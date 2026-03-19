Cần những 'dòng chảy khác' trong điện ảnh Việt

Các dự án quy mô lớn, có sự tham gia của những đạo diễn nổi tiếng, luôn được xem là "đầu tàu" kéo khán giả ra rạp.

Cảnh trong phim Cảm ơn người đã thức cùng tôi Ảnh: NSX

Giữa dòng chảy sôi động của thị trường như vậy, vẫn có những bộ phim xuất hiện với quy mô khiêm tốn hơn: đạo diễn chưa phải tên tuổi lớn, dàn diễn viên không quá nổi tiếng, thậm chí có nhiều gương mặt mới. Tuy vậy, chính những dự án như thế lại mang trong mình tinh thần tìm tòi, thử nghiệm với những ý tưởng khác biệt. Và Cảm ơn người đã thức cùng tôi là một hiện tượng đáng chú ý khi không sở hữu dàn sao phòng vé đình đám, cũng không phải dự án được kỳ vọng bùng nổ ngay từ đầu. Khi ra rạp, phim khởi đầu khá khiêm tốn với khoảng 500 suất chiếu mỗi ngày và trong ngày đầu tiên chỉ đứng thứ 4 doanh thu phòng vé với doanh thu tầm 1 tỉ đồng.

Thế nhưng chỉ sau vài ngày, nhờ hiệu ứng truyền miệng và chia sẻ trên mạng xã hội, số suất chiếu của phim tăng vọt lên hơn 1.400 suất mỗi ngày. Sau đó bộ phim dần vươn lên nhóm đầu bảng xếp hạng phòng vé. Theo số liệu cập nhật gần đây, bộ phim của đạo diễn Chung Chí Công đã chạm mốc gần 40 tỉ đồng doanh thu và trở thành phim âm nhạc có doanh thu cao nhất tại phòng vé Việt. Con số này dĩ nhiên chưa thể so sánh với những bom tấn trăm tỉ, nhưng với một bộ phim mang màu sắc thử nghiệm, đó là thành tích đáng ghi nhận.

Có thể thấy điểm đặc biệt của Cảm ơn người đã thức cùng tôi nằm ở cách kể chuyện. Thay vì tập trung vào những xung đột gay gắt hay bi kịch dồn dập - công thức quen thuộc của nhiều phim thương mại, bộ phim chọn cách kết hợp âm nhạc và điện ảnh để kể một câu chuyện về ước mơ của người trẻ. Ê kíp cũng đã sang tận Hàn Quốc và Mỹ để có những cảnh quay đẹp.

Thế giới trong phim thậm chí có phần lý tưởng hóa: nhân vật nữ chính được bao bọc bởi những người luôn ủng hộ, nâng đỡ và cổ vũ Mộng Hoài (Kim Khánh) tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật. Hình ảnh người cha do NSƯT Hữu Châu thể hiện trở thành điểm tựa cảm xúc xuyên suốt câu chuyện.

Như vậy có thể thấy thị trường điện ảnh Việt không chỉ vận hành bằng công thức ngôi sao hay chiến dịch quảng bá; đôi khi chính phản ứng của khán giả mới là yếu tố có thể thay đổi cục diện. Và quan trọng hơn, điện ảnh Việt cần những bộ phim như thế, những dự án có quy mô vừa phải nhưng được làm tử tế, chỉn chu, mang tinh thần thử nghiệm và tìm tòi.

Bởi chỉ khi tồn tại nhiều dòng chảy khác nhau, điện ảnh mới có thể tạo nên một hệ sinh thái đa dạng - nơi khán giả không chỉ đến rạp để xem những bom tấn doanh thu trăm tỉ, mà còn để tìm thấy những câu chuyện chạm đến cảm xúc của mình.