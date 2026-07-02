Tăng Thanh Hà tái xuất showbiz, nói gì khi đóng cặp với đàn em kém 11 tuổi?

Tăng Thanh Hà khoe nhan sắc rạng rỡ trong ngày tái xuất điện ảnh Ảnh: BTC

Sau 13 năm vắng bóng, Tăng Thanh Hà tái xuất điện ảnh bằng vai diễn Nam Phương hoàng hậu trong tác phẩm Hoàng hậu cuối cùng, do Bảo Nhân - Namcito làm đạo diễn.

Tại sự kiện công bố dự án diễn ra vào chiều 2.7 tại TP.HCM, nữ diễn viên 8X gây ấn tượng bởi nhan sắc rạng rỡ, vóc dáng thon thả dù đã là mẹ 3 con. Cô nhận được sự quan tâm của truyền thông trong lần trở lại showbiz sau quãng thời gian tập trung cho công việc kinh doanh, chăm sóc tổ ấm nhỏ.

Tăng Thanh Hà trải lòng

Chia sẻ về lý do tái xuất điện ảnh, Tăng Thanh Hà cho biết cô nhận được lời mời vào đúng thời điểm. Theo nữ diễn viên, ở mỗi giai đoạn, mỗi người sẽ có những sự lựa chọn, ưu tiên khác nhau. Ngày trước, người đẹp 8X từng hết mình với đam mê nghệ thuật nên không có gì phải hối tiếc. Sau đó, cô trải qua 13 năm dành trọn cho kinh doanh và cho gia đình. Nhìn lại, Tăng Thanh Hà cho rằng đó là quãng thời gian hạnh phúc và trọn vẹn đối với mình.

Nữ diễn viên 8X chụp ảnh cùng nghệ sĩ Diệu Đức tại sự kiện Ảnh: BTC

Ở hiện tại, khi các con cứng cáp hơn, công việc kinh doanh cũng ổn định, nữ diễn viên khao khát một lần nữa được sống với đam mê diễn xuất. “Khi nhận được lời mời, tôi cũng rất lo lắng. Vì nó không chỉ là sự lựa chọn cá nhân mà còn là sự cân nhắc giữa nhiều vai trò khác nhau", cô chia sẻ.

"Đặc biệt, khi hóa thân vào một nhân vật nổi tiếng, tôi lại rất lo. Nhưng tôi không muốn sau này mình lại hối tiếc. Nếu như cứ tiếp tục sống với những điều làm được trong quá khứ, tôi sẽ bỏ lỡ rất nhiều sự rung động, trải nghiệm tuyệt vời ở phía trước”, Tăng Thanh Hà nói.

Từ suy nghĩ đó, Tăng Thanh Hà quyết định trở lại với điện ảnh bằng dự án Hoàng hậu cuối cùng. Đóng phim sau 13 năm im ắng, nữ diễn viên mang một tâm thế hoàn toàn khác. Cô chia sẻ: “Nếu như mình làm mọi việc với sự chân thành, nỗ lực, làm một cách nghiêm túc, tử tế và tìm được niềm vui trong công việc mình làm thì đó đã là một hành trình rất đẹp rồi”.

Tăng Thanh Hà thấy may mắn khi nhận được sự ủng hộ của gia đình để trở lại với đam mê diễn xuất Ảnh: BTC

Trong phim mới, Tăng Thanh Hà đóng cặp với Ma Ran Đô. "Ngọc nữ” kể lần đầu tiên gặp mặt đàn em, cô chỉ biết cười vì “không bao giờ nghĩ mình sẽ đóng chung với một bạn diễn nhỏ hơn mình đến 11 tuổi".

Thời điểm đó, chính đàn em đã chia sẻ với Tăng Thanh Hà rằng: “Tuổi tác không quan trọng, kinh nghiệm và cảm xúc mới quan trọng”. Sau khi diện trang phục của nhân vật và diễn thử, dù mọi thứ không trọn vẹn nhưng nữ diễn viên 8X khi đó đã nói với nhà sản xuất rằng: “Em nghĩ mình có thể diễn được với Ma Ran Đô”.

Sao nữ 8X chia sẻ về trải nghiệm đóng phim cùng bạn diễn kém 11 tuổi Ảnh: BTC

Tăng Thanh Hà nói thêm trong suốt quá trình tiền kỳ, cô đã làm việc với đạo diễn để phân tích tâm lý nhân vật, tìm ra động cơ cho từng lời thoại. Nữ diễn viên có sự đồng cảm với nhân vật vì "ngoài danh vị thì đó cũng là một người phụ nữ, một người vợ, một người mẹ, cũng có niềm vui, nỗi buồn, khát khao hạnh phúc".

Cô chia sẻ thêm: "Điều tôi đồng cảm nhất với Nam Phương trong Hoàng hậu cuối cùng là ở vai trò làm mẹ, làm vợ. Tôi cũng hiểu được phần nào cảm xúc của nhân vật".

Hoàng hậu cuối cùng xoay quanh quãng thời gian hơn 10 năm sống trong cấm thành của Nam Phương hoàng hậu, với cuộc hôn nhân trải qua đủ các cung bậc cho đến ngày rời khỏi Đại nội (Huế) để bắt đầu sống một cuộc đời lặng lẽ.

Ngoài Tăng Thanh Hà, phim còn có sự góp mặt của nghệ sĩ Diệu Đức, nghệ sĩ Hồng Vân, diễn viên Thân Thúy Hà, diễn viên Trâm Anh, diễn viên Lãnh Thanh, diễn viên Cao Phát… Tác phẩm dự kiến ra rạp vào tháng 3.2027.