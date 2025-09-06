'Hạt nở đồng hoa' lưu giữ những vẻ đẹp đang dần trôi khuất

Những tác phẩm bột màu trong trưng bày lần này phần lớn đến từ những họa sĩ sinh trưởng ở thập niên 1930 - 1940 như Bùi Ngọc Tư, Trương Đình Hào, Trần Nguyên Đán... - thế hệ mà những hình ảnh của một Việt Nam trước ngưỡng đô thị hóa bao trùm như lễ hội truyền thống, những mái nhà tranh hay các trò chơi dân dã… có lẽ chẳng xa lạ trong nếp nhìn của họ.

Nhà sưu tập tranh Xuân Phượng giới thiệu một trong những bức tranh của họa sĩ Trương Đình Hào trưng bày tại triển lãm Hạt nở đồng hoa ẢNH: LỆ THỦY

Với đặc tính khô nhanh, bột màu vừa có thể đáp ứng yêu cầu thị phạm trong môi trường giảng dạy, vừa thích hợp cho việc ghi chép ký họa - cho phép người nghệ sĩ nắm bắt những tiết tấu thoáng qua của đời thường, kịp lúc, gần gũi bằng một bút pháp trực cảm mà không cần chuẩn bị cầu kỳ. Bên cạnh đó là ưu thế giá thành thấp, dễ bảo quản, phù hợp với khí hậu nóng ẩm, chất liệu này nhanh chóng trở nên phổ biến trong giới nghệ sĩ thời bấy giờ.

Triển lãm diễn ra tại tầng trệt của khách sạn Hotel des Arts Saigon ẢNH: LỆ THỦY

Đây là hoạt động chào mừng ngày Ngày di sản của thương hiệu MGallery, một sáng kiến toàn cầu được lấy cảm hứng từ Ngày di sản châu Âu diễn ra vào tháng 9 hằng năm ẢNH: LỆ THỦY

Say mê trước những bức tranh bột màu tại triển lãm ẢNH: LỆ THỦY

Trên nền giấy thô mộc pha trộn với chất liệu bột màu, những lát cắt ấy được ghi lại một cách linh hoạt và giàu biểu cảm, như thể để giữ lại những điều đang dần trôi khuất giữa dòng chảy liên hồi của sự thay thế.

Trưng bày Hạt nở đồng hoa đón khách tham quan (không thu phí) từ 9 giờ - 18 giờ hằng ngày, đến hết ngày 10.9 tại không gian của Café des Beaux - Arts, tầng trệt của khách sạn Hôtel des Arts Saigon (76 - 78 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Xuân Hòa, TP.HCM).