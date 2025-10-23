Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bãi giữ xe phục vụ metro số 1 quá tải, Sở Xây dựng TP.HCM tìm giải pháp

Uyển Nhi - Vũ Phượng
23/10/2025 18:12 GMT+7

Bãi giữ xe phục vụ tuyến metro số 1 thường xuyên 'cháy chỗ'. Sở Xây dựng TP.HCM đang đề xuất nhiều phương án, trong đó có việc tận dụng không gian dưới gầm cầu.

Theo ghi nhận của PV Báo Thanh Niên, thời gian gần đây, nhiều bãi giữ xe metro số 1 luôn trong tình trạng quá tải, thậm chí có nơi treo bảng "ngưng nhận xe" từ sáng sớm, khiến người dân gặp khó khi di chuyển bằng metro.

Tại buổi họp báo cung cấp các vấn đề tình hình kinh tế - xã hội chiều 23.10, ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng TP.HCM) trả lời về vấn đề thiếu chỗ gửi xe quanh các nhà ga metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Người dân than bãi giữ xe Metro số 1 quá tải, Sở Xây dựng TP.HCM nói gì? - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Kiên Giang thông tin về vấn đề thiếu chỗ gửi xe quanh các nhà ga metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên)

ẢNH: NGUYỄN ANH

TP.HCM khảo sát mở thêm bãi giữ xe metro số 1

Ông Giang thông tin, dọc tuyến Metro số 1 có 10 bãi giữ xe tại các vị trí nhà ga với tổng diện tích khoảng 4.500 m2; 5 bãi đỗ xe cá nhân tại khu vực lân cận như Văn Thánh, Thảo Điền, Rạch Chiếc, Phước Long, Bình Thái với tổng diện tích khoảng 5.472 m2; cùng 2 bãi dừng đỗ phương tiện công cộng (xe buýt, taxi...) diện tích khoảng 3.260 m2.

Tuy nhiên, nhu cầu gửi xe tăng nhanh khiến các nhà ga như Thủ Đức, Đại học Quốc gia TP.HCM, Suối Tiên… rơi vào tình trạng thiếu chỗ.

Sở Xây dựng TP.HCM đang phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất mở rộng và xây dựng thêm bãi giữ xe, trình UBND TP.HCM xem xét.

Người dân than bãi giữ xe Metro số 1 quá tải, Sở Xây dựng TP.HCM nói gì? - Ảnh 2.

Hiện các bãi giữ xe dọc tuyến metro số 1 luôn trong tình trạng quá tải

ẢNH: U.N

Liên quan đến đề xuất tận dụng không gian gầm cầu làm bãi giữ xe, sân chơi thể thao và ngăn chặn tình trạng lấn chiếm tự phát, ông Giang cho biết Sở Xây dựng đã có Công văn số 9302 ngày 25.9 báo cáo Bộ Xây dựng.

Trong công văn, Sở Xây dựng kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, báo cáo Quốc hội và Chính phủ xem xét, sửa đổi luật Đường bộ và Nghị định 165, theo hướng giao UBND cấp tỉnh quyết định việc sử dụng gầm cầu đường bộ, phần không gian dưới dạ cầu cho mục đích phục vụ công cộng.

Điều kiện là phù hợp với thực tế, không được ảnh hưởng đến an toàn kết cấu công trình cầu, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy theo quy định và không gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông. Hiện Bộ Xây dựng xem xét nội dung này.

Ông Giang nhấn mạnh thêm, tất cả các bãi giữ xe cho metro số 1 đều được thẩm duyệt PCCC đầy đủ, do Công ty TNHH MTV dịch vụ công ích Thanh niên xung phong quản lý, vận hành và phối hợp chặt chẽ lực lượng Cảnh sát PCCC - CNCH Công an TP.HCM để đảm bảo an toàn.

