Bạch Lộc lại vướng tranh cãi

Sau những tranh cãi liên quan đến chương trình thực tế Keep running và nghi vấn can thiệp vào đội ngũ biên kịch phim cổ trang Mạc ly, diễn viên Bạch Lộc tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi vướng ồn ào xoay quanh việc sử dụng diễn viên đóng thế trong bộ phim. Vụ việc nhanh chóng leo lên bảng tìm kiếm nóng của Weibo, thu hút nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng Trung Quốc.

Theo Cover News, tranh cãi bùng phát sau khi một đoạn clip hậu trường của Mạc ly được chia sẻ trên mạng xã hội. Trong đoạn clip, một số cư dân mạng cho rằng người xuất hiện ở trường quay không phải Bạch Lộc mà là diễn viên đóng thế. Điều gây bàn tán là khuôn mặt của người này được làm mờ bằng hiệu ứng mosaic (làm mờ bằng các ô vuông), khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu ê kíp có cố tình che giấu việc sử dụng người đóng thay trong các cảnh quay.

Bạch Lộc là một trong những diễn viên trẻ nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả Trung Quốc Ảnh: Cắt từ phim Mạc Ly

Chủ đề nhanh chóng lan rộng trên Weibo với nhiều hashtag liên quan đến Bạch Lộc và Mạc ly. Trong đó, hashtag "Bạch Lộc mất 1,17 triệu người theo dõi trong 30 ngày" cũng xuất hiện trên bảng tìm kiếm nóng và được Sina tổng hợp như một trong những chủ đề nhận nhiều sự quan tâm. Tuy nhiên, các báo Trung Quốc chỉ ghi nhận đây là nội dung được thảo luận trên Weibo, chưa xác nhận độc lập về mức giảm người theo dõi của nữ diễn viên. Ngoài ra, Sina còn cho biết chủ đề "Bạch Lộc dùng đóng thế khi uống trà" cũng lên xu hướng tìm kiếm trên Weibo sau khi một bức ảnh hậu trường bị diễn giải rằng nữ diễn viên thậm chí còn dùng người đóng thế cho cả cảnh ăn.

Phía Bạch Lộc lên tiếng giải thích

Trước làn sóng chỉ trích, phía Bạch Lộc đăng tải video hậu trường để giải thích. Theo ê kíp, người bị hiểu nhầm là diễn viên đóng thế thực chất là "quang thế" - người đứng thay để bộ phận quay phim căn chỉnh ánh sáng, góc máy và vị trí trước khi diễn viên chính vào ghi hình. Đoàn phim khẳng định các cảnh quay chính vẫn do Bạch Lộc trực tiếp thực hiện. Dù vậy, lời giải thích này vẫn chưa thể chấm dứt những tranh luận trên mạng xã hội.

Bên cạnh đó, nhiều khán giả tiếp tục đặt câu hỏi về việc sử dụng diễn viên đóng thế trong các cảnh võ thuật. Theo một số ý kiến trên Weibo được truyền thông Trung Quốc dẫn lại, việc diễn viên dùng đóng thế ở những phân đoạn nguy hiểm là điều phổ biến trong ngành điện ảnh. Tuy nhiên, một bộ phận cư dân mạng cho rằng nếu ê kíp đã sử dụng người đóng thay thì không nên tạo cảm giác che giấu bằng cách làm mờ khuôn mặt trong các video hậu trường.

Ê kíp Bạch Lộc khẳng định người xuất hiện trong clip hậu trường phân cảnh uống trà là "quang thế" hỗ trợ căn chỉnh ánh sáng, không phải diễn viên đóng thế Ảnh: Cắt từ phim Mạc Ly

Một số bình luận nhận được nhiều lượt tương tác cho rằng điều khiến khán giả không hài lòng không phải việc dùng diễn viên đóng thế, mà là cách ê kíp xử lý truyền thông sau khi vụ việc nổ ra.

Giới truyền thông Trung Quốc nhận định Bạch Lộc đang trải qua giai đoạn nhiều áp lực khi các dự án mới liên tục đi kèm tranh cãi. Trước vụ việc liên quan đến diễn viên đóng thế, cô từng bị chỉ trích vì phát ngôn trong chương trình Keep running và vướng nhiều tin đồn khác. Dù nhiều cáo buộc đã được ê kíp hoặc những người liên quan bác bỏ, hình ảnh của nữ diễn viên vẫn chịu không ít ảnh hưởng.

Hiện phía Bạch Lộc chưa đưa ra thêm phản hồi về các chủ đề đang lan truyền trên Weibo. Trong khi đó, những cuộc tranh luận xoay quanh việc sử dụng diễn viên đóng thế và áp lực mà các ngôi sao phải đối mặt trong thời đại mạng xã hội vẫn tiếp tục thu hút sự quan tâm của công chúng Trung Quốc.