Tú Tri hé lộ vai ác trong 'Nợ đời vay trả' và cuộc sống sau biến cố

Thời gian qua, dự án truyền hình Nợ đời vay trả gây sốt trên mạng xã hội. Theo bảng xếp hạng SocialTrend của YouNet Media giai đoạn 9.6 - 22.6.2026, phim dẫn đầu với 134,45 nghìn lượt thảo luận, vượt qua nhiều tác phẩm quốc tế. Ngoài Thanh Hiền, Thanh Bình, Dương Cẩm Lynh, Huỳnh Hồng Loan… thì nhân vật Bảo Lan của Tú Tri cũng được quan tâm. Thậm chí, nhiều khán giả cho rằng đây là vai diễn ác nhất trong sự nghiệp của diễn viên sinh năm 1999 tính đến thời điểm hiện tại.

Tú Tri thừa nhận Bảo Lan là vai diễn ác nhất trong sự nghiệp tính đến hiện tại Ảnh: Cắt từ clip

Bí mật về vai diễn 'ác nhất sự nghiệp'

Chia sẻ với chúng tôi, Tú Tri cho biết Bảo Lan trong Nợ đời vay trả đến với cô bằng một mối duyên tình cờ. Ban đầu, khi nhận được lời mời tham gia dự án, người đẹp đành từ chối vì vướng việc riêng. Tuy nhiên sau đó, vì ê kíp đổi lịch quay, trong khi người đẹp nhận thấy đây là một vai diễn hay nên cố gắng sắp xếp để thử sức.

Nói thêm về Bảo Lan, người đẹp sinh năm 1999 bộc bạch: "Đây là vai diễn ác nhất tôi từng đóng. Nhưng may mắn là "ác dễ thương", tức là cô ấy có những lý do riêng để hành động như vậy. Cho nên tôi cũng không lăn tăn lắm khi nhận lời tham gia. Điều tôi đắn đo nhất là những phân đoạn thân mật với bạn diễn, không biết phải thực hiện như thế nào. Nhưng tôi thấy mọi người làm rất khéo".

Với Tú Tri, Bảo Lan là một cô gái đỏng đảnh, cá tính nhưng cái "ác" của nhân vật đều xuất phát từ tính cách yêu mù quáng. Do đó, nữ diễn viên nghĩ rằng khán giả khi xem phim, dù có tức nhân vật nhưng sẽ không đến mức "ghét cay ghét đắng".

Tú Tri đồng cảm với Bảo Lan vì cũng từng mù quáng trong tình yêu Ảnh: Cắt từ clip

"Những ngày qua, cũng có một số khán giả không phân biệt được đời thật và phim nên để lại nhiều bình luận tiêu cực. Tôi cũng hơi chạnh lòng vì bị chửi, nhưng cũng trộm vía vì nhiều khán giả cũng dành lời khen ngợi cho ngoại hình, diễn xuất của tôi nên những lo lắng cũng dần tan biến", Tú Tri chia sẻ thêm.

Người đẹp 9X cũng thừa nhận ngoài tính cách đỏng đảnh, giữa cô và Bảo Lan cũng có nét tương đồng về tính cách khi yêu. Nhờ vậy, Tú Tri tìm thấy được sự đồng cảm, dễ dàng khi hóa thân thành nhân vật hơn.

Cô bật mí: "Bảo Lan vì yêu mà sinh ra những thù hận, oán ghét. Ban đầu mọi người muốn tôi diễn một vai khiến khán giả "ghét cay ghét đắng", nhưng tôi chọn một hướng đi khác cho nhân vật để mọi người hiểu rằng vì sao cô gái này lại có những hành động, cách cư xử như vậy".

Tú Tri thay đổi thế nào sau biến cố?

Nợ đời vay trả được quay hình từ 2024, song đến hiện tại mới lên sóng và nhận được sự quan tâm của khán giả. Suốt 2 năm qua, Tú Tri thừa nhận bản thân đối diện với không ít biến cố, điển hình là việc chống chọi với căn bệnh trầm cảm. Người đẹp cho biết quãng thời gian này không hề đơn giản, nhưng chính gia đình là nguồn động lực để cô vực dậy, trở lại với cuộc sống thường nhật.

Ngoài diễn xuất, Tú Tri còn được yêu mến khi hoạt động ở lĩnh vực âm nhạc, đặc biệt là cải lương Ảnh: Cắt từ clip

Nhớ lại, Tú Tri bộc bạch: "Thời gian đầu, tôi không muốn gặp ai hết. Nhưng trong hành trình điều trị bệnh, tôi nhận ra cuối cùng vẫn có gia đình bên cạnh mình. Trước đây, tôi dường như rất độc lập nên đôi khi tự bó mình lại. Chính điều đó đôi khi cũng khiến cảm xúc tiêu cực tích tụ, cộng thêm những yếu tố khác làm bệnh bùng phát. Đó là những ngày tôi ở nhà một mình, thiếu ngủ trầm trọng. Tình trạng này kéo dài khiến tôi không kiểm soát được cảm xúc của mình".

Trong những ngày điều trị bệnh, việc được gia đình chăm sóc kỹ, cộng thêm tác dụng phụ của thuốc khiến ngoại hình của Tú Tri thay đổi rõ rệt. Chưa kể, nữ diễn viên còn chọn xuống tóc quy y nên đôi lúc nhận những thắc mắc từ phía khán giả.

"Tuy ngoại hình có thay đổi nhưng tôi cảm nhận mình sống thật hơn, không còn gì quan trọng ngoài gia đình và sức khỏe. Cuộc sống, suy nghĩ của tôi cũng đơn giản hóa, không còn bị chi phối bởi những hào nhoáng bên ngoài", Tú Tri nói về sự thay đổi của bản thân sau biến cố.

"Hot girl bolero" cũng thừa nhận rằng nhờ bộ phim Nợ đời vay trả, nhờ năng lượng mọi người mang lại đã giúp cô tự tin hơn khi chia sẻ hình ảnh của mình trên mạng xã hội. Về kế hoạch trở lại sau quãng thời gian im ắng, Tú Tri cho biết ngoài tham gia những dự án liên quan đến lĩnh vực cải lương, cô mong muốn mang đến những điều mới mẻ cho khán giả. Hiện tại, cũng có nhiều ê kíp ngỏ lời mời người đẹp 9X tham gia các dự án phim ảnh, song cô vẫn cân nhắc tác phẩm phù hợp. Bên cạnh đó, Tú Tri đặt mục tiêu cải thiện ngoại hình để có thể tự tin trở lại với nghề bằng phiên bản hoàn thiện hơn.