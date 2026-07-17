Thông báo rời công ty quản lý, Mai Phương ra sao sau 4 năm đăng quang?

Thông qua trang cá nhân, Hoa hậu Mai Phương đăng tải thông báo về việc rời công ty quản lý, chính thức hoạt động độc lập. Về việc tiếp nhận thông tin hợp tác và biểu diễn, người đẹp cho biết kể từ thời điểm này, mọi hoạt động nghệ thuật, biểu diễn, quảng cáo và giao dịch thương mại của Mai Phương sẽ được vận hành độc lập dưới sự quản lý trực tiếp của cô và đội ngũ nhân sự mới.

Mai Phương trước khi rời công ty quản lý

Hoa hậu Mai Phương ghi điểm bởi nhan sắc rạng rỡ, chiều cao nổi bật 1,7 m Ảnh: NVCC

Thông tin này lập tức nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Có thể thấy, kể từ cột mốc đăng quang tại cuộc thi Miss World Vietnam - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 đến hiện tại, hành trình hoạt động nghệ thuật của người đẹp sinh năm 1999 có nhiều bước chuyển. Từ một cô gái thành danh ở đấu trường nhan sắc, Mai Phương có những bước chuyển sang lĩnh vực ca hát. Ngoài ra, cô còn thử sức trong lĩnh vực diễn xuất, song chưa thật sự quá nổi bật.

Mai Phương đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, gây ấn tượng bởi nhan sắc rạng rỡ cùng thành tích học tập ấn tượng. Sau đó, nàng hậu tích cực tham gia các sự kiện giải trí, đồng thời “chinh chiến” tại đấu trường nhan sắc quốc tế, dừng chân ở top 40 chung cuộc.

Tuy nhiên đến tháng 8.2024, Mai Phương gây chú ý khi thông báo rời Công ty Sen Vàng. Cũng trong bài đăng, người đẹp 9X cho biết bản thân đầu quân vào VMAS để theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp.

Mai Phương với màn "lột xác" khi quyết định lấn sân sang lĩnh vực ca hát Ảnh: NVCC

Có giai đoạn, Hoa hậu Mai Phương vắng mặt tại các sự kiện giải trí khiến nhiều người đồn đoán cô gác lại hoạt động nghệ thuật ở Việt Nam sang Mỹ để đoàn tụ cùng gia đình. Tuy nhiên, người đẹp cho rằng đây là thông tin không chính xác. “Như Mai Phương từng chia sẻ, việc đi du học là kế hoạch dài hạn mà Mai Phương chuẩn bị và sẽ thực hiện vào thời điểm thích hợp trong tương lai”, phía Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 từng giải thích.

Mai Phương từng có quãng thời gian im ắng để tập trung trau dồi, chuẩn bị cho vai trò mới. Đến tháng 10.2025, người đẹp chính thức tái xuất với A Beautiful Mess. Album gồm những ca khúc như Queenery, Croset, Imperfect, Đầu xù ước gối, Mỹ Miêu... đồng thời cho thấy một hình ảnh mới mẻ với phong cách nổi loạn, vũ đạo bốc lửa khác với hình tượng nhẹ nhàng, trong sáng trước đó.

Hình ảnh Mai Phương trong phim điện ảnh Trùm Sò của đạo diễn Đức Thịnh Ảnh: ĐPCC

Không chỉ thử sức ở lĩnh vực âm nhạc, Mai Phương còn bất ngờ đảm nhận vai quan trọng trong phim Trùm Sò của đạo diễn Đức Thịnh. Người đẹp 9X thừa nhận dù yêu thích diễn xuất nhưng trước đó, cô không nghĩ cơ hội lại đến với mình. Do đó, nàng hậu nỗ lực để nhận được sự công nhận của khán giả. Tuy nhiên, dự án điện ảnh này chưa thể tạo sức hút tại phòng vé khi ra mắt dịp 30.4.

2 năm qua, Mai Phương vẫn nỗ lực hoạt động ở nhiều vai trò, song chưa thực sự nổi bật. Ở lĩnh vực âm nhạc, dù trình làng album, cho thấy sự nghiêm túc trong con đường mới, người đẹp 9X vẫn chưa tạo được tiếng vang với khán giả. Chưa kể, việc nàng hậu lần thứ 2 thông báo rời công ty quản lý cũng khiến nhiều khán giả không khỏi hoang mang.