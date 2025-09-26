Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa Xem - Nghe

'Bách niên hỷ sự' tái hiện phong tục cưới hỏi của người Việt 100 năm qua

Tiffany Trần
Tiffany Trần
26/09/2025 13:09 GMT+7

Triển lãm 'Bách niên hỷ sự' đưa công chúng vào không gian với những nghi thức cưới hỏi truyền thống của người Việt được tái hiện sinh động từ lễ hỏi, nghi thức rước dâu đến lễ cưới và tiệc hỷ.

'Bách niên hỷ sự' tái hiện phong tục cưới hỏi của người Việt 100 năm qua - Ảnh 1.

Triển lãm tái hiện phong tục cưới hỏi của người Việt từ Bắc chí Nam trong suốt 100 năm qua 

ẢNH: BTC

Đây là triển lãm hợp tác giữa Emeralda Resort Ninh Bình cùng Đông Phong - đơn vị nghiên cứu và phục dựng cổ phục Việt từ thế kỷ 10 đến thế kỷ 20 và họa sĩ trẻ Phổ Ngạn - người say mê dòng tranh cổ phong và lưu giữ vẻ đẹp truyền thống qua từng nét bút.

'Bách niên hỷ sự' tái hiện phong tục cưới hỏi của người Việt 100 năm qua - Ảnh 2.

Đông Phong đã mang đến những bộ cổ phục được phục dựng công phu, tỉ mỉ trong từng chất liệu, hoa văn và phom dáng, phản chiếu vẻ đẹp cũng như địa vị xã hội của từng thời kỳ

ẢNH: BTC

Toàn bộ câu chuyện phác họa trọn vẹn phong tục, lễ nghi và trang phục của nhiều giai tầng xã hội, trải dài từ cung đình quyền quý đến đời sống dân gian, từ đồng bằng Bắc bộ với "tam thư lục lễ" hay sự long trọng, cầu kỳ trong nghi thức của người miền Trung cho đến sự hào sảng, phóng khoáng của miền sông nước Nam bộ. Góp phần tạo nên bức tranh lịch sử ấy, họa sĩ Phổ Ngạn đem đến bộ sưu tập tranh ký họa và minh họa độc bản dành riêng cho triển lãm, ghi lại những khoảnh khắc đặc sắc của ngày đại hỷ. 

'Bách niên hỷ sự' tái hiện phong tục cưới hỏi của người Việt 100 năm qua - Ảnh 3.

Đông Phong không chỉ may trang phục mà còn chú tâm vào nghiên cứu vải truyền thống, nhuộm tự nhiên, chất liệu cổ...

ẢNH: BTC CUNG CẤP

'Bách niên hỷ sự' tái hiện phong tục cưới hỏi của người Việt 100 năm qua - Ảnh 4.

Trong thời gian diễn ra sự kiện, khách tham quan có cơ hội hiểu rõ hơn về hành trình cưới hỏi trong suốt 100 năm qua, được học về tục têm trầu cánh phượng

ẢNH: BTC

Triển lãm (diễn ra tại Emeralda Resort Ninh Bình đến hết ngày 31.10.2025) được sắp đặt giữa hồ sen, rặng tre, vườn trái cây trĩu quả trong tiết trời mùa thu. Khách thưởng lãm có cơ hội hiểu rõ hơn về hành trình cưới hỏi trong suốt 100 năm qua, được học về tục têm trầu cánh phượng hay có thể trải nghiệm hoạt động nhuộm vải tự nhiên, lắng nghe câu chuyện về những sắc màu tượng trưng cho tình yêu, sự thủy chung...

Tin liên quan

'Hạt nở đồng hoa' lưu giữ những vẻ đẹp đang dần trôi khuất

'Hạt nở đồng hoa' lưu giữ những vẻ đẹp đang dần trôi khuất

'Hạt nở đồng hoa' là triển lãm trưng bày các bức tranh chất liệu bột màu (gouache), chất liệu từng giữ vai trò nền tảng đối với mỹ thuật hiện đại Việt Nam, đặc biệt là trong giai đoạn giảng dạy của Trường Mỹ thuật Đông Dương (1925–1945).

Khám phá thêm chủ đề

Cưới hỏi phong tục cưới hỏi phong tục Việt Nam Bách niên hỷ sự Ninh Bình
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận