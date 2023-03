Bài hát của Taylor Swift được đưa vào chương trình Đại học Stanford

Taylor Swift được biết đến là ca - nhạc sĩ tài năng từng chiến thắng 11 giải Grammy LUMEIMAGES/SHUTTERSTOCK

All Too Well là bài hát được phát hành trong album Red năm 2012 của Taylor Swift. Bài hát dài 10 phút vừa ra mắt phiên bản mới sau 11 năm ngay lập tức được người hâm mộ yêu thích. Theo trang web của trường, khóa học độc đáo này là một phần của các khóa học ITALIC 99 của Stanford nhằm cung cấp cho sinh viên các chủ đề được giảng dạy bởi các cựu sinh viên. Các lớp học này tập trung vào thực hành, bao gồm các chủ đề như sáng tác, diễn xuất, hoạt hình, nghệ thuật kỹ thuật số, cùng nhiều chủ đề khác.

Đây không phải là lần đầu tiên âm nhạc của nữ nghệ sĩ tài năng được nghiên cứu ở cấp đại học. Vào tháng 2.2022, Đại học New York, Mỹ đã triển khai khóa học Taylor Swift mới cho học kỳ mùa xuân. Trước đó Đại học Texas tại Austin, Mỹ cũng công bố một khóa học có tên là The Taylor Swift Songbook. Đại học Queen's ở Kingston, Canada cung cấp một khóa học về Di sản văn học của Taylor Swift.

Taylor Swift nhận bằng danh dự từ Đại học New York tại sân vận động Yankee (New York, Mỹ) NYU

Tháng 5.2022, giọng ca Shake it Off nhận bằng tiến sĩ danh dự ngành Mỹ thuật (Doctor of Fine Arts) của Đại học New York. Cô được ngôi trường danh tiếng ca ngợi là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng và xuất sắc nhất trong thế hệ của mình. Buổi lễ được diễn ra tại sân vận động Yankee (New York, Mỹ) thu hút hàng chục nghìn người tham dự bao gồm sinh viên cùng đông đảo người hâm mộ. Tại đây cô đã có bài phát biểu truyền cảm hứng và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Taylor Swift sinh năm 1989, được biết đến là ca - nhạc sĩ tài năng người Mỹ. Ngôi sao nhạc pop từng chiến thắng 11 giải Grammy và là nữ nghệ sĩ duy nhất trong lịch sử Grammy 3 lần giành được giải Album của năm. Không chỉ vậy giọng ca 33 tuổi đã 6 lần vào danh sách những ngôi sao có thu nhập cao nhất do Forbes thống kê. Riêng năm 2019, cô đứng đầu danh sách này và kiếm hơn 185 triệu USD, vượt qua Kylie Jenner, Kanye West...