Dương Tử Quỳnh năng động ở tuổi 63

Dương Tử Quỳnh trẻ trung năng động ở tuổi 63 ẢNH: Michelle-yeoh.com

Nữ diễn viên đến với sự kiện của Bottega Veneta trong bộ trang phục liền mạch sắc đen. Thiết kế tối giản nhưng đầy quyền lực, tôn lên vóc dáng và khí chất sang trọng. Để tạo nên điểm nhấn, Dương Tử Quỳnh kết hợp cùng chiếc túi xách Intrecciato cùng đôi giày cao gót khủng.

Dương Tử Quỳnh và những dự án mới

Bước sang năm 2025, Dương Tử Quỳnh tiếp tục là một biểu tượng năng động của điện ảnh và thời trang toàn cầu. Ở tuổi 63, nữ diễn viên hoạt động liên tục, di chuyển giữa các phim trường và sự kiện quốc tế.

Chủ nhân giải Oscar tiếp tục thử thách bản thân với những dự án mới, đáng chú ý là bộ phim điện ảnh Hoa ngữ Lady R, một người phụ nữ lớn tuổi bất ngờ khám phá ra năng lực đặc biệt của mình. Bộ phim Wicked đóng cùng Ariana Grande, trong đó bà vào vai phản diện Madame Morrible cũng chuẩn bị ra mắt vào tháng 11 tới.

Cận cảnh nhan sắc của nữ diễn viên ở tuổi ngoài 60 ẢNH: Michelle-yeoh.com

Hiện Dương Tử Quỳnh đang có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên Jean Todt. Cặp đôi vừa kỷ niệm 2 năm ngày cưới vào ngày 27.7. Minh tinh bày tỏ việc cảm thấy may mắn vì Jean Todt rất ủng hộ công việc và hiểu cho lịch trình bận rộn của mình.

Dương Tử Quỳnh khoác lên mình một bộ trang phục mang phong cách vừa hiện đại, mạnh mẽ lại vô cùng thanh lịch, với tông màu đen làm chủ đạo được chấm phá bởi các phụ kiện sắc trắng tương phản ẢNH: Michelle-yeoh.com

Sự xuất hiện của Dương Tử Quỳnh tại hàng ghế đầu một lần nữa khẳng định vị thế của minh tinh Hoa ngữ trong làng mốt. Giữa dàn sao trẻ trung, cựu hoa hậu gốc Malaysia vẫn nổi bật với một thần thái riêng. Vẻ ngoài của Dương Tử Quỳnh tại sự kiện là sự tổng hòa hoàn hảo giữa nét sang trọng cổ điển và tinh thần hiện đại, chứng tỏ sức hút bền bỉ của một huyền thoại châu Á tại kinh đô thời trang thế giới.

Sánh bước cùng Dương Tử Quỳnh trên hàng ghế đầu là dàn khách mời ấn tượng, mỗi người một phong cách, cùng nhau tạo nên một bức tranh thời trang đa dạng.

Julianne Moore chọn set đồ denim-on-denim chào thu đi kèm phụ kiện màu mận chín đầy phong cách ẢNH: VB

RM của nhóm nhạc toàn cầu BTS rời bỏ những bộ phục trang sân khấu nặng nề, tìm đến sự thoải mái tuyệt đối với những thiết kế đơn sắc, theo chủ nghĩa thời trang 'Less is more' ẢNH: VB

Gây chú ý không kém là Sooin từ nhóm nhạc tân binh đang lên MEOVV, mang đến làn gió tươi mới cho sự kiện ẢNH: VB

I.N (Stray Kids) cũng không là ngoại lệ trong việc thể hiện gu thời trang tinh tế. Anh phối quần jeans dáng đứng với blazer đen ngoại cỡ, phong cách mà phần đông tầng lớp thượng lưu hướng tới ẢNH: VB

Ngôi sao trẻ Owen Cooper diện giản dị đi sự kiện. Sau tác phẩm gây tiếng vang trên Netflix Adolescence, Owen sẽ xuất hiện trong Đồi gió hú, phiên bản phim do Margot Robbie đóng vai chính, ra mắt 2026 ẢNH: VB

Nữ diễn viên Thái Lan Thanaerng chuộng quần da phối túi đan màu nhã ẢNH: VB

Nam diễn viên Nhật Bản Yuta Tamamori cũng diện những bộ trang phục đề cao tính tiện dụng, linh hoạt ẢNH: VB

Nữ diễn viên Uma Thurman, huyền thoại của Kill Bill, tham dự sự kiện với áo khoác dáng dài có ve áo satin cổ điển ẢNH: VB



