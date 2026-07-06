Tạp chí Mỹ gợi ý những điều tuyệt vời nhất du khách nên làm ở Việt Nam

Những chuyến phiêu lưu gia đình ở Việt Nam mang đến vô số niềm vui, từ các bãi biển ở miền Trung, Phú Quốc đến các đô thị nhộn nhịp như Hà Nội hay TP.HCM. Dù bạn đi đâu, trẻ em cũng sẽ được chào đón nồng nhiệt.

Dưới đây là những hoạt động phù hợp khi khám phá Việt Nam cùng gia đình:

Dạo chơi ở Hà Nội hoặc TP.HCM

Trẻ em có thể còn quá nhỏ để cảm nhận được năng lượng sôi động của Hà Nội và TP.HCM, nhưng với chỗ ở thoải mái, điều hòa dễ tìm và các cửa hàng bán mọi thứ bạn cần để giữ cho du khách nhỏ tuổi vui vẻ, hai thành phố lớn của Việt Nam là những điểm dừng chân rất dễ quản lý cho các gia đình.

Trẻ em được chào đón nồng nhiệt khi du lịch Việt Nam ẢNH: NHẬT THỊNH

Trở về quá khứ ở Huế

Cố đô Huế là địa điểm tuyệt vời để giới thiệu cho trẻ em về lịch sử huy hoàng của đất nước. Khám phá Đại nội sẽ đưa bạn trở về nhiều thế kỷ trước, và trẻ em sẽ thích thú với các chùa chiền ở Huế, với những bức tượng đầy màu sắc và cổng vòm trang trí công phu. Một chuyến đi thuyền dọc sông Hương đến các lăng mộ hoàng gia và chùa Thiên Mụ cũng là cuộc phiêu lưu gia đình bổ ích khác.

Khám phá các khu chợ

Các khu chợ ở Việt Nam rực rỡ sắc màu - vô cùng thú vị, đậm chất nghệ thuật và đầy ắp những món đồ lưu niệm mà trẻ em có thể mua với giá rẻ như cho. Hãy biến mỗi chuyến đi chợ thành một cuộc phiêu lưu khám phá cảnh sắc, hương vị và mùi hương...

Du khách trẻ em ở Bãi Sao, Phú Quốc ẢNH: HUY THOAI/LONELY PLANET

Khám phá Phú Quốc

Phú Quốc là điểm đến có tất cả mọi thứ dành cho gia đình. Trong khi nhiều gia đình tập trung vào bãi biển, thì lặn biển và các hoạt động dưới nước khác cũng góp phần làm tăng thêm trải nghiệm. Các chuyến tham quan rừng nhiệt đới rất dễ dàng sắp xếp. Sau đó là công viên giải trí VinWonders và các đường trượt nước của Công viên Tự nhiên Hòn Thơm, nơi có thể đến được bằng tuyến cáp treo vượt sông dài nhất thế giới.

Đắm mình trong lịch sử ở Hội An

Du khách ở mọi lứa tuổi đều yêu thích Hội An bởi vẻ đẹp huyền ảo như quay ngược thời gian. Ở lại nhà dân truyền thống sẽ đưa bạn đến trung tâm câu chuyện Hội An, đồng thời khám phá các bảo tàng, di tích và những ngôi chùa vô cùng rực rỡ sắc màu. Hãy tham gia một tour xích lô để thêm phần thú vị cho việc khám phá đường phố.

Khám phá những vách đá hiểm trở

Vịnh Hạ Long và những vùng lân cận yên tĩnh hơn như vịnh Lan Hạ và vịnh Bái Tử Long mang đến nhiều hoạt động thú vị cho các bạn trẻ năng động. Hãy đến đảo Cát Bà và thuê thuyền kayak, hoặc chỉ đơn giản là chèo thuyền kayak dọc bờ biển trên đảo Quan Lạn hoặc đảo Cô Tô.

Lướt ván diều trên biển ẢNH: LÊ VĂN HÙNG

Thử lướt ván diều ở Mũi Né

Nếu các bạn trẻ yêu thích những môn thể thao dưới nước mạo hiểm, bãi biển Mũi Né là trung tâm lướt ván diều hàng đầu của Việt Nam. Có một số trường dạy lướt ván diều mà cả gia đình có thể cùng tham gia, với điều kiện gió lý tưởng vào cuối tháng 10 và tháng 4. Các hoạt động giải trí dưới nước khác bao gồm các khóa học chèo thuyền buồm, chèo ván đứng, các lớp học lướt sóng và khu phức hợp spa bùn và hồ bơi trên đỉnh đồi.

Tận hưởng khung cảnh biển ở Nha Trang

Nha Trang có lẽ là bãi biển tốt nhất ở Việt Nam dành cho thanh thiếu niên. Bãi cát chỉ là khởi đầu cho những hoạt động vui chơi bên bờ biển - hãy dành trọn những ngày của bạn cho các chuyến lặn biển, lặn ngắm san hô, du ngoạn bằng thuyền, tắm suối nước nóng và tắm bùn tự nhiên, cũng như các buổi lướt sóng ở phía nam Nha Trang tại bãi biển Bai Dai. VinWonders chỉ cách đó một chuyến đi ngắn bằng thuyền hoặc cáp treo qua vịnh.

Win Wonder thu hút du khách trẻ tuổi ẢNH: OlegD/lonely planet

Khám phá Đà Lạt

Cách Nha Trang vài giờ đi đường bộ, Đà Lạt, điểm đến nghỉ dưỡng trên núi hứa hẹn nhiệt độ mát mẻ hơn, tầm nhìn ra những ngọn đồi và vô số hoạt động mạo hiểm, từ leo núi vượt thác và đi bộ đường dài đến các cung đường xe đạp leo núi. Trong mùa mưa từ tháng 4 đến tháng 9, đây là điểm đến yêu thích nhất của Việt Nam cho hoạt động chèo thuyền vượt thác.

Khám phá những ngọn đồi

Sa Pa là điểm đến leo núi nổi tiếng nhất Việt Nam, và có rất nhiều điều thú vị ở những ngọn đồi xung quanh, mặc dù sự yên bình và tĩnh lặng có thể khó tìm thấy. Các tuyến đường leo núi tỏa ra từ thị trấn đến một loạt các làng quê, mang đến tầm nhìn ngoạn mục trên đường đi - cho một chuyến phiêu lưu gia đình lớn, hãy thử leo núi Fansipan cao 3.143m, đỉnh núi cao nhất Việt Nam (hoặc chọn cách dễ dàng hơn bằng cáp treo).