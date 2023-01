Baemin triển khai chiến dịch ‘mèo mập cầu may’ dịp Tết Quý Mão

Cụ thể, nhận thấy sự liên tưởng thú vị giữa hình ảnh đặc trưng của thương hiệu và năm 2023 Quý Mão, Baemin cho ra mắt chiến dịch “mèo mập cầu may” với mong muốn lan tỏa những lời cầu chúc may mắn tới tất cả các khách hàng ở mọi điểm chạm truyền thông, từ những điều bình dị nhất.

Ngoài ra, trên mạng xã hội người dùng có thể dễ dàng bắt gặp những câu chúc dí dỏm và gần gũi như “Cầu cho ai thấy Mèo Mập, năm 2023 ăn hoài mà chẳng quá cân” hay “Cầu cho ai thấy Mèo Mập, năm 2023 chốt đơn hàng không cần nhìn giá”.

Song hành những lời cầu may đó, Baemin còn tung thêm nhiều mã ưu đãi vô cùng hấp dẫn trong ứng dụng cùng những hoạt động tương tác độc nhất nhằm đem đến những trải nghiệm thú vị cho người dùng trong những bữa tất niên cuối năm.





Bên cạnh những lời cầu may nhanh chóng được lan tỏa trên mạng xã hội, ứng dụng Baemin còn chính thức giới thiệu tượng "mèo mập cầu may" ở đường hoa Phú Mỹ Hưng, quận 7, TP.HCM từ ngày 17 - 25.1.2023. Tại đây, người tham quan có thể chụp hình với mèo mập để cầu may mắn, đồng thời ghi lại những nguyện ước của mình trong năm mới sắp đến trên mảnh giấy “Cầu cho ai thấy Mèo Mập, năm 2023 điều ước nào viết trên giấy này cũng thành hiện thực”.

Ngoài ra, Baemin còn sản xuất hộp quà sáng tạo “Mở quà là thấy tết” với gam hồng rạng rỡ phù hợp với chủ đề năm mới tươi vui. Những hộp quà đặc biệt này được gửi tới những đối tác nhà hàng đã đồng hành cùng Baemin trong suốt thời gian vừa qua với những câu chúc ý nghĩa.