Hải quan chặn 1,5 tấn chân giò, xúc xích bẩn nhập lậu có dấu hiệu phân hủy

Thông tin từ Cục Hải quan (Bộ Tài chính), vào dịp cao điểm cuối năm và Tết Nguyên đán, số vụ vận chuyển hàng cấm, hàng nhập khẩu có điều kiện gia tăng, diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi, khó phát hiện trên nhiều tuyến, lĩnh vực gia tăng. Đặc biệt là tuyến biên giới đất liền phía bắc với nhiều mặt hàng như rượu, bia, đường sữa, thuốc lá ngoại, bánh kẹo, mỹ phẩm, thực phẩm, đặc biệt là thực phẩm đông lạnh, các mặt hàng pháo... đã bị lực lượng hải quan cửa khẩu phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan phát hiện bắt giữ.

Điển hình Hải quan cửa khẩu Chi Ma thuộc Chi cục Hải quan khu vực VI đã chủ trì phát hiện đối tượng đang vác hàng hóa trái phép qua biên giới. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 1.000 kg chân heo đông lạnh, được đóng trong 50 bao (mỗi bao nặng 20 kg). Toàn bộ số hàng đã rã đông, có dấu hiệu phân hủy, bốc mùi hôi thối và không có bất kỳ chứng từ hợp pháp nào.

1.000 kg chân heo đông lạnh, được đóng trong 50 bao đã bốc mùi, có dấu hiệu phân hủy bị lực lượng hải quan phát hiện, bắt giữ ẢNH: CỤC HẢI QUAN

Xác định đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định về quản lý hàng hóa nhập khẩu, tiềm ẩn nguy cơ lớn đối với sức khỏe người tiêu dùng nếu bị tuồn ra thị trường tiêu thụ, Hải quan cửa khẩu Chi Ma đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ tang vật và xử lý theo quy định của pháp luật.

Cũng trong tháng giáp Tết Nguyên đán, tại khu vực cách ly thuộc Trung tâm Quản lý cửa khẩu quốc tế Lào Cai (tỉnh Lào Cai), Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai thuộc Chi cục Hải quan khu vực VII chủ trì phát hiện và bắt giữ 220 kg xúc xích, lạp xưởng đông lạnh đã bị rã đông, không bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

Vụ thứ ba, ngày 14.1 vừa qua, Hải quan cửa khẩu Hoành Mô thuộc Chi cục Hải quan khu vực VIII chủ trì phát hiện, bắt giữ 304 kg xúc xích làm từ thịt heo, đã qua chế biến được bọc bằng nilon. Hàng hóa nhập khẩu không có chứng từ hợp pháp, trị giá tang vật 48,64 triệu đồng.

Hơn 300 kg xúc xích được nhập khẩu không có chứng từ hợp pháp bị phát hiện, thu giữ ẢNH: CỤC HẢI QUAN

Cùng ngày, tổ công tác do Hải quan cửa khẩu Pò Peo chủ trì thuộc Chi cục Hải quan khu vực XVI, phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Cao Bằng và Đồn Biên phòng Ngọc Côn đã phát hiện, bắt giữ một vụ vận chuyển hàng hóa trái phép tại khu vực xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một ô tô tải chở 3,335 tấn lá thuốc lá sấy khô không có nhãn mác, hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Lái xe khai nhận được thuê vận chuyển số hàng từ khu vực biên giới vào nội địa để tiêu thụ. Toàn bộ tang vật và phương tiện đã bị tạm giữ, vụ việc đang được tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Cục Hải quan, nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tăng mạnh dịp cận tết, các đối tượng thường sử dụng thủ đoạn xé lẻ hàng hóa, vận chuyển trái phép qua các đường mòn, lối mở, đưa thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ vào Việt Nam nhằm trốn tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng. Đây là hồi chuông cảnh báo đối với các đối tượng có ý định lợi dụng dịp Tết Nguyên đán để vận chuyển, buôn bán thực phẩm bẩn, pháo nổ, pháo hoa, hàng hóa không có chứng từ hợp pháp. Cục Hải quan cũng xác định lực lượng chức năng kiên quyết tăng cường kiểm soát, bảo vệ sức khỏe người dân và giữ vững kỷ cương pháp luật trên tuyến biên giới.