BAFTA 2023 gặp sự cố công bố nhầm diễn viên thắng giải

Lễ trao giải BAFTA 2023 vừa diễn ra tại London (Anh), thu hút sự chú ý của người hâm mộ điện ảnh. Tại đây, khán giả lại được chứng kiến tình huống trớ trêu gợi nhớ màn công bố nhầm tên phim thắng giải tai hại tại Oscar 2017. Ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, người chiến thắng là Kerry Condon. Tuy nhiên, Carey Mulligan lại là ngôi sao được xướng tên.

Kerry Condon (trái) và Carey Mulligan (phải) lộng lẫy tham dự BAFTA 2023 GETTY

Năm nay, Kerry Condon được đề cử cho màn trình diễn xuất sắc trong The Banshees of Inisherin và Carey Mulligan cũng được ca ngợi hết lời cho phần hóa thân trong She said. Đặc biệt hơn, người công bố và lên trao giải cho hạng mục này chính là Troy Kotsur, ngôi sao khiếm thính đã chiến thắng giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất mùa giải năm ngoái.

Khi công bố người thắng cuộc, tất nhiên, Troy Kotsur vẫn sử dụng ngôn ngữ ký hiệu bằng tay. Tai hại, người phiên dịch đã có sự nhầm lẫn và lại xướng tên Carey Mulligan thay vì Kerry Condon. Ngay sau đó, ban tổ chức và cả bản thân Troy Kotsur đã sớm nhận ra sai lầm, nhanh chóng đính chính trước các nghệ sĩ và người tham dự. Dù vậy, Carrey Mulligan cũng đã phải trải qua một khoảnh khắc "mừng hụt". Còn Kerry Condon thì lại hơi ngượng ngùng vì khó xử với đồng nghiệp.

Diễn viên Troy Kotsur công bố đúng nhưng người phiên dịch của anh lại nhầm lẫn tai hại CHỤP MÀN HÌNH

Troy Kotsur trao giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho Kerry Condon GETTY

Khi lễ trao giải phát sóng trên truyền hình BBC, phần quay cận cảnh biểu cảm của các diễn viên trong giây phút xướng tên người thắng cuộc đã bị cắt bỏ. Ít nhất, ban tổ chức BAFTA đã nhanh chóng phát hiện và khắc phục sự cố tai hại này. Carey Mulligan vẫn chưa tiến lên sân khấu nhận giải. Cô cũng rất vui vẻ tán dương và chúc mừng đồng nghiệp sau đó.

Sự cố này khiến nhiều người nhớ đến mùa Oscar 2017. Lễ trao giải thưởng Oscar lần thứ 89 từng khép lại trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ toàn cầu. Trên sân khấu, hai huyền thoại Faye Dunaway và Warren Beatty công bố nhầm tên tác phẩm nhận giải thưởng quan trọng.

Kerry Condon "ẵm" giải Nữ phụ xuất sắc cho màn trình diễn trong The Banshees of Inisherin GETTY

Trong khoảng ba phút, cả thế giới đã nghĩ rằng La La Land là cái tên giành tượng vàng Phim điện ảnh xuất sắc nhất. Khi cả đoàn phim La La Land đã ùa lên sân khấu để ăn mừng, các nhà sản xuất bắt đầu đọc diễn văn cảm ơn thì Faye Dunaway mới thông báo nhầm kết quả. Cuối cùng, Moonlight mới là tác phẩm thắng giải năm đó. Vì vậy, trường hợp tại BAFTA năm nay được cho là nhẹ nhàng hơn.

BAFTA 2023 ghi nhận chiến thắng giòn giã của All quiet on the Western front với 7 giải thưởng: Phim hay nhất; Kịch bản chuyển thể xuất sắc; Phim không nói tiếng Anh hay nhất; Đạo diễn xuất sắc cho Edward Berger, Nhạc phim hay nhất; Quay phim xuất sắc; Âm thanh hay nhất. Tài tử trẻ Austin Butler có kỷ niệm để đời khi lần đầu thắng giải Nam chính xuất sắc nhất tại BAFTA. Trong khi đó, minh tinh Cate Blanchett thắng Nữ chính xuất sắc nhất một cách đầy thuyết phục. Về phía các diễn viên phụ, Kerry Condon và Barry Keoghan lần lượt "ẵm" giải Nữ và Nam phụ xuất sắc nhất.