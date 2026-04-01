Đức Thịnh tái xuất điện ảnh với 'Trùm Sò'

Thạch Anh
01/04/2026 05:31 GMT+7

Sau 6 năm vắng bóng trên thị trường điện ảnh, Đức Thịnh trở lại với phim hài Trùm Sò. Lần này, anh đảm nhận cùng lúc 3 vai trò: đạo diễn, đồng biên kịch (cùng Hồ Hải) và diễn viên chính.

Theo Đức Thịnh, việc vừa đứng sau máy quay để kiểm soát tổng thể câu chuyện, vừa trực tiếp xuất hiện trên màn ảnh đòi hỏi anh phải liên tục chuyển đổi giữa hai trạng thái - một người kể chuyện tỉnh táo và một nhân vật sống trọn trong cảm xúc.

Đức Thịnh và Mai Phương trong phim Trùm Sò

Tiết lộ lý do chọn Trùm Sò để trở lại sau 6 năm, Đức Thịnh nói: "Với nhân vật Trùm Sò, tôi cảm thấy những gì xoay quanh anh ta đủ chất liệu để xây dựng thành một bộ phim điện ảnh. Cuộc sống của một người lúc nào cũng đặt đồng tiền lên trên hết đã tạo cho tôi cảm hứng đặc biệt. Tôi gặp và chia sẻ với Hồ Hải, rất may mắn khi Hồ Hải cũng thấy hào hứng với câu chuyện này. Nhờ vậy chúng tôi đã có thể đồng hành cùng nhau để đưa ý tưởng lên màn ảnh rộng".

Bối cảnh phim diễn ra ở một ngôi làng nghèo chịu hạn hán quanh năm nên ê kíp lựa chọn quay hình tại Phan Rang. Đức Thịnh tiết lộ ở một đại cảnh quan trọng, ê kíp đã trải qua "khủng hoảng" về sức lực lẫn tiền bạc. Ban đầu, anh cùng các cộng sự dự kiến hoàn thành phân đoạn này trong 3 ngày nhưng khi ra thành phẩm không đạt như mong muốn, anh quyết định hủy toàn bộ và thực hiện lại. Nhà sản xuất Thanh Thúy cho hay đã mất tới 6 ngày mới hoàn thành đại cảnh, chi phí sản xuất đội lên rất lớn.

Trùm Sò dự kiến khởi chiếu toàn quốc từ 24.4. Phim có các diễn viên Doãn Quốc Đam, Phương Nam… và hoa hậu Mai Phương lần đầu chạm ngõ điện ảnh. "Nhà sản xuất Thanh Thúy vô tình xem được một đoạn video ghi lại cảnh tôi đang chuẩn bị cho một tiết mục. Chị kể rằng trông tôi lúc đó vừa chính chuyên lại vừa quyến rũ, hai điểm rất cần cho nhân vật Thị Hến", Mai Phương chia sẻ.

Tin liên quan

Đạo diễn nữ khẳng định vị thế trong làng điện ảnh Việt

Đạo diễn nữ khẳng định vị thế trong làng điện ảnh Việt

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của điện ảnh VN những năm gần đây, ngày càng nhiều đạo diễn nữ trở thành tiếng nói, lực lượng sáng tạo có sức ảnh hưởng.

Cần những 'dòng chảy khác' trong điện ảnh Việt

Vì sao nghệ sĩ Vân Sơn vắng bóng điện ảnh suốt 20 năm?

Khám phá thêm chủ đề

điện ảnh màn ảnh rộng Khởi chiếu Trùm sò Đức Thịnh
