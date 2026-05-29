'Trùm Sò' của Đức Thịnh rời rạp, doanh thu ra sao?

Trên hệ thống Box Office Vietnam, Trùm Sò không còn hiển thị trong danh sách phim đang chiếu ngoài rạp. Tính đến hiện tại, tác phẩm có sự góp mặt của Hoa hậu Mai Phương chỉ thu về 17,5 tỉ đồng sau hơn 1 tháng công chiếu. Với con số này, dự án đánh dấu sự trở lại điện ảnh của Đức Thịnh gần như rơi vào cảnh thua lỗ.

Đức Thịnh đảm nhận cùng lúc 3 vai trò trong tác phẩm điện ảnh Trùm Sò Ảnh: NSX

'Trùm Sò' cạnh tranh với những phim Việt nào?

Ra rạp vào ngày 26.4, Trùm Sò đối đầu với loạt tác phẩm ngoài rạp như Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng, Heo năm móng, Anh Hùng, Đại tiệc trăng máu 8. Thời gian đầu, phim dường như hụt hơi so với các đối thủ, thậm chí bị bỏ xa trên bảng xếp hạng tại phòng vé. Trước thực tế này, nhà sản xuất Thanh Thúy tích cực tham gia các hoạt động quảng bá tại các rạp, giúp phim có những thay đổi tích cực về mặt doanh thu. Tuy nhiên, sự chuyển biến này không đủ sức để “cứu” Trùm Sò thoát khỏi nguy cơ thua lỗ.

Thời gian qua, Thanh Thúy và Đức Thịnh tích cực thực hiện các chuỗi giao lưu cùng sinh viên, mong muốn lan tỏa đam mê nghề đến các bạn trẻ. Thông qua những câu chuyện, trải nghiệm thật và cả những thất bại lẫn thành công phía sau ánh đèn sân khấu, cặp đôi mong muốn tiếp thêm động lực cho thế hệ trẻ đang theo đuổi giấc mơ nghệ thuật, rằng thành công không đến từ may mắn, mà được xây dựng bằng sự tử tế, đam mê và lòng kiên trì với nghề.

Trùm Sò có sự tham gia của các diễn viên như Mai Phương, Phương Nam, Tam Triều Dâng, Ngọc Trai... Ảnh: NSX

Trong năm 2026, phòng vé Việt ghi nhận nhiều phim Việt vượt mốc trăm tỉ đồng, trong đó phải kể đến Thỏ ơi (449 tỉ đồng), Nhà ba tôi một phòng (111 tỉ đồng), Tài (113 tỉ đồng), Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng (201 tỉ đồng)... Tuy nhiên, cũng có không ít tác phẩm doanh thu ảm đạm, đứng trước nguy cơ thua lỗ như Huyền tình dạ trạch (473 triệu đồng), Bẫy tiền (2,9 tỉ đồng), Một thời ta đã yêu (1,9 tỉ đồng)...

Theo số liệu của Box Office Vietnam, Doraemon Movie 45 hiện đang dẫn đầu doanh thu phòng vé trong ngày 29.5, bỏ xa các đối thủ còn lại với con số 6,5 tỉ đồng, tương đương với hơn 65.000 vé bán ra. Tính đến hiện tại, tác phẩm này đã vượt mốc 126 tỉ đồng, liên tục nhận những phản hồi tích cực từ phía khán giả. Trong khi đó, 4 tác phẩm còn lại trong top 5 doanh thu trong ngày lần lượt thuộc về Ngôi đền kỳ quái 5 (1,8 tỉ đồng), Ốc mượn hồn (1,6 tỉ đồng), Tạm biệt Gohan (694 triệu đồng) và Ba trợn (272 triệu đồng).

Trong 3 ngày cuối tuần trước, top 5 doanh thu phòng vé vắng bóng phim Việt. Đại diện Box Office Vietnam nhận định: “Những khán giả yêu thích điện ảnh thế giới chắc chắn đã có một cuối tuần tràn đầy hứng khởi khi có quá nhiều lựa chọn phim ngoại nhập ngoài rạp. Năm bộ phim trong top 5 đến từ 5 nền điện ảnh khác nhau (Nhật Bản, Thái Lan, Indonesia, Hàn Quốc, Mỹ), từ những IP kinh điển có tuổi đời 50 năm, đến những nội dung mới, chủ đề đa dạng phong phú từ hoạt hình, khoa học viễn tưởng, kinh dị….”.