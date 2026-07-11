Người đẹp từng thi Miss World Vietnam, đóng ‘Nợ đời vay trả’ đang gây sốt là ai?

Chia sẻ với chúng tôi, Lê Thu bày tỏ lòng biết ơn trước sự đón nhận của khán giả dành cho vai diễn Kim Ngân cũng như dự án Nợ đời vay trả. Theo người đẹp 8X, điều khiến cô hạnh phúc là việc mọi người không chỉ xem phim, mà còn đồng cảm với số phận nhân vật.

Khán giả để lại nhiều bình luận, từ ghét, giận, thậm chí là bức xúc đến nỗi vào trang cá nhân để chửi nhân vật này, dùng những từ rất nặng nề. Dù biết đó chỉ là phản ứng khi xem phim nhưng đôi lúc nữ diễn viên cũng thoáng buồn.

Lê Thu nói gì về vai diễn trong 'Nợ đời vay trả'?

Lê Thu sinh năm 1996, sở hữu chiều cao 1,68 m. Cô từng giành Á khôi Duyên dáng Kiên Giang 2016 và từng thử sức ở cuộc thi Miss World Vietnam 2019 Ảnh: NVCC

"Đến về sau, khán giả lại cảm thấy thương xót cho nhân vật Kim Ngân và có nhiều người nhắn tin rằng họ đã khóc cùng nhân vật và mong muốn Kim Ngân có một cái kết nhẹ nhàng hơn. Với một diễn viên, đó là món quà lớn nhất và cũng là động lực để tôi cố gắng nhiều hơn trong những dự án tiếp theo", người đẹp bộc bạch.

Về mối duyên đến với vai diễn Kim Ngân, người đẹp 9X cho biết cô bất ngờ khi nhận được cuộc gọi từ phía nhà sản xuất. Ngay khi biết đây là một dự án phim xưa và đọc kỹ kịch bản, Lê Thu không khỏi hào hứng. "Kim Ngân là một nhân vật thú vị với nhiều lớp tâm lý và nhiều thử thách. Tôi cảm thấy may mắn vì được đạo diễn và nhà sản xuất tin tưởng trao cơ hội", nữ diễn viên chia sẻ.

Theo Lê Thu, điểm giống giữa cô và nhân vật là cả hai đều sống tình cảm, luôn trân trọng gia đình và những người mình yêu thương. Tuy nhiên, nếu Kim Ngân sống bằng cảm xúc nhiều hơn thì ngoài đời, nữ diễn viên lại khá lý trí.

Lê Thu học hỏi được nhiều điều khi có dịp làm việc chung với các diễn viên như Thanh Bình, Thanh Hiền... Ảnh: NVCC

"Kim Ngân quá ngây thơ và yêu một cách mù quáng. Chính vì đặt quá nhiều niềm tin vào người mình yêu nên cô ấy dễ bị dẫn dắt, nhiều quyết định cũng xuất phát từ cảm xúc hơn là sự tỉnh táo. Còn tôi thì nghĩ rằng trong tình yêu, ngoài sự chân thành cũng cần có sự tỉnh táo để biết điều gì là đúng, điều gì là tốt cho mình. Yêu hết lòng là đẹp, nhưng mình cũng cần biết yêu và bảo vệ chính mình", cô trải lòng.

Có lẽ vì khác với tính cách ngoài đời nên khi vào vai Kim Ngân, Lê Thu phải dành nhiều thời gian để hiểu tâm lý nhân vật. Cô bộc bạch thêm: "Tôi không phán xét những lựa chọn của Kim Ngân mà cố gắng lý giải vì sao cô ấy lại hành động như vậy. Khi hiểu được điều đó, tôi mới có thể truyền tải câu chuyện của nhân vật một cách chân thật nhất".

Trong Nợ đời vay trả, Lê Thu đóng cùng dàn diễn viên gạo cội như Thanh Hiền, Thanh Bình... Với người đẹp, đó là một trải nghiệm quý giá. Trước khi phim bấm máy, nữ diễn viên 9X từng không khỏi lo lắng. Nhưng chỉ ở những lần gặp đầu tiên, khi thấy mọi người vui vẻ, gần gũi và xem nhau như một gia đình, cô cảm thấy thoải mái hơn.

"Được làm việc cùng các anh chị là cơ hội để tôi học hỏi, từ cách phân tích nhân vật đến sự chuyên nghiệp trên phim trường. Mọi người luôn hỗ trợ nhau trong lúc quay nên dù có nhiều cảnh nặng tâm lý, tôi vẫn có sự tự tin để hoàn thành tốt vai diễn", Lê Thu trải lòng.

Chia sẻ về kế hoạch trong thời gian tới, Lê Thu cho biết bản thân tiếp tục học hỏi, rèn luyện để thử sức ở nhiều dạng vai khác nhau. Cô nói: "Nếu khán giả vẫn còn yêu thương và chờ đợi, đó sẽ luôn là động lực lớn nhất để tôi cố gắng" Ảnh: NVCC

Lê Thu cũng thừa nhận trước đó, cô không nghĩ dự án được lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội đến vậy. Chính sự đón nhận của mọi người khiến cuộc sống của cô cũng có sự thay đổi. "Đi đâu cũng có người gọi tên nhân vật hoặc hỏi thăm về bộ phim, điều đó khiến tôi rất vui. Nhưng tôi cũng nhắc mình phải nỗ lực nhiều hơn để xứng đáng với sự yêu thương của khán giả", người đẹp 30 tuổi trải lòng.

Dù sở hữu chiều cao nổi bật và ngoại hình xinh đẹp, Lê Thu không tiếp tục thử sức ở một đấu trường nhan sắc để tìm kiếm cơ hội mà chăm chỉ với các vai diễn. Cô nói mỗi giai đoạn sẽ có mục tiêu khác nhau. Nữ diễn viên thừa nhận những cuộc thi hoa hậu đã mang đến nhiều cơ hội, giúp cô trưởng thành hơn. Nhưng khi bén duyên với diễn xuất, cô nhận ra đây mới là công việc khiến bản thân hạnh phúc, muốn theo đuổi lâu dài.

"Diễn xuất dạy tôi biết lắng nghe, biết đặt mình vào vị trí của người khác và sống nhiều cảm xúc hơn. Tôi được hóa thân vào nhiều nhân vật, làm nhiều nghề khác nhau. Mỗi nhân vật đều mang đến những trải nghiệm và bài học riêng, giúp tôi trưởng thành không chỉ trong công việc mà cả trong cuộc sống", cô bộc bạch.