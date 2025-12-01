Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Địch Lệ Nhiệt Ba đẹp mấy cũng bất lực trước sự thất bại của phim mới

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
01/12/2025 20:31 GMT+7

Phim mới 'Love on the Turquoise Land' do Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Tinh Húc đóng chính đang gặp nhiều chỉ trích, khiến danh tiếng nữ diễn viên ảnh hưởng nặng nề, ngay cả khi cô là một trong những mỹ nhân đẹp nhất Trung Quốc.

Nguyên nhân chính khiến Love on the Turquoise Land thất bại được cho là diễn xuất cứng nhắc của Địch Lệ Nhiệt Ba cùng những đồn đoán về việc can thiệp thẩm mỹ trên gương mặt, trong khi nội dung phim lại nhàm chán hơn kỳ vọng.

Nhan sắc nổi bật nhưng biểu cảm gây tranh cãi

Địch Lệ Nhiệt Ba đẹp mấy cũng bất lực trước sự thất bại của phim mới - Ảnh 1.

Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện xinh đẹp tại buổi họp báo hôm 26.11 với trang phục tông đen, tuy nhiên gương mặt gây chú ý vì biểu cảm cứng nhắc

Ảnh: Kbizoom

Mới đây, Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện tại một buổi họp báo quảng bá phim với bộ trang phục đen toàn tập, tôn làn da trắng sáng không tì vết. Tuy nhiên, nhiều người chú ý đến biểu cảm cứng nhắc, đặc biệt ở vùng má và xương hàm, dẫn đến nhiều bình luận và nghi ngờ về việc cô đã can thiệp thẩm mỹ. Một số ý kiến khác cho rằng gương mặt cứng có thể do cơ thể bị tích nước hoặc ánh sáng mạnh tại sự kiện phản chiếu.

Người hâm mộ đã để lại nhiều bình luận trái chiều: "Chắc chắn là tiêm filler rồi, da trông như bong bóng vậy"; "Cô ấy vốn đã đẹp, không cần chỉnh nữa đâu"; "Xương gò má phồng bất thường"; "Cô ấy đã hơn 30 tuổi, việc làm đẹp là quyền cá nhân"; "Ban đầu tôi còn tưởng là người phụ nữ lớn tuổi nào đó".

Địch Lệ Nhiệt Ba đẹp mấy cũng bất lực trước sự thất bại của phim mới - Ảnh 2.

Diễn xuất cứng nhắc khiến phim mới của Địch Lệ Nhiệt Ba gây thất vọng toàn tập

Ảnh: Kbizoom

Love on the Turquoise Land được quảng bá là "bom tấn hạng S", kết hợp yếu tố hiện đại trong bối cảnh cổ trang. Câu chuyện xoay quanh tổ chức bí mật "Quandan Army" được thành lập từ thời nhà Tần, nhằm tìm kiếm thuốc trường sinh bất tử. Sau khi thất bại trong nhiệm vụ, tổ chức lui về một ngôi làng hẻo lánh, truyền lại di sản qua nhiều thế hệ, trong đó có nữ chính Niệu Cửu Lộ.

Nam chính Diêu Tho dành nhiều năm tìm kiếm mẹ và chị gái mất tích. Khi phát hiện bảo mẫu Lâm Di không phải con người, anh tìm thấy manh mối dẫn tới Niệu Cửu Lộ.

Địch Lệ Nhiệt Ba đẹp mấy cũng bất lực trước sự thất bại của phim mới - Ảnh 3.

Địch Lệ Nhiệt Ba đẹp mấy cũng khó cứu vãn thất bại của phim mới

Ảnh: Kbizoom

Dù phim có yếu tố lãng mạn đan xen trong bối cảnh siêu nhiên, khán giả vẫn chê kịch bản và diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba. Cô được khen ở các cảnh hành động: đấu kiếm, né tránh và chiến đấu, nhưng biểu cảm gương mặt vẫn cứng nhắc, khiến người xem khó hoàn toàn nhập vai cùng nhân vật.

Điều này cho thấy dù sở hữu nhan sắc và sức hút nổi bật, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn chưa có dự án thật sự đột phá để khẳng định khả năng diễn xuất của mình trong các tác phẩm cổ trang hiện nay.

