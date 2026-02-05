Dương Tử gặp thất bại lớn ngay đầu năm 2026

Sina đưa tin hôm 4.2, chỉ sau 3 ngày lên sóng, Born to Be Alive với sự tham gia của Dương Tử và Hồ Ca đã cho thấy dấu hiệu hụt hơi khi các chỉ số liên tục sụt giảm. Kết quả này được xem là một đòn giáng mạnh vào hình ảnh và danh tiếng mà Dương Tử đã dày công xây dựng trong suốt thời gian qua.

Rating thấp, diễn xuất gây tranh cãi, sự nghiệp của Dương Tử bị đặt dấu hỏi

Bộ phim được phát sóng trên CCTV8, kênh truyền hình quốc gia lớn của Trung Quốc. Tuy nhiên, tập đầu chỉ đạt mức rating trung bình 1,77%. Các tập tiếp theo có dao động nhưng chưa từng vượt mốc 2%. Trên nền tảng iQIYI, chỉ số độ phổ biến của phim cũng chưa vượt qua 9.000 điểm. So với phim The Dream Maker do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính, thành tích của Born to Be Alive thấp hơn rõ rệt và không đạt chuẩn người xem thường thấy của khung giờ trên CCTV8.

Dù liên tiếp có những tác phẩm thành công trước đó nhưng Dương Tử đã "nếm trái đắng" với bộ phim Born to Be Alive mới lên sóng Ảnh: Sina

Không chỉ gặp khó về tỷ suất người xem, màn thể hiện của Dương Tử còn vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, trong đó phần lớn là phê bình tiêu cực. Trong phim, cô vào vai Bạch Cúc, một nữ cảnh sát tham gia truy quét các nhóm săn trộm linh dương Tây Tạng và những loài động vật được bảo vệ trên cao nguyên Thanh Hải.

Nhân vật nữ cảnh sát của Dương Tử bị chê thiếu thuyết phục cả về mặt tạo hình lẫn khả năng diễn xuất Ảnh: Sina

Giới chuyên môn cho rằng Dương Tử xuất hiện với vóc dáng quá gầy, thiếu sức sống, khiến hình ảnh nhân vật không đủ thuyết phục. Các cảnh hành động như đánh nhau, truy đuổi nghi phạm, nổ súng hay lái xe tốc độ cao bị nhận xét là thiếu lực và thiếu uy nghiêm. Tư thế và chuyển động của cô cũng không thể hiện được sự rắn rỏi cần có của một nữ cảnh sát thường xuyên đối mặt với hiểm nguy.

Người đẹp 9X cũng bị chê trong việc kiểm soát biểu cảm ở những phân đoạn cao trào cảm xúc. Nét mặt bị cho là gồng cứng, méo mó, phụ thuộc quá nhiều vào việc gào thét thay vì thể hiện cảm xúc tinh tế. Khả năng thoại cũng không được đánh giá cao khi nhiều câu thoại thiếu rõ ràng, gây khó khăn cho người xem trong việc nắm bắt nội dung.

Phim chính kịch đặt ra yêu cầu cao hơn về chiều sâu diễn xuất và đây là "lỗ hổng" mà Dương Tử chưa thể khắc phục Ảnh: Instagram yangzi _aoao

Một số khán giả thậm chí so sánh Dương Tử với Địch Lệ Nhiệt Ba trong bộ phim Sword Rose. Dù Địch Lệ Nhiệt Ba thường bị xem là diễn xuất yếu, nhiều ý kiến cho rằng các cảnh hành động của cô lại dứt khoát, mạnh mẽ và có tính mãn nhãn cao hơn so với Dương Tử.

Màn thể hiện gây thất vọng này được cho là đã ảnh hưởng đáng kể đến danh tiếng của Dương Tử. Một bộ phận khán giả cho rằng những lời khen dành cho diễn xuất của cô trong quá khứ đã bị thổi phồng, đồng thời nhận xét các vai diễn của nữ diễn viên ngày càng mang tính công thức và bị giới hạn trong một số kiểu nhân vật quen thuộc.

Thực tế cho thấy, khi các nữ diễn viên bước vào giai đoạn trưởng thành hơn, áp lực nghề nghiệp cũng tăng theo. Những ngôi sao cùng thế hệ như Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Lưu Thi Thi và Đường Yên đều đã dần rời xa dòng phim thần tượng để theo đuổi các tác phẩm hiện thực, tập trung vào đề tài xã hội và gia đình. Tuy nhiên, các vai diễn đời thường đòi hỏi chiều sâu tâm lý, sự tự nhiên và khả năng biểu đạt cảm xúc cao hơn rất nhiều.

Dương Tử cũng đã nỗ lực chuyển hướng sang dòng phim chính kịch, song đến nay vẫn chưa tạo được một vai diễn thực sự nổi bật. Theo đánh giá của giới phê bình, cô vẫn mang theo lối diễn quen thuộc của phim ngôn tình thần tượng vào các dự án mới, khiến màn thể hiện trở nên gượng ép và thậm chí bị cho là kém thuyết phục hơn cả diễn viên không chuyên.

Sina nhận định rằng phim thần tượng thường dựa vào yếu tố tình cảm lãng mạn, lượng người hâm mộ sẵn có, hình ảnh bắt mắt và tình tiết kịch tính, qua đó giúp che lấp phần nào những hạn chế về diễn xuất. Ngược lại, phim chính kịch đòi hỏi xây dựng nhân vật chặt chẽ và kể chuyện chân thực, với ít chi tiết gây sốc hơn, khiến năng lực diễn xuất bị soi xét khắt khe. Vì vậy, không phải diễn viên thần tượng nào cũng chuyển hướng thành công. Trước đó, Triệu Lộ Tư, Thành Nghị và La Vân Hi đều từng nếm trải thất bại, trong khi thành tích của Địch Lệ Nhiệt Ba ở mảng phim chính kịch cũng không mấy khả quan.

Với Dương Tử, thông điệp được cho là khá rõ ràng. Nếu muốn trụ vững và tiến xa hơn trên con đường đầy thử thách này, nữ diễn viên sẽ cần nỗ lực nhiều hơn nữa cùng một sự thay đổi mạnh mẽ trong phong cách diễn xuất.