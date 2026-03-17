Đạo diễn 'Doraemon' qua đời

Thông tin về sự ra đi của ông Tsutomu Shibayama được hãng phim hoạt hình Ajiado­­­ đăng trong thông báo được đăng tải ngày 17.3. Hãng phim cho biết đạo diễn loạt phim Doraemon ra đi ngày 6.3 vừa qua sau thời gian chống chọi với ung thư phổi, hưởng thọ 84 tuổi. Theo nguyện vọng của gia đình, tang lễ của nhà làm phim nổi tiếng Nhật Bản được tổ chức riêng tư, chủ yếu có sự tham gia của người thân cố đạo diễn.

"Ông Shibayama đã gắn bó, đóng góp cho loạt phim hoạt hình và phim điện ảnh Doraemon trong hơn 20 năm với vai trò đạo diễn. Ông cũng từng là tổng đạo diễn của loạt phim hoạt hình Nintama Rantaro. Chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đối với tình cảm mà mọi người dành cho ông trong suốt cuộc đời và trân trọng thông báo sự ra đi của ông", hãng Ajiado chia sẻ.

Thông tin đạo diễn Tsutomu Shibayama khiến nhiều khán giả trung thành của phim hoạt hình Doraemon cũng như công chúng yêu anime quốc tế không khỏi ngỡ ngàng, tiếc nuối. Trên mạng xã hội, fan quốc tế đăng tải hàng loạt bài viết tri ân, tưởng nhớ ông đồng thời nhắc lại nhiều thước phim gắn bó với ký ức tuổi thơ.

Ông Tsutomu Shibayama đứng sau thành công của hàng loạt bộ phim hoạt hình Doraemon được nhiều thế hệ khán giả yêu thích trong hơn 40 năm qua

Tsutomu Shibayama sinh năm 1941, ông là họa sĩ truyện tranh, đạo diễn phim hoạt hình tài năng của Nhật Bản. Nhà sáng tạo này bắt đầu sự nghiệp với tư cách họa sĩ truyện tranh dưới bút danh Hajime Sanjō và sau đó được biết đến với vai trò đạo diễn nhiều tập phim hoạt hình Doraemon (1984 - 2005) trên sóng truyền hình cũng như màn ảnh rộng. Các tác phẩm nổi bật của ông về chú mèo máy đến từ tương lai này phải kể đến: Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển, Doraemon: Nobita và chuyến phiêu lưu vào xứ quỷ, Doraemon: Nobita và cuộc chiến vũ trụ tí hon, Doraemon: Nobita và binh đoàn người sắt, Doraemon: Nobita và những pháp sư Gió bí ẩn, Doraemon: Nobita và vương quốc robot…

Ngoài ra, ông còn đứng sau nhiều bộ phim được yêu thích: Lupin the Third: Pilot Film, Makoto-chan, Mighty Cat Masked Niyander… Năm 1978, đạo diễn tài năng này cùng cộng sự Osamu Kobayashi đồng sáng lập xưởng phim hoạt hình Ajiado. Suốt sự nghiệp, ông nhận nhiều giải thưởng uy tín vì những đóng góp to lớn trong lĩnh vực hoạt hình Nhật Bản. Trong số đó, Tsutomu Shibayama nhận giải thưởng của Cơ quan Văn hóa Nhật Bản vào năm 2012, nhận giải Thành tựu trọn đời tại Tokyo Anime Award Festival hồi 2018.