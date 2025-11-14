Sức khỏe Địch Lệ Nhiệt Ba suy kiệt giữa tin đồn bí mật sinh con

Trong vài ngày gần đây, mối lo ngại về sức khỏe của Địch Lệ Nhiệt Ba tăng mạnh sau khi công ty quản lý xác nhận cô bị cúm từ đầu tháng 9, kéo dài suốt 2 tháng mà không có dấu hiệu hồi phục. Tuy nhiên, theo trang Sohu, tình hình nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì được công bố.

Sức khỏe suy kiệt có liên quan đến tin đồn bí mật sinh con?

Trang 163 đưa tin hôm 12.11, nữ diễn viên phim Tam sinh tam thế thập lý đào hoa bị viêm họng kéo dài hơn một tháng, kèm theo ho liên tục, giọng khàn và làn da tái nhợt đến mức có thể nhìn thấy cả các mạch máu mỏng dưới da. Khi làm việc trên phim trường, cô phải thường xuyên sử dụng miếng dán hạ sốt để có thể tiếp tục quay.

Tình trạng suy kiệt này đã trở nên quá rõ ràng, buộc công ty chủ quản Jay Walk Studio phải thông báo công khai để xoa dịu sự lo lắng từ công chúng Ảnh: 163

Song song với cuộc khủng hoảng về sức khỏe, làn sóng đồn đoán trong giới giải trí Hoa ngữ tiếp tục bùng phát về nguyên nhân thật sự khiến nữ diễn viên 9X kiệt quệ. Bên cạnh lịch trình dày đặc từ châu Á sang châu Âu cùng nghi vấn bị công ty ép làm việc quá sức khi không có trợ lý riêng, một số nguồn tin cho rằng Địch Lệ Nhiệt Ba đang chịu hậu quả thể chất kéo dài sau khi bí mật sinh con.



Theo tin đồn, vì không có thời gian phục hồi hậu sản, cô đã phải nhanh chóng lấy lại vóc dáng và trở lại công việc cường độ cao để tránh bị phát hiện chuyện sinh con, đứa trẻ được cho là con chung của cô và nam diễn viên Hoàng Cảnh Du.

Trong những bức ảnh bị rò rỉ, cân nặng của Địch Lệ Nhiệt Ba đã giảm đi đáng kể Ảnh: 163

Giả thuyết này càng được chú ý do khoảng thời gian mất tích đầy bí ẩn vào tháng 6.2022, khi Địch Lệ Nhiệt Ba hoàn toàn biến mất khỏi các sự kiện. Dù có hơn 30 hợp đồng quảng cáo, cô không quay phim, không tham dự sự kiện nào và đồng thời chuyển sang phong cách thời trang rộng rãi, kín đáo - điều từng làm dấy lên nghi vấn cô đã âm thầm sinh con.

Cộng đồng mạng trước đó cũng nhiều lần suy đoán rằng Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du đã hẹn hò từ thời điểm đóng chung phim Hạnh phúc trong tầm tay năm 2020, dựa trên loạt bằng chứng hẹn hò được lan truyền. Tuy nhiên, cả hai phía chưa bao giờ đưa ra bất kỳ phản hồi nào.

Từ giữa năm 2022 - 2023, Địch Lệ Nhiệt Ba gần như ở ẩn và mỗi lần xuất hiện đều diện trang phục rộng thùng thình, khiến tin đồn sinh con càng lan rộng Ảnh: kbizoom

Hiện tại, Địch Lệ Nhiệt Ba và ê kíp vẫn giữ im lặng trước những suy đoán cho rằng sức khỏe suy kiệt của cô bắt nguồn từ biến chứng sau sinh. Trong khi đó, người hâm mộ của nữ diễn viên lên tiếng bảo vệ thần tượng, bác bỏ tin đồn vô căn cứ và chỉ trích những cá nhân lợi dụng sự ốm yếu của cô để tạo nội dung câu view.

Cùng lúc đó, dư luận cũng dành nhiều sự chú ý cho Hoàng Cảnh Du. Không ít người hâm mộ Địch Lệ Nhiệt Ba kịch liệt phản đối nam diễn viên này, nhắc lại các bê bối trong quá khứ của anh như cáo buộc bạo lực gia đình, ảnh nhạy cảm bị rò rỉ và đời tư nhiều ồn ào. Trong khi đó, Địch Lệ Nhiệt Ba được xem là một trong những nữ nghệ sĩ nổi bật nhất thế hệ 9X với hình ảnh sạch và sự nghiệp phát triển.

Hoàng Cảnh Du và Địch Lệ Nhiệt Ba vướng tin đồn tình cảm từ năm 2020 Ảnh: Sina



Ngày 20.2, một tài khoản mạng xã hội tung đoạn video ghi lại cảnh Hoàng Cảnh Du du lịch tại đảo Phú Quốc cùng một phụ nữ lạ mặt, được cho là người ngoài ngành giải trí. Khi truyền thông địa phương liên hệ với studio của nam diễn viên, phía anh vẫn giữ im lặng. Điều này khiến nhiều người tin rằng mối quan hệ từng bị đồn đại giữa anh và Địch Lệ Nhiệt Ba đã kết thúc từ lâu.