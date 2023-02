Hồ Ca chọn phòng sinh 800 triệu bảo mật hình ảnh vợ

Thông tin diễn viên nổi tiếng Hồ Ca công khai có vợ và con gái làm xôn xao làng giải trí Hoa ngữ. Cùng với đó, danh tính bà xã ngoài ngành của Hồ Ca liên tục được săn lùng. Công chúng tin rằng người vợ giấu mặt của ngôi sao Tiên kiếm kỳ hiệp chính là Hoàng Hi Ninh, từng làm trợ lý cho Hồ Ca.

Sau khi Hồ Ca công khai có vợ con, danh tính bà xã ngoài ngành của anh liên tục được săn lùng WEIBO

Sau khi Hồ Ca chính thức thông báo về sự ra đời của con gái, các phương tiện truyền thông trực tiếp đến bệnh viện tư nhân được cho là nơi Hoàng Hi Ninh chọn sinh con, vốn nổi tiếng với dịch vụ chăm sóc đặc biệt cho VIP, để tìm hiểu. Vợ của ca sĩ đình đám Phan Vỹ Bá cũng sinh con tại bệnh viện này.

Về chi phí niêm yết của cơ sở này, giá sinh thường dao động từ 40.000 - 90.000 nhân dân tệ (gần 140 - 300 triệu đồng), giá sinh mổ đắt hơn, dao động từ 70.000 - 110.000 nhân dân tệ (hơn 240 - 380 triệu đồng). Mức phí nằm viện sau sinh rẻ nhất là 60.000 nhân dân tệ (hơn 200 triệu đồng).

Theo QQ, vì muốn đảm bảo sự an toàn và bảo vệ hình ảnh vợ con, Hồ Ca đã chọn loại phòng Queen's Suite, nằm trên tầng 16, thuộc dãy phòng cao cấp nhất bệnh viện, được đánh dấu VVIP. Gói dịch vụ của căn phòng này lên đến 228.000 nhân dân tệ (gần 800 triệu đồng).

Hồ Ca chịu chi để đảm bảo sự riêng tư cho vợ và con gái SINA

Trên thực tế, mặc dù Hồ Ca không tiết lộ bất cứ thông tin nào về Hoàng Hi Ninh, nhưng cư dân mạng cũng tìm kiếm được một số hình ảnh và sơ yếu lý lịch của cô. Theo đó, Hoàng Hi Ninh sinh năm 1993, kém Hồ Ca 11 tuổi, gương mặt ưa nhìn. Cô đến từ tỉnh Phúc Kiến trong một gia đình khá giả, cha làm thầu xây dựng và có một nhà máy, mẹ là giáo viên và có thêm hai người em. Một người hàng xóm tiết lộ rằng sau khi Hoàng Hi Ninh tốt nghiệp đại học, gia đình cô chi hơn 800.000 nhân dân tệ (hơn 2,7 tỉ đồng) để gửi cô đến Bắc Kinh học trang điểm. Sau khi khóa học kết thúc, cô theo giáo viên của mình làm việc trong ngành giải trí. Vào năm 2016, khi mới 23 tuổi, vợ Hồ Ca trở thành chuyên gia trang điểm và trợ lý trang phục trong ê kíp làm việc của anh, theo sát mọi hoạt động của nam diễn viên trong nhiều năm.

Vợ Hồ Ca đồng hành cùng ê kíp làm việc của nam diễn viên trong nhiều năm SINA

Đến 2019, Hoàng Hi Ninh được thăng chức từ trợ lý lên giám đốc điều hành. Ngày 21.9.2022, cả hai được cho đăng ký kết hôn và chính thức trở thành vợ chồng. Tháng 1.2023, cô này sinh con gái. Hoàng Hi Ninh giỏi trang điểm và tạo mẫu quần áo nhưng lại không thích chưng diện, hết lòng chăm sóc Hồ Ca. Trong một tấm ảnh được lan truyền, dân mạng phàn nàn rằng vợ Hồ Ca trông quá bình thường. Tuy nhiên, nhiều người khẳng định chính sự giản dị của cô đã thể hiện tính chuyên nghiệp khi xuất hiện kế bên một ngôi sao.

Sau khi Hồ Ca hoàn thành quá trình quay phim Huyện ủy đại viện (lên sóng vào tháng 12.2022), anh không nhận thêm dự án mới mà dành nhiều thời gian ở bên bà xã mang thai và sắp xếp dịch vụ sinh con tốt nhất cho vợ.