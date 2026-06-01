Hải quan Tân Sơn Nhất và Chuyển phát nhanh thay đổi mã đơn vị hải quan mới

Cụ thể, để phục vụ việc triển khai mô hình tổ chức mới của ngành hải quan, Chi cục Hải quan Khu vực XV thông báo, kể từ ngày 1.6.2026, Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất sử dụng mã đơn vị hải quan 06B1 thay cho mã 02B1 trước đây, tên viết tắt HQTSNHAT, mã cơ quan thu 2995081.

Hải quan Chuyển phát nhanh sử dụng mã đơn vị hải quan 06DS thay cho mã 02DS trước đây, tên viết tắt HQCPNHCM, mã cơ quan thu 2995431.

Đồng thời, mã quan hệ ngân sách của đơn vị cấp trên được điều chỉnh thành 1167809 theo quy định.

Chi cục Hải quan Khu vực XV được thành lập theo Quyết định số 3865/QĐ-BTC ngày 17.11.2025 của Bộ Tài chính về việc sắp xếp tổ chức bộ máy của ngành hải quan.

Theo Quyết định 1179 về việc tổ chức, triển khai hoạt động của Cục Hải quan Bộ Tài chính mới ban hành, Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Hải quan chuyển phát nhanh hiện sẽ thuộc Chi cục Hải quan Khu vực XV.

Trước đó, Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Hải quan chuyển phát nhanh thuộc quản lý của Chi cục Hải quan Khu vực II.

Bộ Tài chính giao Cục trưởng Cục Hải quan tổ chức triển khai hoạt động của Chi cục Hải quan khu vực XV theo đúng quy định, bảo đảm thông suốt, không làm gián đoạn hoạt động của doanh nghiệp và người dân.

Theo Bộ Tài chính, động thái này nhằm sắp xếp lại tổ chức bộ máy, phù hợp với yêu cầu quản lý trong bối cảnh lưu lượng hàng hóa xuất nhập khẩu, hành khách và hoạt động chuyển phát nhanh tại khu vực phía nam tiếp tục gia tăng, nâng cao hiệu quả quản lý, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Sau thời điểm sáp nhập đơn vị hải quan các địa bàn TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, Chi cục Hải quan Khu vực II là đơn vị có địa bàn quản lý lớn hàng đầu của cả nước.

Phụ lục đính kèm Thông báo số 6 về việc công khai mã hải quan, mã địa điểm lưu kho và tài khoản thu nộp ngân sách Nhà nước của Chi cục Hải quan Khu vực XV: