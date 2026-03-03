Tết Bính Ngọ, Hải quan Tân Sơn Nhất phát hiện bắt giữ 4,5kg cocain

Ngày 2.3, Cục Hải quan thông tin, thực hiện Kế hoạch số 30141 của Cục Hải quan về cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, lực lượng Hải quan đã chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ; tăng cường phối hợp liên ngành; tập trung kiểm soát chặt chẽ các tuyến, địa bàn và đối tượng trọng điểm.

Trong đó, vụ phát hiện, bắt giữ điển hình xảy ra tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Cụ thể, lúc 15 giờ 30 phút ngày 5.2, tại ga đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma túy số 3 (Đội 7) - Chi cục Điều tra chống buôn lậu chủ trì, phối hợp với Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất - Đội Kiểm soát Hải quan - Chi cục Hải quan Khu vực II và các lực lượng chức năng (gồm Phòng 2 - Cục C04 (Bộ Công an), PC04 - Công an TP.HCM và Công an cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất), phát hiện, bắt giữ một nữ hành khách người nước ngoài tên S.N (quốc tịch Thái Lan) có hành vi vận chuyển trái phép 4,5 kg ma túy.

Tổng trọng lượng tang vật là 4,5 kg cocain ẢNH: CỤC HẢI QUAN

Cơ quan hải quan cho biết, đối tượng nhập cảnh trên chuyến bay xuất phát từ Nam Mỹ, quá cảnh qua Việt Nam và chuẩn bị làm thủ tục nối chuyến sang nước thứ ba. Số ma túy được cất giấu tinh vi trong hành lý cá nhân. Kết quả kiểm tra nhanh xác định tang vật dương tính với cocain.

Ma túy được giấu dưới đáy va li ẢNH: CỤC HẢI QUAN

Tiêu điểm của vụ việc không chỉ nằm ở số lượng ma túy bị thu giữ mà ở phương thức, thủ đoạn phạm tội. Các đối tượng đã lợi dụng hình thức quá cảnh quốc tế, với thời gian lưu trú tại Việt Nam chỉ khoảng 1 giờ, nhằm né tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng. "Đây là thủ đoạn mới, cho thấy tội phạm ma túy có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tổ chức chặt chẽ, lợi dụng đặc điểm của các tuyến bay quốc tế và thời gian di chuyển ngắn để đối phó với công tác kiểm soát. Thực tế, tội phạm ma túy qua đường hàng không tiếp tục diễn biến phức tạp, phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, có tính chất xuyên quốc gia, lợi dụng hoạt động vận tải quốc tế để che giấu hành vi phạm tội", Cục Hải quan lưu ý.

Số liệu thống kê cho thấy, trong 2 tháng đầu năm nay (từ ngày 15.12.2025 - 14.2.2026), lực lượng hải quan đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 35 vụ việc với 42 đối tượng; trong đó cơ quan Hải quan chủ trì 9 vụ. Tang vật thu giữ khoảng 165 kg ma túy các loại, gồm: 14,18 kg cần sa; 14,2 kg heroin; 4,94 kg cocain; 5,96 kg ketamine; 126 kg ma túy tổng hợp và 372,25 gam ma túy khác.