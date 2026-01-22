Cục Hải quan 'hỏa tốc' đề nghị gỡ vướng kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng

Theo Cục Hải quan, liên quan đến vướng mắc việc thực hiện kiểm tra chất lượng đối với vật liệu xây dựng nhập khẩu theo quy định tại luật số 78/2025/QH15 ngày 18.6.2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21.11.2007 (luật Chất lượng sửa đổi), Cục nhận một số ý kiến phản ánh từ nhiều cơ quan.

Cụ thể, Sở Xây dựng thành phố Hà Nội gửi 2 công văn liên tiếp trong tháng 1 đề nghị Cục Hải quan hướng dẫn bằng văn bản đối với việc tiếp tục (hoặc dừng) thực hiện các quy định đã được Bộ Xây dựng ban hành, nhưng hiện nay không còn phù hợp với luật Chất lượng sửa đổi nữa.

Đề nghị các chi cục hải quan khu vực xem xét thực hiện giải phóng hàng hóa hoặc thông quan hàng hóa cho các doanh nghiệp đủ điều kiện đối với trường hợp sản phẩm, hàng hóa không phải thực hiện kiểm tra chuyên ngành.

Luật Chất lượng sửa đổi có hiệu lực từ đầu năm, nghị định và thông tư hướng dẫn chưa có, khiến hải quan nhiều nơi lúng túng trong thực thi cho thông quan hàng vật liệu nhập khẩu ẢNH: NG.NGA

Sở Xây dựng TP.HCM cũng thông báo tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu trên địa bàn TP.HCM.

Ngoài ra, qua rà soát, Cục Hải quan cho hay, hiện các Sở Xây dựng Hải Phòng, Lạng Sơn, Hưng Yên đang tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số 10/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

"Do hiện Chính phủ chưa ban hành Nghị định hướng dẫn luật Chất lượng sửa đổi, trong khi việc thực hiện của các sở xây dựng không thống nhất dẫn đến khó khăn cho cơ quan hải quan và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện", Cục Hải quan cho biết.

Vì thế, trong khi chờ cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản hướng dẫn luật Chất lượng sửa đổi, Cục Hải quan đề nghị Vụ Khoa học công nghệ, môi trường và Vật liệu xây dựng báo cáo Bộ Xây dựng với vai trò là cơ quan quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan kiểm tra chất lượng thực hiện thống nhất việc kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng nhập khẩu.

Trên cơ sở đó, cơ quan hải quan mới giải quyết thủ tục hải quan theo quy định.

Liên quan đến việc triển khai thực hiện luật Chất lượng sửa đổi, Bộ Tài chính đã có Công văn 698 ngày 19.1 đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ sớm có hướng dẫn việc tổ chức thi hành quy định tại pháp luật về chất lượng.



