Chi hàng nghìn USD để ở khách sạn nguy hiểm nhất thế giới

Đó là khách sạn kỳ lạ nằm giữa Đại Tây Dương, cao 41m trong một không gian của tháp thép đang rỉ sét, phía dưới là vùng biển đầy cá mập - nơi được mệnh danh là khách sạn nguy hiểm nhất thế giới.

Video trên mạng xã hội do thuyền trưởng Austin Aycock đăng tải - ghi lại cảnh ông đưa 6 du khách đến tháp Frying Pan ngoài khơi bờ biển Bắc Carolina - đã thu hút tới 2,2 triệu lượt xem. Người xem bày tỏ những cảm xúc trái ngược, vừa khiếp sợ vừa đầy thích thú.

"Hẹn gặp lại các bạn sau vài ngày nữa nhé!", Austin vui vẻ nói vọng lại khi rời đi, để mặc cả nhóm ở trên trạm hải đăng cũ của Lực lượng Tuần duyên Mỹ - công trình sừng sững vươn cao giữa những con sóng lớn của Đại Tây Dương.

Đoạn video đã khiến người xem phải thốt lên rằng lời chào tạm biệt này "y hệt như một câu thoại trong phim kinh dị".

Ngọn tháp được xây dựng vào năm 1964, nằm cách bờ khoảng 54km tại vùng biển vốn được mệnh danh là "Nghĩa địa Đại Tây Dương", nay đã được chuyển đổi công năng thành một trong những địa điểm lưu trú độc đáo và khác biệt nhất tại Mỹ.

Frying Pan (Chiếc chảo rán) nằm ngay hành lang bão ẢNH: FPTOWER

Chi phí lưu trú vào khoảng 200 USD mỗi người một đêm với yêu cầu đặt phòng tối thiểu ba đêm. Tuy nhiên, Austin đã xác nhận trong phần bình luận rằng từng có một nhóm khách lưu trú tại đây lâu hơn nhiều so với một chuyến nghỉ dưỡng cuối tuần thông thường. Vì thế, những chuyến đi 5 - 6 đêm có thể tốn kém hơn 1.000 USD. "Lần lâu nhất tôi tổ chức cho một nhóm lưu trú tại đó là hai tuần!", ông viết.

Hành trình đến nơi cũng là một phần của chuyến phiêu lưu.

Du khách được đưa lên boong chính bằng thang máy tốc độ cao, giúp nâng họ lên 24 mét chỉ trong chưa đầy một phút. Bên dưới, vùng nước này là nơi sinh sống của vô số cá mập trắng lớn, cá mập bò và cá mập hổ.

Tòa tháp nằm ngay trên "đường đi của bão" - khu vực thường xuyên hứng chịu những cơn bão nhiệt đới với sức gió vượt quá 160 km/giờ. Trong trường hợp khẩn cấp về y tế, việc tiếp cận sự trợ giúp đòi hỏi phải di chuyển bằng trực thăng hoặc đi thuyền một quãng đường dài 56 km.

Ngọn tháp có thể đón tối đa 12 khách với 8 phòng ngủ, cùng các tiện nghi như nhà bếp ốp thép không gỉ đầy đủ trang thiết bị, máy giặt, máy sấy, vòi tắm nước nóng và internet tốc độ cao vận hành bằng năng lượng mặt trời.

Nước ngọt được cung cấp thông qua hệ thống lọc thẩm thấu ngược.

Các hoạt động tại đây rất đa dạng, từ câu cá và lặn ống thở ngắm rạn san hô được bảo tồn ngay bên dưới công trình, cho đến bắn đĩa bay (sử dụng đĩa làm từ vật liệu tự phân hủy) và đánh gôn bằng loại bóng tự phân hủy làm từ thức ăn cho cá.

Sân trực thăng rộng khoảng 476 mét vuông cũng là địa điểm lý tưởng để ngắm sao, ngắm bình minh và thư giãn trên võng phía trên đại dương bao la ẢNH: Host Unusual

Bất chấp những tiện nghi thoải mái đó, phần bình luận dưới bài đăng đang gây sốt của Austin cho thấy nhiều người không thể tin nổi lại có ai đó tự nguyện thực hiện chuyến đi này. "Có trả bao nhiêu tiền tôi cũng không chịu ở trên một cái tháp dựng giữa đại dương như thế đâu", người xem viết.



