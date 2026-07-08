Bãi biển nào đẹp nhất Việt Nam theo bình chọn của báo quốc tế?

Dưới đây là danh sách 10 bãi biển đẹp nhất Việt Nam xét ở nhiều khía cạnh, theo bình chọn của tạp chí du lịch Lonely Planet.

1.Nha Trang

Bãi biển đô thị tuyệt vời nhất

Với dải cát vàng trải dài 6km uốn lượn tuyệt đẹp, bãi biển chính là điểm nhấn đắt giá nhất của Nha Trang. Một số khu vực được khoanh vùng an toàn dành riêng cho việc bơi lội, nơi bạn không bị làm phiền bởi các loại tàu thuyền hay mô tô nước.

Bãi biển chạy dọc theo đô thị của Nha Trang ẢNH: BÁ DUY

2.Mũi Né

Bãi biển lý tưởng nhất cho môn lướt ván diều

Những năm gần đây, tình trạng triều cường mạnh đã làm xói mòn phần lớn bãi cát vàng, trong khi sự phát triển quá mức cũng đã làm phai nhạt đi nhiều nét quyến rũ vốn có. Dẫu vậy, Mũi Né vẫn còn những bãi cát tuyệt đẹp nằm ẩn mình. Lướt ván diều cũng là một sức hút lớn ở Mũi Né, phù hợp trong khoảng thời gian từ cuối tháng 10 đến tháng 4.

3.Phú Quốc

Bãi biển tuyệt vời nhất cho hành trình khám phá các đảo

Được bao quanh bởi những bãi biển cát trắng và sở hữu những vùng đất rộng lớn trong nội địa vẫn còn được che phủ bởi rừng nhiệt đới rậm rạp, Phú Quốc đã nhanh chóng chuyển mình từ một hòn đảo hẻo lánh, yên tĩnh thành điểm đến nghỉ dưỡng biển hấp dẫn đối với du khách yêu thích nắng ấm.

Một bãi cát nhỏ nằm giữa biển khơi của Phú Quốc ẢNH: BÙI VĂN HẢI

4.Mỹ Khê, Đà Nẵng

Bãi biển lý tưởng nhất để ngắm nhìn dòng người qua lại

Vào sáng sớm và chiều tối, bãi biển nhộn nhịp với người dân thành phố tập thái cực quyền. Du khách thường xuất hiện vào những giờ nắng đẹp để tắm nắng, trong khi người dân địa phương lại thích đến đây vào chiều tối, khi ngư dân vẫn chèo những chiếc thuyền thúng ra khơi từ bãi cát.

5.Hồ Cốc

Bãi biển tuyệt nhất gần TP.HCM

Với bãi cát vàng, làn nước trong xanh và chỉ mất 2 tiếng rưỡi di chuyển từ TP.HCM, bãi biển trải dài gần 10km về phía bắc Hồ Tràm này là điểm dừng chân đầy hấp dẫn.

6.An Bàng

Bãi biển tuyệt nhất gần Hội An

Nằm cách Hội An chỉ 3km về phía bắc, An Bàng là một trong những bãi biển sôi động và thú vị nhất Việt Nam, sở hữu dải cát mịn tuyệt đẹp (ít bị sạt lở nghiêm trọng hơn so với Cửa Đại) cùng tầm nhìn khoáng đạt ra biển, điểm xuyết bởi hình ảnh quần đảo Cù Lao Chàm ở phía xa.

7.Côn Sơn, đặc khu Côn Đảo

Bãi biển sở hữu vẻ đẹp thiên nhiên tuyệt mỹ nhất

Một bãi biển ở Côn Đảo ẢNH: SA RU

Nằm tách biệt khỏi đất liền, Côn Đảo là một trong những điểm đến hấp dẫn bậc nhất Việt Nam. Côn Sơn - hòn đảo lớn nhất trong quần thể gồm 15 đảo và đảo nhỏ - sở hữu những bãi biển thơ mộng, rạn san hô rực rỡ cùng các vịnh biển tuyệt đẹp, và vẫn còn được bao phủ một phần bởi rừng nhiệt đới.

8.Cát Bà

Bãi biển lý tưởng nhất cho chuyến đi vào mùa thấp điểm

Đảo Cát Bà thường rất đông đúc, phần nào làm mất đi vẻ tĩnh lặng vốn có. Tuy nhiên, nếu ghé thăm vào những tháng vắng khách hơn, bạn sẽ được tận hưởng những bãi biển tuyệt đẹp, sánh ngang với những bãi biển hàng đầu Việt Nam.

Một bãi biển trong quần đảo Cát Bà ẢNH: GIANG LINH

9.Dốc Lết

Bãi biển lý tưởng nhất với bãi cát trắng và mực nước nông

Với dải cát trắng mịn trải dài 18km cùng làn nước nông màu xanh ngọc bích, Dốc Lết xứng đáng là một trong những bãi biển tuyệt vời nhất Việt Nam. Tuy nhiên, danh tiếng của nơi này đã lan xa; những năm gần đây, các dự án phát triển du lịch đã ồ ạt mọc lên, thu hút đông đảo du khách đi theo các tour xe buýt từ Nha Trang.

10.Mỹ Khê, Quảng Ngãi

Bãi biển lý tưởng nhất cho gia đình

Đừng nhầm lẫn với bãi biển cùng tên ở Đà Nẵng; bãi biển Mỹ Khê này nằm gần Quảng Ngãi và sở hữu vẻ đẹp tuyệt vời với bãi cát trắng mịn cùng làn nước lý tưởng để bơi lội. Bãi biển trải dài hàng km dọc theo dải cát hẹp rợp bóng hàng phi lao, được ngăn cách với đất liền bởi dòng Kinh Giang chạy song song ngay phía trong. Độ dốc thoai thoải của lòng biển khiến nơi đây trở thành địa điểm tuyệt vời (và an toàn) cho trẻ em vui chơi.