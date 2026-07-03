Tăng Nhật Tuệ vừa vướng ồn ào là ai?

Theo ghi nhận từ Google Trend, hiện tại từ khóa liên quan đến Tăng Nhật Tuệ đang được tìm kiếm tăng đột biến, điển hình như “ca sĩ Tăng Nhật Tuệ”, “nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ”, “Tăng Nhật Tuệ là ai”... Điều đó cho thấy mức độ quan tâm của cộng đồng mạng dành cho nhân vật này giữa thời điểm anh vướng phải ồn ào.

Sự nghiệp của Tăng Nhật Tuệ

Tăng Nhật Tuệ tên thật là Lê Duy Linh, sinh năm 1986 ở Hà Nội. Trong sự nghiệp nghệ thuật, anh được biết đến qua nhiều vai trò khác nhau như ca sĩ, nhạc sĩ hay “ông bầu”.

Hình ảnh ca nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ trong một dự án âm nhạc Ảnh: Chụp màn hình NLSH

Ở lĩnh vực âm nhạc, anh sáng tác nhiều ca khúc được giới trẻ yêu mến, trong đó phải kể đến như Ừ có anh đây, Mình yêu nhau từ kiếp nào, Chạm khẽ tim anh một chút thôi… Anh còn tham gia diễn xuất, từng đóng Bộ tứ 12A8, Chít và Pi… Trong đó, phim Ranh giới mà anh tham gia từng tạo được dấu ấn khi đoạt giải Cánh diều bạc năm 2002.

Tăng Nhật Tuệ còn thử sức ở vai trò “ông bầu” khi thành lập các nhóm nhạc, trong đó có Zero9. Nói về hướng đi này, nhạc sĩ 8X từng chia sẻ anh thiếu nhiều tố chất và không có số thành ngôi sao. Nhưng khi tiếp xúc với ca sĩ trẻ, năng lượng của anh dần tăng lên và “chợt nhận ra mình làm cho người khác thì tốt hơn, nên muốn đào tạo các bạn ấy".

Còn nhớ thời gian đầu khi ra mắt, nhóm liên tục vấp phải những phản ứng trái chiều từ cộng đồng mạng vì phong cách trình diễn, thậm chí bị nhiều người “gắn mác” thảm họa. Trong một lần chia sẻ, Tăng Nhật Tuệ cũng thừa nhận rằng lần đầu tiên quay hình, anh và nhóm bị công kích, chửi bới đến mức “gần như sụp xuống, không thể đứng được”.

Tuy nhiên, bên cạnh các dự án nghệ thuật, đời tư Tăng Nhật Tuệ cũng vướng phải không ít ồn ào, đáng chú ý nhất là vụ lùm xùm với chính thành viên nhóm Zero9. Năm 2019, một ca sĩ trẻ lên truyền hình chia sẻ về việc bị “ông bầu” gạ gẫm, đánh đập, khiến nhiều người cho rằng nhân vật được nhắc đến là tác giả ca khúc Ừ có anh đây.

Sau đó, Tăng Nhật Tuệ cũng lên tiếng phản hồi. Anh cho rằng những chia sẻ này là “tát nước theo mưa vì cay cú” và khẳng định học trò bịa đặt để hạ danh tiếng mình và các anh em. Nam nhạc sĩ còn ẩn ý rằng đàn em đang cố tình gây chú ý.