Dương Tử soán ngôi Địch Lệ Nhiệt Ba tại 'bảng xếp hạng quyền lực' Cbiz

Theo Kbizoom, trong cuộc đua của các nữ diễn viên thế hệ 1990, Dương Tử đã chính thức vượt mặt Địch Lệ Nhiệt Ba để giữ vị trí dẫn đầu, trở thành ngôi sao có sức ảnh hưởng nhất năm 2025. Ở thế hệ trẻ hơn, Triệu Lộ Tư cũng ghi dấu sự trở lại ngoạn mục, trái ngược với Ngu Thư Hân đang lao đao vì bê bối và nguy cơ bị "đóng băng" sự nghiệp.

Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba: Cán cân quyền lực thay đổi

Trong nhóm diễn viên sinh sau năm 1990, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba từ lâu luôn là hai cái tên dẫn đầu về độ nổi tiếng, mức độ phủ sóng và sức hút thương mại. Thế nhưng một năm qua đã chứng kiến sự khác biệt rõ rệt trong phong độ của hai người đẹp.

Dương Tử trải qua giai đoạn thăng hoa bậc nhất sự nghiệp nhờ thành công vang dội của bộ phim Quốc sắc phương hoa. Tác phẩm giúp cô củng cố vị thế "bảo chứng rating", đồng thời cho thấy khả năng xử lý những vai diễn tâm lý phức tạp. Nhờ đó, Dương Tử trở thành gương mặt được các nhà sản xuất đầu tư lớn ưu ái, khẳng định năng lực của một diễn viên thực lực với độ đa dạng cao trong diễn xuất.

Dương Tử hiện đang dẫn đầu nhóm diễn viên sinh sau năm 1990 nhờ thành công vang dội của loạt phim truyền hình

Ảnh: Weibo Dương Tử

Ngược lại, Địch Lệ Nhiệt Ba có một năm đầy khó khăn. Hầu hết các dự án cô tham gia đều không đạt kỳ vọng, kéo theo nhiều ý kiến cho rằng mỹ nhân Tân Cương đang thiếu đột phá và mắc kẹt trong vùng an toàn. Dù vẫn giữ được sức hút tại các sự kiện và là gương mặt yêu thích của giới quảng cáo, nhưng cô đang bị nhìn nhận như một ngôi sao giải trí hơn là diễn viên được đánh giá cao về chuyên môn. Việc chưa có vai diễn nổi bật nào trong vài năm gần đây khiến người hâm mộ lo ngại Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ dần biến mất khỏi "bản đồ" Cbiz.

Địch Lệ Nhiệt Ba gặp khó trong năm 2025 khi các tác phẩm liên tục gây thất vọng, khiến sức ảnh hưởng suy giảm Ảnh: Weibo Địch Lệ Nhiệt Ba

Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân: Một người thăng hoa, một người lao dốc

Triệu Lộ Tư mở đầu năm 2025 bằng chuỗi lùm xùm: nhập viện vì kiệt sức, bị tố "làm quá" bệnh tình và gây tranh cãi trên mạng xã hội. Nhưng cô đã có cuộc lội ngược dòng đầy bất ngờ. Phim mới Hãy để tôi tỏa sáng của Lộ Tư nhanh chóng trở thành hiện tượng, phong cách tạo hình trong phim cũng tạo nên xu hướng. Đến cuối năm, Triệu Lộ Tư không chỉ lấy lại phong độ mà còn củng cố vị thế một trong những nữ diễn viên trẻ có sức ảnh hưởng nhất Cbiz.

Triệu Lộ Tư lấy lại phong độ với những dự án bùng nổ, trở thành gương mặt nổi bật nhất thế hệ nữ diễn viên trẻ Ảnh: Weibo Triệu Lộ Tư

Trái ngược hoàn toàn, Ngu Thư Hân đối mặt với hàng loạt cáo buộc gây tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh: bắt nạt đồng nghiệp, thiếu tôn trọng ê kíp, cha và ông nội bị tố liên quan đến vấn đề thuế. Làn sóng chỉ trích tăng mạnh khiến bộ phim mới Nhất Niệm Giang Nam của người đẹp sinh năm 1995 đứng trước nguy cơ "đắp chiếu". Từ một ngôi sao tiềm năng, Ngu Thư Hân rơi vào giai đoạn bất ổn và khó đoán trong sự nghiệp.

Ngu Thư Hân vướng loạt bê bối, đối mặt nguy cơ tác phẩm mới bị "đóng băng" vô thời hạn Ảnh: Weibo Ngu Thư Hân

Đến cuối năm, cục diện đã rõ ràng. Dương Tử trở thành nữ diễn viên sinh sau 1990 có sức ảnh hưởng nhất, vượt qua Địch Lệ Nhiệt Ba về cả mức độ yêu thích lẫn cơ hội nghề nghiệp. Triệu Lộ Tư là người chiến thắng trong lứa 1995, trong khi Ngu Thư Hân bước vào giai đoạn sự nghiệp nhiều bấp bênh.

Một năm đầy biến động đã tái định hình lại thứ hạng trong làng giải trí Hoa ngữ, cho thấy ai tiếp tục vươn lên và ai buộc phải tìm cách làm lại từ đầu.