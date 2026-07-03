Vì sao màn tái xuất của Tăng Thanh Hà sau 13 năm gây tranh luận?

Tăng Thanh Hà được công bố đảm nhận vai diễn Nam Phương hoàng hậu trong phim điện ảnh Hoàng hậu cuối cùng của bộ đôi Bảo Nhân - Nam Cito. Trong lần tái xuất showbiz sau 13 năm, nữ diễn viên 8X đóng cặp cùng với Ma Ran Đô - kém cô 11 tuổi. Thông tin này khi chia sẻ nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Không ít tranh luận xung quanh sự trở lại của bà mẹ 3 con sau quãng thời gian vắng bóng.

Tranh luận về vai diễn của Tăng Thanh Hà

Tăng Thanh Hà đứng cạnh Ma Ran Đô - bạn diễn kém cô 11 tuổi trong sự kiện công bố dự án Hoàng hậu cuối cùng ẢNH: NSX

Nhiều người bày tỏ sự thích thú, mong chờ màn tái xuất của Tăng Thanh Hà. Họ cho rằng sau 13 năm vắng bóng, nữ diễn viên 8X vẫn giữ được nhan sắc rạng rỡ cùng sức hút trước truyền thông. Từng được gọi là “ngọc nữ màn ảnh”, nhiều người cho rằng việc lựa chọn Tăng Thanh Hà cho dự án Hoàng hậu cuối cùng là điều dễ hiểu. Sau Út Nhỏ hay Trúc bán sách, không ít khán giả kỳ vọng Nam Phương hoàng hậu sẽ là vai diễn ấn tượng tiếp theo trong sự nghiệp của sao nữ 40 tuổi.

Một tài khoản viết: “Nếu chị vào nhân vật thời điểm đã sinh con thì tôi nghĩ quá phù hợp. Rất chờ đợi phần trình diễn này của chị”. Người xem khác bày tỏ: “Hữu xạ tự nhiên hương. Hà đẹp, sang, hội tụ đủ tiêu chuẩn để vào vai Nam Phương hoàng hậu”. Một cư dân mạng viết: “Chị ấy toát lên vẻ sang trọng, quý phái nên tôi nghĩ vào vai này sẽ rất phù hợp”. Người dùng khác nêu quan điểm: “13 năm chờ đợi sự trở lại của chị là xứng đáng”.

Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến tranh cãi xoay quanh sự trở lại này của Tăng Thanh Hà. Trong suốt 13 năm qua, nữ diễn viên gần như không hoạt động showbiz mà tập trung cho kinh doanh và chăm lo cho gia đình. Vì vậy, khi sao nữ 8X quyết định tái xuất, nhiều người không khỏi bàn luận về ngoại hình, sắc vóc cũng như độ phù hợp của cô với nhân vật Nam Phương hoàng hậu. Chưa kể, nhiều cư dân mạng cũng đặt vấn đề về việc trước đó đoàn phim từng tổ chức casting cho dự án nhưng sau cùng lại chọn Tăng Thanh Hà cho vai nữ chính.

Theo diễn viên 8X, trong suốt quá trình tiền kỳ, cô đã làm việc với đạo diễn để phân tích tâm lý nhân vật, tìm ra động cơ cho từng lời thoại của nhân vật mình đảm nhận ẢNH: NSX

Một khán giả nói về sự phù hợp giữa Tăng Thanh Hà và Ma Ran Đô khi đóng cặp: “Nếu đúng nên chọn bằng tuổi sẽ hợp lý hơn. Hai người chênh lệch tuổi tác lớn nên khi đứng cùng sẽ không như bản gốc”. Người xem khác bày tỏ: “Vấn đề không phải già hay trẻ nhưng gương mặt của Hà đẹp theo kiểu sắc sảo, không có phúc hậu và dịu dàng như Nam Phương hoàng hậu”. Người dùng khác chia sẻ: “Tăng Thanh Hà đẹp, đóng phim hay là điều không phủ nhận. Nhưng ở đây tôi chỉ nói bạn không phù hợp về gương mặt khi vào vai Nam Phương hoàng hậu thôi”.

Khi nói về sự trở lại sau quãng thời gian dài vắng bóng, Tăng Thanh Hà cho biết bản thân có 13 năm tập trung cho kinh doanh và chăm sóc gia đình. Giờ đây, khi mọi thứ đã ổn định, nữ diễn viên muốn trở lại với niềm đam mê phim ảnh. Và vai diễn Nam Phương hoàng hậu đến với cô vào đúng thời điểm này.

Trong sự kiện công bố, Tăng Thanh Hà cũng thừa nhận bản thân áp lực khi trở lại với điện ảnh và đảm nhận một vai diễn nổi tiếng như Nam Phương hoàng hậu. “Nhưng tôi không muốn sau này mình lại hối tiếc. Nếu như cứ tiếp tục sống với những điều làm được trong quá khứ, tôi sẽ bỏ lỡ rất nhiều sự rung động, trải nghiệm tuyệt vời ở phía trước”, diễn viên Bỗng dưng muốn khóc chia sẻ.