Bài học ứng xử trên không gian mạng

Như Thanh Niên thông tin, Công an P.Thốt Nốt (TP.Cần Thơ) mới đây đã xử phạt vi phạm hành chính đối với ông T.N.T (33 tuổi, ở P.Thốt Nốt) về hành vi "lợi dụng mạng xã hội đăng tải nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác".

Trước đó, ngày 24.8, ông T. đăng tải clip kèm lời dẫn trên tài khoản Facebook cá nhân, có nội dung xúc phạm, thách thức liên quan đến mâu thuẫn với hàng xóm. Sau khi đăng tải clip khoảng 5 phút, ông T. nhận thấy hành vi của mình đã vi phạm pháp luật nên chủ động xóa clip. Tuy nhiên, vụ việc đã được trình báo đến cơ quan chức năng.

Công an P.Thốt Nốt làm việc với ông T.N.T (đeo kính) và những người trình báo vụ việc Ảnh: CACC

Tại Công an P.Thốt Nốt, ông T. thừa nhận hành vi, trình bày nguyên nhân vi phạm xuất phát từ bức xúc do mâu thuẫn liên quan đến tranh chấp đất đai; đồng thời cam kết không tái phạm. Căn cứ quy định pháp luật, Công an P.Thốt Nốt xử phạt vi phạm hành chính đối với ông T. số tiền 12,5 triệu đồng.

Công an P.Thốt Nốt khuyến cáo người dân nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm khi tham gia hoạt động trên không gian mạng. Việc chủ động xóa nội dung đã đăng tải không đương nhiên loại trừ trách nhiệm pháp lý đối với hành vi vi phạm đã xảy ra.

Đồng tình và ủng hộ phạt nặng

Bình luận về câu chuyện "vi phạm trong 5 phút " của ông T., nhiều bạn đọc (BĐ) cho rằng đây là bài học đắt giá và cần thiết để kiềm chế những cơn "nóng giận mất khôn trên không gian mạng".

BĐ Trường Lưu nêu ý kiến: "Chúng ta không thể dễ dãi cho rằng việc xóa vết sau 5 phút là có thể xóa bỏ hết hậu quả, vì trong khoảng thời gian đó, người khác đã kịp chụp màn hình, phát tán… Hành vi vi phạm cấu thành ngay từ khi bấm nút đăng còn những người bị xúc phạm thì ngay lập tức gánh chịu".

Mức phạt phải đủ sức răn đe thì tình trạng xúc phạm người khác trên mạng xã hội mới không còn xảy ra. Tunganbinh Giờ phải nộp phạt và rút ngay kinh nghiệm thôi. Thêm một khuyến cáo cho nhiều người cần biết. Trịnh Cường "Vạ miệng" trên mạng cũng phải chịu trách phạt nặng như "vạ miệng" ngoài đời. Đừng nghĩ ẩn danh rồi muốn nói gì thì nói. Trương Tuần

BĐ Báo Thanh Niên cũng bình luận nhiều về việc "vi phạm trong 5 phút" vẫn bị cơ quan chức năng tra ra và xử phạt nghiêm khắc. BĐ Ha Le nhận xét: "Ông bà mình nói bút sa là gà chết, huống chi trong thời buổi kỹ thuật số hiện nay thì tìm dấu vết trên internet cũng như việc thu thập chứng cứ của cơ quan chức năng dễ dàng hơn mọi người nghĩ".

Tán thành, BĐ Hoang nêu thêm: "Ở môi trường nào cũng vậy, trên mạng hay ngoài đời, cần phải kiềm chế những phút nóng giận mất kiểm soát. Ủng hộ phạt nặng".

Mọi hành vi đều chịu trách nhiệm trước pháp luật

Từ mức tiền phạt lên đến 12,5 triệu đồng, đa số BĐ nhìn nhận mạng xã hội không phải là nơi để trút giận cá nhân về những mâu thuẫn đất đai, xích mích với hàng xóm, gia đình… Những va chạm xã hội này hoàn toàn có các kênh hành chính, hình sự để giải quyết, xử lý.

BĐ Thuy Pham bình luận: "Mọi phát ngôn hay hình ảnh đưa lên mạng xã hội đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, không kể đó là hành vi bộc phát trong lúc tức giận hay vô tình".

Đồng quan điểm, BĐ Tuan An khuyến cáo: "Trách nhiệm của mỗi cá nhân về từng lời ăn tiếng nói trên không gian mạng cũng chính là tính thượng tôn pháp luật. Không muốn người khác tùy tiện xúc phạm mình thì đừng bao giờ đi xúc phạm người khác".



