Dương Tử Quỳnh năng động ở tuổi 63

Nữ diễn viên đến với sự kiện của Bottega Veneta trong bộ trang phục liền mạch sắc đen. Thiết kế tối giản nhưng đầy quyền lực, tôn lên vóc dáng và khí chất sang trọng. Để tạo nên điểm nhấn, Dương Tử Quỳnh kết hợp cùng chiếc túi xách Intrecciato cùng đôi giày cao gót khủng.
Dương Tử Quỳnh và những dự án mới
Bước sang năm 2025, Dương Tử Quỳnh tiếp tục là một biểu tượng năng động của điện ảnh và thời trang toàn cầu. Ở tuổi 63, nữ diễn viên hoạt động liên tục, di chuyển giữa các phim trường và sự kiện quốc tế.
Chủ nhân giải Oscar tiếp tục thử thách bản thân với những dự án mới, đáng chú ý là bộ phim điện ảnh Hoa ngữ Lady R, một người phụ nữ lớn tuổi bất ngờ khám phá ra năng lực đặc biệt của mình. Bộ phim Wicked đóng cùng Ariana Grande, trong đó bà vào vai phản diện Madame Morrible cũng chuẩn bị ra mắt vào tháng 11 tới.
Hiện Dương Tử Quỳnh đang có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên Jean Todt. Cặp đôi vừa kỷ niệm 2 năm ngày cưới vào ngày 27.7. Minh tinh bày tỏ việc cảm thấy may mắn vì Jean Todt rất ủng hộ công việc và hiểu cho lịch trình bận rộn của mình.
Sự xuất hiện của Dương Tử Quỳnh tại hàng ghế đầu một lần nữa khẳng định vị thế của minh tinh Hoa ngữ trong làng mốt. Giữa dàn sao trẻ trung, cựu hoa hậu gốc Malaysia vẫn nổi bật với một thần thái riêng. Vẻ ngoài của Dương Tử Quỳnh tại sự kiện là sự tổng hòa hoàn hảo giữa nét sang trọng cổ điển và tinh thần hiện đại, chứng tỏ sức hút bền bỉ của một huyền thoại châu Á tại kinh đô thời trang thế giới.
Sánh bước cùng Dương Tử Quỳnh trên hàng ghế đầu là dàn khách mời ấn tượng, mỗi người một phong cách, cùng nhau tạo nên một bức tranh thời trang đa dạng.
