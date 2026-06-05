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Kinh tế Chính sách - Phát triển

Bãi bỏ nhiều thủ tục hải quan liên quan đến kinh doanh cửa hàng miễn thuế

Nguyên Nga
Nguyên Nga
05/06/2026 17:40 GMT+7

Theo Quyết định 1292 của Bộ Tài chính, 6 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan chính thức được bãi bỏ.

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 1292 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan. Quyết định có hiệu lực từ ngày 28.5.

Cụ thể, 6 thủ tục hải quan bị bãi bỏ gồm thủ tục về mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; thủ tục về hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan; thủ tục tạm dừng hoạt động kinh doanh/hoạt động kinh doanh trở lại cửa hàng miễn thuế; thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cửa hàng miễn thuế; thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cửa hàng miễn thuế và thủ tục mở rộng, thu hẹp, di chuyển, chuyển quyền sở hữu của cửa hàng miễn thuế.

Cùng với việc bãi bỏ các thủ tục không còn phù hợp, Bộ Tài chính cũng sửa đổi, bổ sung thủ tục công nhận kho, bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin.

Bãi bỏ nhiều thủ tục hải quan liên quan kinh doanh cửa hàng miễn thuế- Ảnh 1.

Ngành hải quan tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa, tạo thuận lợi thương mại cho doanh nghiệp

ẢNH: NG.NGA

Theo đó, doanh nghiệp thực hiện hồ sơ đề nghị công nhận hoàn toàn trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến thay cho hình thức nộp hồ sơ giấy như trước đây. Thành phần hồ sơ cũng được đơn giản hóa, chủ yếu là các tài liệu điện tử như văn bản đề nghị, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sơ đồ thiết kế kho bãi và các giấy tờ chứng minh đáp ứng điều kiện theo quy định.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan hải quan sẽ thực hiện kiểm tra hồ sơ và điều kiện thực tế của kho, bãi, địa điểm đề nghị công nhận. Toàn bộ quá trình xử lý, thẩm định và trình phê duyệt được thực hiện trên hệ thống công nghệ thông tin. Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng yêu cầu, doanh nghiệp sẽ nhận được thông báo điện tử nêu rõ lý do để hoàn thiện.

Việc tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính và mở rộng cung cấp dịch vụ công trực tuyến là một trong những nội dung nhằm đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa trong lĩnh vực hải quan, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu.

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