Hải quan Khu vực II chặn hàng trăm kg ma túy các loại tuồn về TP.HCM

Sáng 22.1, thông tin đến báo chí, Chi cục Hải quan Khu vực II (TP.HCM) - quản lý 21 Hải quan cửa khẩu/ngoài cửa khẩu - cho biết, năm 2025, số thu ngân sách nhà nước của Chi cục Hải quan Khu vực II đạt 179.800 tỉ đồng, đạt 106% chỉ tiêu pháp lệnh (169.700 tỉ đồng - chiếm 41,3% tổng chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước toàn ngành); tăng 5% (tăng 8.438 tỉ đồng) so với cùng kỳ năm trước (đạt 137.486 tỉ đồng).

Chi cục Hải quan Khu vực II nhận định, năm 2025 với tình hình kinh tế tiếp tục diễn biến phức tạp, hoạt động xuất nhập khẩu chịu nhiều tác động bất lợi, nhiệm vụ thu ngân sách được giao rất lớn. Vì vậy, giai đoạn cuối năm, đơn vị đã tăng tốc, bứt phá cán đích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong đó nổi bật nhất nhất là thu từ công tác phân loại hàng hóa đạt 323 tỉ đồng, tăng đến 315% (tăng 240 tỉ đồng); thu từ công tác trị giá hải quan tăng 61,53% (tương đương tăng gần 96,5 tỉ đồng) lên hơn 253 tỉ đồng; thu từ xử phạt vi phạm hành chính tăng 70% (tương đương tăng 60 tỉ đồng) lên 146,66 tỉ đồng...

Chi cục Hải quan Khu vực II chủ trì và phối hợp các lực lượng chức năng thu giữ hơn 130 kg ma túy các loại trong năm 2025 ẢNH: HẢI QUAN TP.HCM

Đặc biệt, trong năm 2025, đơn vị đã chủ trì, phối hợp các lực lượng chức năng trên địa bàn, phát hiện và xử lý 23 vụ vi phạm về ma túy. Tang vật vi phạm tạm thu giữ hơn 130 kg ma túy các loại, 36 kg tiền chất pseudoephedrine (PSE); mở rộng truy vết thu giữ thêm 431,6 kg tiền chất.

Đến cuối năm 2025, qua phân tích thông tin và giám sát trọng điểm, Chi cục Hải quan Khu vực II phối hợp lực lượng công an, cảnh sát biển bắt giữ 6 vụ liên quan ma túy, bắt giữ 36 đối tượng, thu giữ tang vật gồm 175,5786 kg ma túy, 10 bánh heroin, 300 gói ma túy dạng nước vui, 3 gói ma túy dạng đá.

Sau sáp nhập Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu từ 1.7.2025, Chi cục Hải quan Khu vực II quản lý địa bàn lớn nhất cả nước, nơi tập trung hệ thống cảng biển, cảng hàng không, kho ngoại quan, ICD; bao phủ gần 99 bến cảng, chiếm hơn 32% số bến cảng và trên 70% sản lượng container xuất nhập khẩu toàn quốc.

Vì vậy, năm 2026, Chi cục Hải quan Khu vực II xác định là năm đặc biệt quan trọng, năm đầu tiên triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2026 - 2030), hướng tới tăng trưởng 2 con số, đơn vị xác định loạt nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, quán triệt định hướng trọng tâm là tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy hiệu quả; xác định công tác thu ngân sách nhà nước là nhiệm vụ chính trị trọng tâm xuyên suốt. Triển khai loạt giải pháp quản lý rủi ro, chống thất thu, xử lý nợ đọng và ngăn chặn gian lận thương mại; hiện đại hóa hải quan số, hải quan thông minh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chống tiêu cực toàn đơn vị...