'Bách niên hỷ sự' tái hiện phong tục cưới hỏi của người Việt 100 năm qua

Triển lãm tái hiện phong tục cưới hỏi của người Việt từ Bắc chí Nam trong suốt 100 năm qua ẢNH: BTC

Đây là triển lãm hợp tác giữa Emeralda Resort Ninh Bình cùng Đông Phong - đơn vị nghiên cứu và phục dựng cổ phục Việt từ thế kỷ 10 đến thế kỷ 20 và họa sĩ trẻ Phổ Ngạn - người say mê dòng tranh cổ phong và lưu giữ vẻ đẹp truyền thống qua từng nét bút.

Đông Phong đã mang đến những bộ cổ phục được phục dựng công phu, tỉ mỉ trong từng chất liệu, hoa văn và phom dáng, phản chiếu vẻ đẹp cũng như địa vị xã hội của từng thời kỳ ẢNH: BTC

Toàn bộ câu chuyện phác họa trọn vẹn phong tục, lễ nghi và trang phục của nhiều giai tầng xã hội, trải dài từ cung đình quyền quý đến đời sống dân gian, từ đồng bằng Bắc bộ với "tam thư lục lễ" hay sự long trọng, cầu kỳ trong nghi thức của người miền Trung cho đến sự hào sảng, phóng khoáng của miền sông nước Nam bộ. Góp phần tạo nên bức tranh lịch sử ấy, họa sĩ Phổ Ngạn đem đến bộ sưu tập tranh ký họa và minh họa độc bản dành riêng cho triển lãm, ghi lại những khoảnh khắc đặc sắc của ngày đại hỷ.

Đông Phong không chỉ may trang phục mà còn chú tâm vào nghiên cứu vải truyền thống, nhuộm tự nhiên, chất liệu cổ... ẢNH: BTC CUNG CẤP

Trong thời gian diễn ra sự kiện, khách tham quan có cơ hội hiểu rõ hơn về hành trình cưới hỏi trong suốt 100 năm qua, được học về tục têm trầu cánh phượng ẢNH: BTC

Triển lãm (diễn ra tại Emeralda Resort Ninh Bình đến hết ngày 31.10.2025) được sắp đặt giữa hồ sen, rặng tre, vườn trái cây trĩu quả trong tiết trời mùa thu. Khách thưởng lãm có cơ hội hiểu rõ hơn về hành trình cưới hỏi trong suốt 100 năm qua, được học về tục têm trầu cánh phượng hay có thể trải nghiệm hoạt động nhuộm vải tự nhiên, lắng nghe câu chuyện về những sắc màu tượng trưng cho tình yêu, sự thủy chung...