5.

Nhiều chi tiết trong tạo hình của Dương Tử được cho là "mượn ý tưởng" từ hình ảnh trước đó của Phạm Băng Băng

Ảnh: Weibo Dương Tử


Dù bộ phim hướng tới việc khắc họa hành trình đầy biến động của nhân vật Đổng Trúc Quân, nhưng những hình ảnh quảng bá ban đầu đã sớm tạo nên cuộc tranh luận trong cộng đồng mạng. Khi quá trình ghi hình vẫn đang tiếp diễn, nhiều khán giả cho biết họ sẽ chờ đợi phiên bản hoàn chỉnh của tác phẩm để xem liệu bộ phim có thể tái hiện trọn vẹn câu chuyện đầy quyền lực của nhân vật này hay không, bất chấp những chỉ trích về mặt tạo hình.

