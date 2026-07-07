Báo Mỹ ca ngợi hành trình tàu lửa ở Việt Nam đẹp top đầu thế giới

Du khách sẽ tìm thấy những tuyến đường tàu lửa tuyệt đẹp khắp Hoa Kỳ và châu Âu, nhưng một trong những chuyến tàu đẹp nhất trên thế giới lại nằm ở Việt Nam. Đó chính là đường sắt Bắc - Nam. Được biết đến với tên gọi trìu mến là "Tàu Thống Nhất" vì chạy giữa miền Bắc và miền Nam, tuyến đường ven biển này nối Hà Nội với TP.HCM, đưa hành khách đi qua một số phong cảnh và thành phố đẹp nhất Đông Nam Á.

Có 6 chuyến tàu mỗi ngày chạy theo hướng bắc và nam giữa Hà Nội và TP.HCM. Vé có thể được mua qua Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, hoặc qua các trang web đặt vé của bên thứ ba có giao diện tiếng Anh và các tùy chọn thanh toán quốc tế. Bạn nên đặt vé sớm vì chỗ ngồi thường bán hết rất nhanh.

Chuyến tàu khởi hành từ Hà Nội và trải qua hơn 30 tiếng, đi qua Huế, Đà Nẵng và Nha Trang với khung cảnh ruộng lúa và vách đá ven biển tuyệt đẹp trên đường đi trước khi đến TP.HCM. Vé được bán theo từng chặng, vì vậy du khách có thể đi tàu đêm từ Hà Nội đến Huế, dành vài ngày khám phá khu vực, sau đó tiếp tục hành trình về phía nam theo tốc độ của riêng mình. Đối với các chặng ngủ đêm, cabin 4 giường có máy lạnh, nệm, gối và cửa có khóa sẽ thoải mái hơn, trong khi cabin 6 giường cứng rẻ hơn nhưng chật chội hơn.

Chuyến tàu băng qua đường đèo Hải Vân ẢNH: NGUYỄN T.A PHONG

Xe đẩy phục vụ các món ăn Việt Nam truyền thống vào giờ ăn chính, và xe đẩy đồ ăn nhẹ cũng phục vụ suốt cả ngày. Không có Wi-Fi trên tàu, vì vậy bạn cần mua thẻ SIM địa phương hoặc sắp xếp các phương án khác nếu muốn giữ liên lạc. Tuy nhiên, chuyến tàu này có thể sớm được thay thế bằng đường sắt cao tốc. Việt Nam đã phê duyệt dự án đường sắt cao tốc trị giá 67 tỉ USD dọc theo hành lang này, được thiết kế để rút ngắn toàn bộ hành trình xuống còn 5 giờ, dự kiến khởi công vào năm 2027 và hoàn thành vào năm 2035, vậy hãy lên chuyến tàu Thống Nhất khi bạn vẫn còn cơ hội.

Travel and Leisure gợi ý hành trình cho du khách khởi hành từ Hà Nội, bắt chuyến tàu đêm đến Huế, ở lại khám phá cố đô, sau đó dừng chân ở Đà Nẵng trong bao nhiêu ngày tùy thích. Chặng đường từ Huế đến Đà Nẵng chỉ khoảng 2,5 giờ, nhưng được coi là đoạn đẹp nhất của tuyến đường nhờ đèo Hải Vân với 20 km qua sống núi, nơi tàu chạy sát vách đá phía trên Biển Đông. Điểm đến tiếp theo của chuyến đi bằng tàu lửa là dừng chân ở Nha Trang và kết thúc hành trình ở ga cuối TP.HCM.