'Trùm Sò' của Đức Thịnh ra sao sau lời 'kêu cứu' của Thanh Thúy?

Ra mắt ngày 24.4, Trùm Sò của vợ chồng Thanh Thúy - Đức Thịnh phải cạnh tranh cùng lúc với 4 tác phẩm khác gồm Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng, Heo năm móng, Đại tiệc trăng máu 8 và Anh Hùng.

Thời gian đầu, tác phẩm có sự góp mặt của Hoa hậu Mai Phương dường như lép vế với doanh thu không mấy khả quan. Đón nhận điều này, nhà sản xuất Thanh Thúy không chọn “bỏ cuộc” mà tích cực tham gia các hoạt động quảng bá, kêu gọi khán giả ra rạp ủng hộ phim.

Trùm Sò đánh dấu sự trở lại của Đức Thịnh sau quãng thời gian vắng bóng trên màn ảnh rộng Ảnh: NSX

Trên trang cá nhân, Thanh Thúy tích cực livestream giao lưu với khán giả. Người đẹp 8X tâm sự khi đến rạp, bản thân lắng nghe những lời góp ý và sẵn sàng đón nhận mọi phản hồi. “Tôi sản xuất phim trong vòng 1 năm, nhưng sự chuẩn bị kéo dài 7 năm qua. Cảm xúc của tôi dành cho tác phẩm này nhiều lắm nên muốn đến tận nơi, nghe cảm nhận của khán giả. Nếu khen, đó là lời động viên cho tôi. Còn chê thì đó là bài học để tôi thực hiện dự án sau tốt hơn”, nhà sản xuất nói.

Trong bối cảnh phòng vé Việt bước vào mùa cạnh tranh khốc liệt dịp lễ dài ngày, Trùm Sò từng bị xem là “kẻ yếu thế” khi ra rạp. Tuy nhiên, mới đây, phim có những tín hiệu thay đổi tích cực. Trong ngày 1.5, tác phẩm của đạo diễn Đức Thịnh đã thu về hơn 4 tỉ đồng, nâng tổng doanh thu của phim lên hơn 10 tỉ đồng.

Tính đến sáng 3.5, phim đạt hơn 12,1 tỉ đồng, còn doanh thu trong ngày xếp vị trí thứ 4 tại phòng vé sau Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng, Heo năm móng và Anh Hùng.

Theo thông tin từ ê kíp, hiệu ứng từ những nỗ lực này bắt đầu phản ánh rõ rệt qua hệ thống rạp. Nếu trước đó, mỗi rạp chỉ bố trí 1 đến 2 suất chiếu “nhỏ giọt” mỗi ngày, thậm chí giờ chiếu thường rơi vào 8 giờ hay 23 giờ, thì hiện nay một số cụm rạp đã tăng lên 7 - 8 suất, trải đều ở nhiều khung giờ. Sự điều chỉnh này không chỉ giúp phim tiếp cận rộng hơn với khán giả mà còn mở ra cơ hội cải thiện doanh thu trong giai đoạn tiếp theo.

Thanh Thúy tích cực tham gia các hoạt động quảng bá khi Trùm Sò rơi vào thế khó ở phòng vé Ảnh: NSX

Chia sẻ của nhà sản xuất Thanh Thúy

Đón nhận những tín hiệu tích cực này, Thanh Thúy không khỏi xúc động. Cô nói bản thân không đặt nặng chuyện “vượt mặt” ai, mà chỉ quan tâm doanh thu của Trùm Sò. Đồng thời, nhà sản xuất cũng bày tỏ sự cảm kích trước sự ủng hộ của khán giả.

Thanh Thúy chia sẻ thêm: “Việc tôi cố gắng mỗi ngày đúng là vì bản thân mình, mong đoàn phim thu hồi được vốn và có lời. Khi bán hàng, mình cũng mong sẽ có khách, phim là sản phẩm nghệ thuật và cũng là công việc của 2 vợ chồng. Nhưng ẩn đằng sau, tôi lo cho ê kíp, những người theo mình làm phim. Những ngày gần đây, tôi có nghe nói rằng làm trong những dự án thắng trăm tỉ thì họ dễ đi thương lượng khi làm các dự án khác. Nên nếu làm một phim thua lỗ thì họ cũng sẽ buồn như nhà sản xuất vậy. Tôi cố gắng không chỉ cho tôi mà đằng sau đó còn hơn 100 người”.

Thanh Thúy chia sẻ việc cô nỗ lực ở hiện tại không phải để chứng minh “ai hơn ai”, mà vì có niềm tin vào tác phẩm mà chồng làm đạo diễn. “Tôi không muốn bộ phim này làm cho anh Đức Thịnh buồn vì doanh thu”, cô nói.

Theo Thanh Thúy, một dự án phim có thành công hay không còn phụ thuộc vào sự ủng hộ của mọi người. Bởi nữ nghệ sĩ quan niệm: “Phim hay mà không có khán giả xem thì cũng nằm trong kho thôi”.